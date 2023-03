Nagy dobásokra készül a Kifli Magyarországon - Új világ jön az árstop kivezetése után

Gabriel Makki, a Kifli frissen kinevezett új ügyvezető igazgatója a Pénzcentrumnak adott interjúban megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány nehéz volt mind a cégnek, mind pedig az ügyfeleiknek. Arra felmerült kérdésre, hogy milyen válaszokat tud adni vásárlóinak a Kifli napjaink kihívására, az inflációra, miközben az messze Magyarországon a legnagyobb az Európai Unióban, így válaszolt:

A beszállítóinkkal pedig azon dolgozunk, hogy minimálisra csökkentsük az infláció hatását a vásárlóink felé. Januárban például a KSH adataihoz hasonlítva 9 százalékkal kisebb volt az infláció mértéke a Kiflinél az élelmiszerek és az alkohol tekintetében. Decemberben ugyanez a különbség kétszámjegyű volt.

A Pénzcentrum azon megjegyzésére, miszerint Kifli az utóbbi hónapokban igen jelentős áremeléseket vitt véghez, főleg a házhozszállítás terén, Makki elmondta, hogy néha tükrözniük kell a partnereik árváltozásait; azonban szerinte azt az inflációs példa is jól mutatja, hogy még így is a piaci átlag alatt vannak, és ezeket más kiegészítő funkciókkal is ellensúlyozzák.

Amikor a Kilfi elindult Magyarországon, az volt a rólunk kialakult kép, hogy kiváló minőséget adunk, de meglehetősen drágán. Ez ma már nem így van, a vállalat teljesen versenyképes bárkivel, és mára a választékunk is egyre kielégítőbb lehet bárki számára

- jelentette ki a Kifli ügyvezető igazgatója.

A vállalat céljairól elmondta, hogy sok mindent fejlesztenek folyamatosan, és egyértelmű cél, hogy szolgáltatásaikat mindenki számára elérhetővé tegyék. Megemlítette: eddig a budapesti háztartások közel 50 százaléka rendelt tőlük, így nagy növekedési potenciállal rendelkeznek még. Makki azt is elmondta, mire, hogy a potenciál kihasználásához több raktárra van szükség:

Ha megnézzük a többi nagyvárost, ahol jelen vagyunk, a legrégebben mind közül Prágában, ott például három raktárunk van. Míg Budapesten csak egy van, ebből látszik, hogy mennyi potenciál van még a magyar fővárosban. Minél több raktárral rendelkezünk, annál nagyobb vonzáskörzetnek tudunk nyújtani magas színvonalú szolgáltatást.

Az ügyvezető igazgató úgy véli, 2023 a növekedés éve lesz a vállalat számára, és

szeretné, ha minden Budapesten élő háztartásnak lehetősége lenne tőlük rendelni.

Makki elődje, Klekner Péter novemberben azt mondta, személy szerint üdvözli az árstop bevezetését, még akkor is, ha ő ezt máshogy vitte volna véghez. Az új ügyvezető igazgató szerint az élelmiszerárak stabilitása kiemelkedő fontosságú, és hozzátette, hogy a cégcsoport azokban az országokban, ahol az állam nem vezetett be hivatalos árakat, maguk is befagyasztották "jó néhány" termék árát. E

Tehát az irány hasonlónak mondható

- fogalmazott.

Elmondta továbbá azt is, hogy a vásárlók minél nagyobb körének kiszolgálása érdekében több saját márkás terméket is bevezettek.

Arra a kérdésre, hogy mennyivel kerülhetnek többe az érintett élelmiszerek az árstop április 30-i lejárta után, Makki így reagált:

Ez leginkább attól függ, hogy a piac hogyan reagál erre az egészre, nehéz bármi konkrétat mondani.

A korábbi tapasztalatiara alapozva úgy fogalmazott, hogy amikor megszüntetik, a kiskereskedők mindegyike saját stratégiát fog keresni, és ez az árakban is tükröződik majd.

Jó néhány forgatókönyvet lehetne most felvázolni erre

- jelentette ki.

Az infláció lassult az elmúlt hónapokban, de nem tudjuk, hogy milyen mozgások lesznek az ársapka megszüntetése után

- hangsúlyozta a helyzet kiszámíthatatlanságát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán