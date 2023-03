A kormány akkumulátoripari tervei gazdasági oroszruletté váltak, projektbedőlésekre figyelmeztetnek

A potenciális európai akkumulátorgyártási kapacitás 68 százalékát, vagyis 1,2 TWh-t fenyeget a bedőlés kockázata - - derül ki egy friss iparági jelentésből, amely szerint a még meg nem valósult beruházásokat komolyan fenyegeti a kínai és amerikai támogatási politika. Magyarország mellett Németországban, Spanyolországban, Olaszországban és az Egyesült Királyságban a legnagyobb a veszélyeztetett akkumulátorcellás kapacitások aránya. Az Európai Uniónak lépnie kell a támogatási politika felpörgetésével, vagy komoly bedőlések jöhetnek.

A hazai akkumulátorgyártás nemcsak a globális kereskedelem viszonylatában tölt be egyre fontosabb szerepet az utóbbi években, hanem a magyar exporton belül is egyre magasabb a részaránya. Míg 1995-ben a teljes hazai export 0,16 százalékát tette ki az akkumulátorok kereskedelme, 2021-ben már az 3,04 százalékot is meghaladta. Az Orbán Viktor vezette kabinet pedig a beruházási politika főszereplőjévé tette a cellagyártást, így a kormányzati ígéretek szerint

2030-ra már 250 gigawattos lesz a hazai termelési kapacitás, de még az iparági források is legalább 217 gigawattról írnak.

Ha a ma ismert beruházási tervek megvalósulnak, akkor az évtized végére a hazai gyártási kapacitás a jelenleginek minimum ötszöröse lesz majd, de inkább annál is több.

Viszont az elmúlt időszakban bejelentett, de még a megvalósulástól messze álló projektek esetében komoly kockázatok jelentek meg a horizonton. Leginkább két tényező fenyegeti nemcsak a magyar, de az összes uniós tervet: az Egyesült Államok zöldtechnológiai fejlesztéseket adókedvezményekben és állami támogatásban részesítő inflációcsökkentő törvénye és a kínai beruházásösztönzési politika is azzal járhat, hogy elvándorol Európából a termelés. A még nem átadott akkumulátorgyáraknál pedig leskálázás indulhat.

Legalábbis erre a kockázatra figyelmeztet az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (Transport & Environment - T&E) friss jelentésében, amelyben a legnagyobb kockázatokat értékelték az európai cellagyártási projektek kapcsán.

A szervezet szerint az Európába tervezett lítium-ion akkumulátorgyártás több mint kétharmadát (68%-át) fenyegeti a késedelem, a leskálás vagy a beruházások törlésének veszélye.

Minden bukik az IRA miatt?

A berlini Tesla, az észak-németországi Northvolt és a Torinó melletti Italvolt azon projektek közé tartozik, amelyek a tervezett kapacitásuk legnagyobb részét elveszíthetik, mivel a vállalatok inkább az Egyesült Államokban történő beruházásokat mérlegelik. A Transport & Environment szerint az akkumulátorgyártás növelését célzó uniós szintű pénzügyi támogatásra és gyorsabb engedélyezési eljárásokra van szükség, hogy az IRA miatt ne költözzenek el azok a gyártók az Egyesült Államokba, amelyeknek a tengerentúlon és az EU-n belül is vannak gyáraik, vagy bővítést terveznek mindkét kontinensen.

Magyarországon ezért közepes kockázatnak van kitéve a CATL, az SK Innovation két gyára és az EVE Energy beruházása is. A Samsung SDI esetében pedig a kapacitás kisebb részét érintheti a támogatási verseny.

Európai akkumulátorgyár-projektek kockázati besorolása. Forrás: T&E.

A T&E szerint egészen az idei évig úgy tűnt, hogy Európa képes lesz a saját keresletének kielégítésére a 2020-as évtized végéig, azonban a helyzetet nagyon átírta az amerikai inflációcsökkentő törvény bejelentése és a kínai fejlesztési politika irányváltása.

A Ford már bejelentette, hogy az Egyesült Államok támogatási politikájának hála egy amerikai akkumulátorgyár építésének lehetőségeit méri fel a CATL-lel. Ez egyelőre nem jelenti azt, hogy a debreceni gyár termelését visszafognák, vagy csökkentenék a beruházás méretét, azonban jól példázza azt a problémát, amire a T&E hivatkozik: az Egyesült Államokba települhetnek olyan kapacitások, amelyek az IRA támogatásai nélkül európai exportból lennének biztosítva az amerikai piacon.

A jelentés nem megy végig az egyes beruházások kapcsán a kockázatokkal, de a szervezet módszertana és érvei alapján a hazai gyártók közül érintett lehet még az SK On - a dél-koreai cégnek Komáromban és Iváncsán vannak cellás projektjei -, mivel a társaság már tavaly júliusban bejelentett egy amerikai fejlesztést, az EVE Energy már gyártat az Egyesült Államokban, a gödi üzemét bővítő Samsung SDI szintén jelen van a tenegerentúlon, májusban közölték, hogy a Stellantis-csoporttal konzorciumban hoznak létre egy gyárat.

