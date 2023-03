Akkora a baj Oroszországban, hogy már a vésztartalékait éli fel a kormány

Oroszország a költségvetés hiányának a fedezésére a Nemzeti Vagyonalapból 7,3 milliárd jüant és 12 tonna aranyat adott el összesen 131 milliárd rubel (1,75 milliárd dollár, 1 rubel=4,73 forint) értékben februárban - közölte a pénzügyminisztérium hétfőn.

Az orosz nemzeti vagyonalap 147,2 milliárd dollárt tett ki március 1-jén, ami az idei évre tervezett orosz hazai össztermék (GDP) 7,4 százaléka volt. Egy hónappal korábban az alap vagyona 155,3 milliárd dollárt tett ki.

Ugyancsak hétfőn közölte az orosz pénzügyminisztérium, hogy a szövetségi költségvetés hiánya 2581 milliárd rubelt (34,19 milliárd dollár) tett ki az idei első két hónapban, ami megközelítette a 2925 milliárd rubel éves előirányzatot.

A Portfolio-n korábban is írtunk róla, hogy az orosz költségvetés nehéz helyzetben van. A tavalyi GDP-arányos költségvetési hiány 2,3% volt, és már ezt is a Nemzeti Jólét Alapból fedezték. Az alapban 11 ezer milliárd rubelnyi vagyon állt rendelkezésre tavaly év végén, amennyiben a kormány nem kíván új hitelt felvenni, néhány évig csak az alapból is tudja finanszírozni magát.

Ezzel együtt is tavaly év végén a kormány jelentős összegben vett fel hitelt az orosz piacról, a befektetők általi kereslet magas volt a kötvények iránt, és az orosz kormány különféle adókivetésen is gondolkodik, hogy mérsékelje a hiányt (ezt már megtették tavaly az utolsó negyedévben is).

Amennyiben viszont a jelenlegi romlás fennáll a költségvetésben, akkor a finanszírozás is egyre nehezebbé válik, ennek pedig vagy a háborúra, vagy a gazdaságra már lesznek hatásai. Jelenleg ugyanis a költségvetési támogatásokkal sikerült mérsékelni a gazdaság mély visszaesését, miközben a háborúra is óriási összegeket költ a kormány.

