Itt a nagy bejelentés: újabb területeken forgatná fel az életünket a mesterséges intelligencia

A szuperintelligens chatbot fejlesztője, az OpenAI szerdán este bejelentette , legújabb nyelvi modellje mostantól nemcsak a mezei felhasználók, hanem a fejlesztők számára is elérhetővé vált. Az OpenAI API-ján (Application Programming Interface - alkalmazásprogramozási felület) március elsejétől elérhető a GPT-3.5-ös nyelvi modell szinte bármilyen feladatra, illetve a Whisper leiratozó és fordító modell fejlettebb változata is.

Március 1-ével jelentette be az OpenAI csapata, hogy a ChatGPT és Whisper modellek számára új végpontokat nyitottak a fejlesztőknek elérhető API-n keresztül. A közlemény szerzői szerint a legújabb modellek elérhetővé tételét a fejlesztői közönség előtt az tette lehetővé, hogy egy sor optimalizálási folyamat során mintegy 90 százalékos költségcsökkenést értek el a szuperintelligens chatbot, a ChatGPT esetében.

Aki kimarad, lemarad

Az OpenAI mostani bejelentése alapján a legnagyobb amerikai cégek sem akarnak kimaradni a "mesterséges intelligencia-őrületből", és igyekeznek a fejlesztésben élen járó cég által fejlesztett API-rendszert beépíteni a saját felületeikbe. Nemrégiben a Snapchat-re érkezett meg a testreszabható My AI, az Instacart (amerikai élelmiszer-kiszállítással foglalkozó vállalat) egy, a ChatGPT-n alapuló kérdezz-felelek alkalmazást tervez, amely segítséget nyújt a partnerüzletekben kapható termékek körében való eligazodáshoz, vagy épp receptötletekkel segíti a felhasználókat.

Hasonlóan adaptív chatbotot alkalmaz a Shopify is: amikor a vásárlók termékeket keresnek, a vásárlási asszisztens személyre szabott ajánlásokat tesz a kéréseik alapján, amihez a ChatGPT API-ját használják. A Quizlet globális tanulási platform már az elmúlt három évben is a GPT-3-at használta több területen, többek között a szókincs tanulásában és a gyakorló tesztek összeállítása során is hasznosította.

Szuperintelligens chatbot bárhol - miért ne?

A fejlesztők elmondása szerint a ma kiadott GPT-3.5-turbo modell teljesen megegyezik azzal a nyelvi modellel, amelyet a szuperintelligens chatbot keretein belül is használnak.

Az ára pedig mintegy 10x olcsóbb, mint a már meglévő GPT-3.0-davinci modellé: mindössze 0,002 dollárba kerül 1000 token felhasználása.

Ráadásul, a korai tesztelések eredményeként kiderült, a text-davinci-003-ról turbóra váltók csak kis mértékben szorultak arra, hogy módosítsák a bemeneti prompt-értékeiket. Az új verzió ráadásul kis mértékben még az emberiség történelmével is haladt: 2021 júniusa helyett már 2021 szeptemberéig tart a tudása.

Az OpenAI a bejelentésében közölte, mostantól dedikált példányokat (olyan példányokat, amelyek egyetlen ügyfél számára dedikált hardveren vagy felhőkörnyezetben futnak) is kínálnak az olyan felhasználóknak, akik mélyebb ellenőrzést szeretnének az adott modellváltozat és a rendszer teljesítménye felett. A fejlesztők ebben az esetben teljes ellenőrzést kapnak a példány terhelése felett, illetve lehetőségük nyílik olyan funkciók engedélyezésére, mint a hosszabb kontextushatárok.

Beszédfelismerés és leirat készítés fillérekért

A mostani bejelentés a speech-to-text (beszédből-szöveg-alkotó) Whisper modellel kapcsolatban is tartalmaz új információkat. A fejlesztők a modell első verzióját még 2022 szeptemberében tették nyílt forráskódúvá. A most elérhetővé vált v2-es verzió egy kényelmesebb, olcsóbb, API-n keresztül futó változat, amely nem mellesleg a támogatott nyelvek körében is jelentősen kibővült.

Az árazása jelenleg 0,006 dollár/perc alapon működik.

A Whisper egy automatikus beszédfelismerő (ASR) rendszer, amelyet 680 ezer órányi, többnyelvű és többfeladatú, felügyelt, a világhálóról gyűjtött adat alapján képeztek ki. A beszédfelismerésen kívül lehetővé teszi a többnyelvű leiratozást, valamint az ezekről a nyelvekről angolra történő fordítást.

A modellben jelenleg még a fájlok mérete (25 megabyte) és bemeneti típusa is korlátozott, ráadásul a szöveg fordítása is csak angol nyelvre érhető el. A Whisper leírása szerint mintegy 98 különböző nyelven képezték ki, jelenleg mintegy ennek felénél alkalmas magas minőségű szövegleirat előállítására – a jó hír azonban, hogy a magyar nyelv is köztük van.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Getty Images