Németország elengedte az orosz gázt

Németország alig egy év alatt megteremtette a függetlenséget az orosz földgáztól, 2022 elején még 55 százalékban függtek attól - jelentette ki Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter a kihelyezett kormányülést záró tájékoztatón.

Alig egy év elteltével ez a függőség teljesen megszűnt, legfeljebb a cseppfolyósított földgázt (LNG) fogadó külföldi terminálokról Németországba továbbított földgázban lehet némi "orosz molekula", és német vállalatok már egyáltalán nem vásárolnak orosz gázt.

Éppen erről a témáról írtunk hétvégén, miután a német minisztérium közép távú LNG-beruházási tervei alapján világossá vált, hogy éppen akkora kapacitást terveznek, mint a leállított, majd felrobbantott Északi Áramlat 1 éves kapacitása volt, amiből az oroszok azt a következtetést vonták le, hogy le kell zárni, illetve el kell "temetni" a projektet:

Habeck hétfőn azt mondta: a váltást azért kellett végrehajtani, mert az Ukrajna ellen háborúzó orosz elnök, Vlagyimir Putyin a kínálat "mesterséges szűkítésével" rákényszerítette az országot.

Az orosz szállítások elmaradása miatt súlyos gondoktól, ellátási nehézségektől kellett tartani, de mindezt sikerült elhárítani, ami "gigantikus teljesítmény". A válságot nem csupán új beszerzési források bevonásával és az infrastruktúra bővítésével, az ország első három LNG-termináljának felépítése révén sikerült elkerülni, hanem a háztartások és a vállalatok szolidaritása is kellett hozzá.

A függetlenség "árát mindenki megfizeti", ez mutatkozik meg a magas inflációban és az energia drágulásában is, de a következő fűtési szezonra már nyugodtabban lehet készülni.

A tárolók ugyanis az egy évvel korábbi 20 százalék körüli szinttel szemben 60 százalék körüli töltöttséggel zárják a telet, és lehetségesnek látszik, hogy újabb nagymértékű áremelkedés nélkül töltsék fel őket. A földgáz világpiaci ára a megawattóránkénti 50 euró körüli, vagyis az Ukrajna elleni orosz háború előtti szintre süllyedt.

A gyors német leválással párhuzamosan az EU is gyorsan levált az orosz vezetékes gázról, ezt saját elemzésünkben is összefoglaltuk és az Európai Bizottság szakértője is bemutatta egy minapi konferencián:

A következő télen sem lesznek gondok

A mintegy 23 milliárd köbméter kapacitású - az EU gáztároló kapacitásának negyedét kitevő - németországi földgáztárolók üzemeltetőinek szakmai szervezete (Initiative Energien Speichern - INES) már egy februári állásfoglalásában is jelezte, hogy a vezetékes orosz gáz kiesése ellenére egyre valószínűbb, hogy a következő télen sem lesznek ellátási gondok, és október elejére ismét sikerül elérni a 100 százalékos töltöttségi szintet.

Moszkva az Ukrajna elleni háború 2022 februári kezdete óta fokozatosan visszafogta, majd beszüntette a Németországba irányuló exportot, annak ellenére, hogy a háború miatt Oroszországgal szemben bevezetett európai uniós büntetőintézkedések nem érintik a földgázkereskedelmet.

Az Oroszországot Németországgal közvetlenül összekötő Északi Áramlat-1 vezeték augusztus végi leállításával 2022 szeptembere volt az első hónap az oroszországi import kezdete, 1972 óta, amikor nem érkezett Németországba földgáz közvetlenül Oroszországból.

A kormányzati adatok szerint az orosz import kiesését sikerül ellensúlyozni a diverzifikációval, új beszerzési források bevonásával. Az első számú importpartner - azaz Oroszország - helyére Norvégia lépett, és felépítették az LNG fogadására alkalmas első három tengeri terminált.

Mind a három úgynevezett úszó terminál, amelyek legfőbb eleme egy különleges hajó, hivatalos elnevezéssel úszó tároló és visszagázosító szerelvény (floating storage and regasification unit - FSRU). Ezen a hajón alakítják gázhalmazállapotúvá a tartályhajókon érkező LNG-t, hogy betáplálhassák a szárazföldi vezetékrendszerbe.

A berlini vezetés tervei szerint három tengerparti LNG-terminált is építenek majd. Ezek a beruházások legkorábban 2025-ben vagy 2026-ban készülhetnek el. A szövetségi kormány 2022 tavaszán, röviddel az Ukrajna elleni orosz támadás után határozta el az LNG-terminálok fejlesztését, hogy felszámolja Németország függőségét az orosz földgázimporttól. Az úszó és szárazföldi fix LNG-terminálok további részleteiről is írtunk hétvégi anyagunkban a friss német minisztériumi tervek alapján:

