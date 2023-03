Idén jöhet az igazi bezárási hullám Magyarországon

Az idei évben a magas élelmiszerinfláció miatt nagyobb lehet a boltbezárások üteme, mint korábban - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a Növekedés.hu-nak. Az üzleteknek komoly gond, hogy a kiskereskedelmi forgalom esik.

Jöhetnek a boltbezárások

"Az üzletszámok Magyarországon 1996-ban voltak a csúcson: akkor 166-167 ezer kiskereskedelmi egység működött idehaza. Azóta ez a szám évről évre folyamatosan csökken. Most olyan 100 ezer körül járunk. A bezárások üteme viszonylag kicsi volt eddig az élelmiszer-kereskedelemben, viszont most itt volt a legnagyobb a drágulás. Óvatosan csak annyit tudok mondani, hogy 2023-ban a korábbi évek átlagánál valószínűleg nagyobb lesz az üzletbezárások üteme" - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a Növekedés.hu-nak. A tavalyi év első felében több mint 2000 bolt húzta le a rolót.

A KSH korábbi adatai szerint a 2084 bezáró bolt közül közel 450 élelmiszer és italbolt volt, miközben 180 zöldséges ment csődbe fél év alatt. Közel 400 ruhaboltra és csaknem ugyanennyi iparcikkes üzletre került lakat, de 150 használt cikkes üzlet is bezárt. Ha az első féléves tendencia kitartott - és nem erősödött tovább -, akkor több mint 4000 kiskereskedelmi egység zárhatott be tavaly, de erről csak később lesznek hivatalos információk.

Budapesten 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi egységek száma a tavalyi első félévben az előző év azonos időszakához képest, de jelentős, 4% feletti a visszaesés Tolnában is. A KSH Heti monitor című kiadványa szerint nem volt olyan megye az országban, ahol ne esett volna vissza a boltok száma. Országos átlagban 3,3%-os a csökkenés mértéke, ezzel folytatódott az elmúlt évek mérséklődő tendenciája - jegyzi meg a hivatal.

Forrás: KSH

A fenti térképen azonban az is látható, hogy a megszűnések ellenére Budapesten kifejezetten magas az tízezer lakosra jutó boltok száma. Az ország többi részéhez képest kevés bolt van Fejér, Pest, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Visszaesik a kiskereskedelem

Azt még nem lehet tudni, hogyan alakul a boltok száma, de azt már igen, hogy a kiskereskedelmi forgalom januárban tovább csökkent, ami nem túl jó előjel. Az üzemanyag-ársapka eltörlésével újabb lendületet vett a visszaesés, így a tavaly márciusi csúcs után látványos lejtmenetet produkál az értékesítési volumen. Az éves alapon számolt 4,5%-os visszaeséshez a KSH adatai szerint mindhárom nagy árucsoport hozzájárult. Januárban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 4,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 1,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,7%-kal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

A kiskereskedelmi forgalom csökkenése természetesen a magas infláció, illetve annak vásárlóerő-apasztó hatásával függ össze. Bár a háztartások a megtakarításaikból is próbálnak fogyasztást simítani, a lendületvesztés így is látványos. Először a durva drágulást produkáló élelmiszer szegmens forgalma kezdett el zsugorodni, majd a "nem élelmiszer" termékkör is csatlakozott a visszaeséshez, végül az üzemanyag-forgalom is húzni kezdte lefelé a mutatót. Az egy évvel ezelőtti helyzethez képest jóval kevesebbet vásárolnak a családok (a már említett élelmiszeren kívül) bútort, műszaki cikket, gyógyszerféleségeket, és iparcikkeket.

Vámos György az interjúban úgy vélekedett, hogy "az első félév még nehéz lesz". Utána viszont tovább mérséklődik az infláció, az év második felében már elindulhatunk egy javuló pályán. Év végére akár egy szerény növekedésre is sor kerülhet - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images