A különböző országok cellagyártási projektjeinek kockázatértékelése. A piros a magas, a sárga a közepes, a zöld az alacsony veszélyeztetettség. Forrás: T&E. Van, ahol már érződik az amerikai hadüzenet hatása

Ráadásul a legtöbb amerikai fejlesztést még az IRA elfogadása előtt jelentették be, vagyis ezek az üzemek még bőven felskálázhatók jelentősen rontva az európai exportkilátásokat. Az inflációcsökkentő törvény vonzereje alapján nem véletlenül állítja azt a T&E, hogy Németország, Magyarország, Spanyolország, Olaszország és az Egyesült Királyság veszítheti a legtöbbet, ha az akkumulátorgyártók megváltoztatják terveiket. A Tesla berlini Giga-gyárának legnagyobb volumenű üzeme már most késésben van az eredeti tervekhez képest, miután a vállalat közölte, hogy a cellagyártást az Egyesült Államokban összpontosítja, hogy kihasználja az inflációcsökkentő törvény szerinti ösztönzőket.

A Northvolt tervezett gigagyárát a németországi Heide-ben közepes kockázat fenyegeti, mivel a vállalat csak a finanszírozás egy részét biztosította, és még nem kezdte meg az építkezést. Emellett a Northvolt vezérigazgatója tavaly októberben azt mondta, hogy a vállalat esetleg elhalasztja az üzem építését, és az amerikai bővítést helyezi előtérbe.

Ha mégis megvalósulnának a már bejelentett európai tervek, akkor a szakértők számításai szerint a 2022-es mintegy 69 GWh termelési teljesítményről Európa 2025-ben 293 GWh-t, 2027-ben 620 GWh-t, 2030-ban pedig 1374 GWh-t (vagyis az 1765 GWh-s teljes elméleti kapacitás 78%-át) érhet el, ha figyelembe vesszük az eddig bejelentett 50 gigagyári projektet. Ez azt jelenti, hogy Európa mindhárom T&E forgatókönyv szerint 2030-ra elegendő cellagyártással rendelkezhet az elektromos személygépkocsik, kisteherautók, teherautók, buszok és tárolórendszerek igényeinek kielégítésére.

A legambiciózusabb forgatókönyv (vagy az iparági potenciál forgatókönyv - amely az elektromos személygépkocsik, kisteherautók és tehergépkocsik sokkal gyorsabb elterjedését modellezi, mint az uniós szabályozásban előírt minimum) esetében azonban csak akkor érhető el az EU-ban gyártott akkumulátorok elegendő kínálata, ha az összes potenciális akkumulátorcellás projekt üzembe áll.

A 2030-ban legnagyobb termelési teljesítményt nyújtó vállalatok közé tartozik a CATL (140 GWh), amely Debrecenben 100 gigawattórás kapacitásfejleszést tervez, valamint a Freyr (98 GWh), a Northvolt (94 GWh), az LG Chem (93 GWh), a Tesla (93 GWh), az ACC (92 GWh) és a Volkswagen-csoport (90 GWh). 2030-ban az európai szükséglet kielégítéséhez elégséges kapacitás közel 60 százaléka európai vállalatoktól származna, míg a kínai vállalatok az igények mintegy 20 százalékát fednék le.

Alapanyag is kelleni fog

Egy másik probléma, amelyet a szerzők vázolnak, hogy az európai akkumulátoriparnak jelentős mennyiségű kritikus fémre, például lítiumra, nikkelre, kobaltra és más nyersanyagra lesz szüksége. Tekintettel az e fémek biztosításáért folytatott globális versenyre, többek között Kína (amely ma jelentős előnnyel rendelkezik a kulcsfontosságú ellátási láncok ellenőrzésében) és az USA (ahol az Egyesült Államok IRA jelenleg sok beruházást hajt végre a kritikus fémek előállításába) részéről, Európa már hátrányban van.

A Transport & Environment szakértői viszont úgy látják, hogy Európa innovatív megoldásokkal és megfelelő beruházási politikával még mindig biztosíthatja az akkumulátoripar számára szükséges fémeket. Külön kiemelik, hogy az egyik legfontosabb lépés az újrahasznosítás és körforgásos gazdaság lehetőségeinek kihasználása. De fontos lehet az innováció (beleértve az elektromos autók méretcsökkentését) és a helyettesítés előnyeinek kihasználását, valamint a kritikus fémekben rejlő saját potenciáljának kiaknázását is.

