Jó hír érkezett Nagy-Britanniából

Meredek ütemben emelkedtek és tavaly nyár óta először jeleznek élénkülést a brit gazdaság pénteken közzétett friss aktivitási mérőszámai.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) februárban 53,1-re emelkedett a januárban kimutatott 48,5-ről. A múlt havi végleges adat valamivel jobb a részleges gyorsfelmérésből előzetesen számított értéknél is, amely 53,0 volt. A piaci előrejelzések átlaga 49,0-es kompozit BMI-mutatót valószínűsített februárra.

Az S&P Global a végleges februári BMI-becsléshez fűzött helyzetértékelésében kiemelte:

az új kompozit aktivitási index tavaly június óta nem jelzett olyan erőteljes kibocsátási növekményt a brit gazdaság magánszektorában, mint most.

Az 50-et meghaladó BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését, az 50 alatti mutatók az aktivitás lanyhulását jelzik, vagyis az 53,1-es februári kompozit adat a brit üzleti szektor teljesítményének jelentős ütemű fellendülésére vall.

A brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor mutatta a februári kompozit BMI-indexen belül a nagyobb lendületet: az ágazat aktivitási mérőszáma a januári 48,7-ről 53,5-re nőtt. Ez is számottevően jobb adat az előzetes becslésnél, amely 53,3 volt. A feldolgozóipar februári végleges BMI-mutatója 49,3 a januárban mért 47,0 után, vagyis a gyáripar aktivitása minimális mértékben továbbra is csökkent, de az új mérőszám így is hét havi csúcs.

A legutóbbi teljes körű reálgazdasági teljesítményadatok is jobbak voltak a vártnál, és azt jelezték, hogy a brit gazdaság a korábbi várakozásokkal ellentétben szűken ugyan, de egyelőre elkerülte a recessziót.

A brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb becslése szerint a tavalyi negyedik negyedévben stagnált - vagyis nem nőtt, de nem is csökkent - a brit hazai össztermék (GDP) a harmadik negyedévhez képest. A tavalyi harmadik negyedévben a brit gazdaság teljesítménye 0,3 százalékkal csökkent, de az általánosan elfogadott technikai meghatározás alapján recesszió akkor alakul ki, ha a GDP-érték két egymást követő negyedévben visszaesik.

