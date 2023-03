Senki nem számított ilyen nehéz évkezdetre: bajban van a lakosság

Folytatta látványos lejtmenetét a hazai kiskereskedelmi forgalom. Az üzemanyag-ársapka eltörlésével újabb lendületet vett a visszaesés, így a márciusi csúcs után látványos lejtmenetet produkál az értékesítési volumen. Az éves alapon számolt 4,5%-os visszaeséshez a KSH adatai szerint mindhárom nagy árucsoport hozzájárult. Januárban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 4,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 1,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,7%-kal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

Továbbra is tart a trendszerű zsugorodás a kiskereskedelemben. A piaci várakozásokhoz mérten az adatközlés negatív meglepetést okozott, még a piacon a legpesszimistább – az ING Bank által adott – becslést is alulmúlta a szektor teljesítménye az év elején

- írja Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

Az élelmiszer kiskereskedelem éves bázison közel 5 százalékos visszaesést mutatott, naptárhatással kiigazítva. Érdemes azonban ehhez hozzátenni, hogy havi alapon bővülés mutatkozott a forgalom volumenében, így tehát ezen visszaesés a bázishatásnak tudható be. A nagykép ugyanakkor változatlanul borús: az extrém inflációs környezetben – különös tekintettel az élelmiszerek éves bázisú áremelkedésére – a háztartások továbbra is jelentősen visszafogják az élelmiszerre fordított kiadásaikat, ezért tapasztalhatunk az éves bázisú adatokban ilyen jelentős mértékű visszaesést – írja Virovácz Péter, aki szerint ez a váráslóerő csökkenésével függ össze.

A nem élelmiszer-kiskereskedelemben is zsugorodás volt megfigyelhető, mind havi, mind pedig éves összevetésben. Ez utóbbi 1,5 százalékot tett ki. Érdemben a ruházati, számítástechnikai és a használtcikk üzletek forgalma nőtt az egy évvel korábbihoz képest, minden más területen érdemi visszaesés érzékelhető.

Végezetül az üzemanyagtöltő állomások forgalma immáron éves bázison is visszatükrözi az árstop elengedésének keresletre gyakorolt negatív hatását. Decemberhez képest újabb 5,3 százalékkal zuhant az értékesítés volumene, és így éves összevetésben is már közel 10 százalékkal kevesebb üzemanyag fogyott.

A mai kiskereskedelmi statisztikák alapján elmondható, hogy továbbra is az üzemanyag-árstop kivezetése okozta sokk a legmeghatározóbb egyedi folyamat a szektorban. Emellett az üzemanyagforgalom nélkül számított kiskereskedelmi teljesítmény három hónapja stagnálást mutat.

A szakértő szerint „fékeződés van, összeomlás még nincs”.

Tekintettel arra, hogy februártól már az infláció mérsékelt lassulására számítunk, ám ez még továbbra is csökkenő vásárlőerőt jelent, a legfőbb kérdés az marad, hogy meddig hajlandóak (vagy épp képesek) a háztartások a tartalékból fenntartani egy az előző években megszokott életszínvonalat. Mivel a munkaerőpiac eddig meglepő ellenállást mutatott a sokkoknak, a háztartások sem tűnnek reménytelenül pesszimistának, így talán tovább hajlandóak a tartalékok felélésére is.

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője szerint a kiskereskedelmi forgalom jelentős lassulását az szja visszatérítés, a 13. havi nyugdíj, a hathavi fegyverpénz hatásainak kifutása mellett az érdemben emelkedő infláció és a háztartási energiaárak az átlagos fogyasztást meghaladó háztarások számára jelentős emelkedése okozták. Az élelmiszerüzletek forgalma azonban stabilizálódni látszik a tavaly júliusi meredek visszaesést követően a tovább gyorsuló infláció ellenére.

A következő hónapokban az egyre magasabb bázis, a növekvő infláció, egyes háztartások esetén a meredeken megugró rezsiköltségek, a kedvezményes üzemanyagárak kivezetése, az előbbiek miatt a tavalyi év utolsó hónapjaitól csökkenő reálbérek, az emelkedő kamatok, valamint egyes átmeneti tényezők megszűnése miatt folytatódhat a kiskereskedelmi forgalom visszaesése – összegzett Suppan Gergely. Az előbbieket némileg ellensúlyozhatják az egyes munkáltatók által tavaly adott évközbeni béremelések, illetve egyéb, a munkavállalókat támogató juttatások. Folytatódhat a külföldi vásárlókra építő üzletek kilábalása, mivel a külföldi vendégek száma továbbra is fokozatosan élénkül.

Az üzletek igen komoly kihívásokkal szembesültek a többszörösére ugró energiaköltségek, az egyes termékekre bevezetett árkorlátozások, valamint a nagyobb láncokat érintő kiskereskedelmi különadó miatt is, miközben a kereslet is gyengül, ami egyes üzletek megszűnéséhez is vezethet.

- írta Suppan Gergely.

Vámos György, az OKSZ főtitkára is hasonló aggodalmakat fogalmazott meg:

Suppan szerint a bázishatások és az átmenetileg várhatóan csökkenő reálbérek hatására az idei év elején nagyobb mértékű, de az egész évet tekintve mérsékelt, 4% körüli visszaesés várható a kiskereskedelmi forgalomban. Márciusban bázishatások – részben a háztartásoknak nyújtott transzferek élénkítő hatása, részben a külföldiek átmeneti kedvezményes tankolási lehetősége által okozott kiemelkedően magas bázis – miatt éles visszaesésre lehet számítani. Az év második felétől a várhatóan visszaeső infláció és ennek következtében az újra emelkedő reálbérek hozhatnak élénkülést.

Címlapkép: Getty Images