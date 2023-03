Ukrán védelmi miniszter: Putyinnal tárgyalni? Soha!

Az ukrán védelmi miniszter az interjúban kiemelte, hogy az ukrán elnök világossá tette, hogy nem fognak tárgyalni a Kreml jelenlegi vezetőjével. Ukrajna kész tárgyalni a jóvátételről, a nemzetközi bíróságról és a Kreml háborús bűneiért való felelősségre vonásról, egy úgynevezett nürnbergi per 2 keretében.

Arra a kérdésre, hogy mi történne, ha Ukrajna további területeket veszítene el, Resnyikov azt mondta: "2014-ben ez történt, elfoglalták a Krímet, elfoglalták Donyeck és Luhanszk megyék egy részét, 2022-ben elfoglalták Kijev, Szumi és Csernyihiv megyéket, mi pedig kiürítettük ezeket a területeket. A jövő egyetlen forgatókönyve az összes ideiglenesen megszállt területünk felszabadítása. Egészen az 1991-es nemzetközileg elismert határainkig".

A védelmi miniszter azt is elmndta, hogy Joe Biden kijevi látogatása az invázió évfordulója előtt azt jelenti, hogy az USA úgy gondolja, Ukrajna megnyeri ezt a háborút Ukrajna feltételei szerint.

Reznyikov a Bild-interjúban a vadászrepülőgép-vita kapcsán elmondta, hogy a harckocsikhoz hasonlóan itt is egyfajta koalíció lesz, lesz egy fősorozat és más típusok. Az ukrajnának juttatott harckocsiknál a legfontosabb típus a német Leopard, de vannak Challengereik, Abrams harckocsik és könnyű harckocsik Franciaországból is. A védelmi miniszter biztos abban, hogy lesz két-háromféle vadászrepülőgépük, és ezek között lesz egy fő típus. Ez attól függ majd, hogy melyik a legjobb gép Ukrajna számára, az ukrajnai repülőterek, az ottani mérnökök és a karbantartás szempontjából. A téma kapcsán Reznyikov arra is kitért, hogy Németország eddig nem volt hajlandó repülőgépeket biztosítani, de hasonló volt a helyzet a tankoknál is, Németország először nem akart tankokat küldeni, de most már vannak Leopárd típusú harckocsik Ukrajnában.

