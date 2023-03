Tovább szakad a gázár, másfél éve nem volt ilyen olcsó

Portfolio 2023. március 06. 16:27

A hét első napján is folytatódik a gázár esése a holland TTF gáztőzsdén, így tovább távolodik a jegyzés a fontos lélektani értéknek számító 50 eurós megawattóránkéni árszinttől. Az átmeneti lehülés okozta keresletnövekedés ellensúlyozását a továbbra is jóval átlag feletti tárolói szintek mellett az erős cseppfolyósított földgáz (LNG) kínálat is segíti.