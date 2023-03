8 ezren már biztosan tagok maradnak az orvosi kamarában

Pénteken kora délutánig összesen 7901 fő nyilatkozott arról, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagja kíván maradni – tudta meg az RTL Híradó a kamarától.

A csatorna arról is beszámolt, hogy a MOK-nak összesen mintegy 50 ezer tagja lehet, nekik 30 nap alatt nyilatkozniuk kell, hogy továbbra is a kamarában akarnak-e maaradni. Ezek közül 42 ezer aktív orvos, míg nagyjából 8 ezer nem aktív.

Az első nap közel 5 ezer fő nyilatkozott a kamaránál, vagyis a második nap 3 ezer volt az elkötelezettek száma.

Emlékezetes, csütörtök este írtunk arról, hogy a magyar Országgyűlés által elfogadott, orvosi kamarát érintő friss törvényjavaslat, illetve benyújtásának módja meghatározó lehet a Magyarország által vállalt kötelezettségek teljesítése szempontjából.

Az RTL Híradónak név nélkül nyilatkozó háziorvos arról beszélt, hogy azért sem írták alá az ügyeleti rendszerben való részvétellel kapcsolatos szerződést, mert nyomást akarnak gyakorolni a kormányra, fontos lenne, hogy a kormány tárgyalóasztalhoz üljön a kamarával. A nyilatkozó orvos szerint az újonnan bevezetett indikátorrendszer, amire a teljesítményalapú finanszírozás épül, teljesíthetetlen. Olyan elemeket tartalmaz ez a rendszer, ami sok esetben nem az orvoson múlik (pl. egy anya anyatejjel táplálja a csecsemőjét, vagy hogy pl. mennyi antibiotikumot ír fel az orvos) - említette meg. Az RTL emlékeztet arra: az új rendszert az év elején vezették be, miközben a rezsiárak emelkedése a költség oldaláról sújtja a háziorvosi praxisokat, addig a bevételeik egy része az indikátorrendszer miatt bizonytalanná vált.

Egy gyerek azért ne kapjon antibiotikumot, mert ez az orvos esetében pénzügyi szankcióval jár, erre nem lehet bért kalkulálni, bizonytalanná válik a praxisok finanszírozása - tette hozzá a név nélkül nyilatkozó érintett.

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szerint az új indikátorrendszer nem a valós teljesítményt és minőséget méri, hanem az államtitkárság elképzeléseit. A Belügyminisztérium azt válaszolta a csatorna megkeresésére, hogy az indikátorrendszer jelenleg tesztidőszakban van. A kialakításába az orvosi szakmák képviselőit és a kollegiális vezetőket is bevonták, a minisztérium elmondása szerint az ő javaslataikon is alapul a teljesítmény mérése és értékelése is.

Címlapkép forrása: MTI/Lakatos Péter