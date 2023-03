Óriási esésben a kiskereskedelmi forgalom - egyre kevesebbet vásárolnak a magyarok

Már az üzemanyag iránti kimagasló kereslet sem húzza felfelé a kiskereskedelmet, ami így szabadesésben van: januárban a forgalom volumene (szezonálisan igazítva) 0,6 százalékkal volt alacsonyabb a decemberinél. Április óta mindössze egyetlen hónapban láttunk növekedést, 2022 januárjához képest 4,5%-os a visszaesés.

Folytatta látványos lejtmenetét a hazai kiskereskedelmi forgalom. Az üzemanyag-ársapka eltörlésével újabb lendületet vett a visszaesés, így a márciusi csúcs után látványos lejtmenetet produkál az értékesítési volumen. Az éves alapon számolt 4,5%-os visszaeséshez a KSH adatai szerint mindhárom nagy árucsoport hozzájárult. Januárban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 4,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 1,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,7%-kal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

A kiskereskedelmi forgalom csökkenése természetesen a magas infláció, illetve annak vásárlóerő-apasztó hatásával függ össze. Bár a háztartások a megtakarításaikból is próbálnak fogyasztást simítani, a lendületvesztés így is látványos. Először a durva drágulást produkáló élelmiszer szegmens forgalma kezdett el zsugorodni, majd a "nem élelmiszer" termékkör is csatlakozott a visszaeséshez, végül az üzemanyag-forgalom is húzni kezdte lefelé a mutatót. Az egy évvel ezelőtti helyzethez képest jóval kevesebbet vásárolnak a családok (a már említett élelmiszeren kívül) bútort, műszaki cikket, gyógyszerféleségeket, és iparcikkeket.

Jól mutatja a kiskereskedelmi trendeket az alábbi, fix bázisú ábra. Mint látható, a koronavírus-válság 2020 elején nagy sokkot okozott, majd egy korrekció után egy évi stagnálás következett. A választások előtti durván expanzív jövedelempolitika óriási lendületet adott, és a forgalom meredeken növekedni kezdett. A 2022 márciusi csúcs után jött a látványos lefordulás, az elszálló infláció miatt azóta folyamatos, trendszerű csökkenést láthatunk, mostanra a forgalom kisebb, mint a koronavírus-válság előtti (három évvel ezelőtti) csúcson volt.

A tendencia kapcsán érdemes felhívni a figyelmet egy statisztikai érdekességre. A fenti grafikon igen érzékeny a szezonális kiigazításra, ezért egy-egy új adat (és az abból kibomló szezonalitási információ) visszamenőleg képes átformálni az idősort. Ennek extrém esete a mostani helyzet. A januári adat annyira megváltoztatta az érzékelt szezonális lefutást, hogy nagyon újraírta a múltat. A tavaly tavaszi csúcsot jóval feljebb húzta a KSH, onnan pedig még meredekebb lett a visszaesés. Ezért a most kirajzolódó trend csúnyábban fest, hiszen nagyobb visszaesést mutat.

Így néz ki a régi, decemberi adatok mellett az ábra, jól látható a fentivel összevetve, hogy még mennyivel visszafogottabbnak látszik a csökkenés. Tehát az a régi ábra:

Az év első felében még valószínűleg nem látunk szép forgalmi adatokat, ezzel kapcsolatban a fő kérdés, hogy az elején mekkora béremelések történtek a gazdaságban, hiszen februártól az valamennyit javíthat a vásárlóerőn. Ugyanakkor éves összevetésben a reálbérek még egy ideig visszaesést mutatnak majd, hiszen a bőven 20% feletti inflációhoz ennél kisebb nominális keresetnövekedés párosul. Az év második felében, ahogy az infláció várhatóan csökkenni kezd, az éves reálbérváltozás visszatérhet a pozitív tartományba, és a fogyasztói bizalom erősödésével a háztarások vásárlásai újra dinamizálódhatnak.Címlapkép: Getty Images