Kiemelik, hogy az unión belül is van lehetőség a kitermelés felfuttatására: a projekttervek szerint az évtized végére Franciaország, Németország és Spanyolország rendelkezne a legnagyobb lítiumbányászati kapacitással, míg az EU-n kívüli Szerbia is jelentős igényeket fedhetne le Európában. Ha feltételezzük, hogy a kapacitáskihasználás a termelés felfutása során a projektek átlagos kihasználtsági szintjét, akkor az összesített kibocsátásuk 2030-ra elérheti az 54 000 tonnát.

Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a bányák egyelőre nem működnek és Szerbiában, Spanyolországban és Portugáliában is ellenzik a helyi közösségek a környezetszennyezéssel járó kitermelési beindítását.

Figyelembe véve, hogy a T&E alapforgatókönyvében szereplő (a szabályozási minimumnál magasabb) 1050 GWh lítium-ion akkumulátor igény 2030-ra 126 000 tonna tiszta lítiumot igényelne, ezek a lítiumprojektek Európa szükségleteinek akár 43 százalékát is fedezhetnék (és 26%-át, ha az egyelőre a lakosság által támadott beruházásokat nem vesszük figyelembe). Ha az akkumulátortermelési igény visszaesne a minimum célkitűzésre, akkor a 860 GWh-nyi kapacitáshoz 103 000 tonna lítiumra lesz igény, így a tervezett európai kitermelés 2030-ig a szükséglet 53 százalékára is elég lehet.

A kobalt esetében viszont messze rosszabbak a kilátások: Finnország évi közel 5000 tonnát tudna biztosítani, ami Európa szükségletének 8 százalékát fedezné csak 2023-ban. Ha az országban a többi tervezet bányabeüzemelésre is sor kerülne, akkor 11 000 tonnára emelkedhet a volumen, ami a kobaltigény 20 százaléka lenne.

Az ehhez szükséges nyersanyagok biztosítása érdekében a globális és uniós erőfeszítésekre van szükség a T&E szerint. Bár úgy vélik, hogy Kína hosszú ideje tartó dominanciája a beszerzési láncokban és az amerikai fejlesztések először nem a gyártókapacitást, hanem a nyersanyagellátást térítik el Európából, majd a termelés ennek a folyamatnak a következményeként hagyná el a kontinenst.

Brüsszelt sürgetik pénzért

Az Európai Unió egyelőre három módon próbál konkurálni az IRA-val, valamint a kevesebbet emlegetett kínai technológiai támogatási programokkal:

Brüsszel egyrészről lazábbá tenné az állami támogatási szabályokat az új tisztaipari beruházások, így az akkumulátorgyártás esetében. Továbbá egyszerűsítenék az engedélyeztetési eljárásokat.

Az Európai Bizottság létrehozna egy szuverén befektetési alapot is, amelyből a Green Industrial Plan néven futó programot finanszíroznák.

Szabadkereskedelmi egyezményekkel és a beszerzések diverzifikálásával biztosítanák az uniós akkumulkátorgyártás alapanyagigényét.

Ez pedig nagyjából megfelel annak, amit a T&E elemzése is javasolt: vagyis a nyersanyagellátás több beszállító általi biztosítását, valamint a támogatási és engedélyeztetési politika újragondolását.

Emellett azt javasolják, hogy a pénzügyi támogatást az Európai Bizottságnak olyan egyszerűvé és elérhetővé kell tennie, mint ahogy az Egyesült Államokban az IRA biztosítja a finanszírozást.

"Ez egyszerű adókedvezményeket és termelési támogatást jelent a kategóriájában legjobb akkumulátoros értéklánc-projektek számára, pl. egy max. EUR/x (tonna vagy GWh) ösztönző bevezetésével. Európának az új uniós akkumulátor-rendeletben foglalt szénlábnyomra, körforgásra és átvilágításra vonatkozó rendelkezések gyorsított végrehajtását is jutalmaznia kellene, mégpedig úgy, hogy a támogatásokat a fenntarthatóság tekintetében élenjáró vállalatokhoz irányítja" - írják az elemzésben.

Javasolják emellett még, hogy rövid távon a gazdaságélénkítési és alkalmazkodóképességi alapokat, beleértve a nemzeti gazdaságélénkítési tervek keretében a REPowerEU fejezeteket is, elérhetővé kell tenni a vállalatok számára, hogy közvetlenül támogathassák a termelés növelését. Közép/hosszú távon az Európai Szuverenitási Alapnak elegendő kiegészítő forrással kell rendelkeznie ahhoz, hogy az EU zöld üzletmenetének támogatására a tiszta technológiák gyorsított bevezetésére összpontosító fő beruházási eszközzé váljon.

Jól látszik, hogy az iparágban tehát bőven fontos szempont a pénzügyi támogatások megléte: az IRA esetében 369 milliárd dollárnyi zöld támogatással és adójóváírással kell versenyezni, amelyeket 2030-ig fizetnek ki a vállalatoknak. Az Európai Bizottság eddig ismert terve szerint a helyreállítási alap még fel nem használt forrásaiból 100 milliárd eurót folyatnának át az új, tisztaipari beruházásokra, míg további 270 (vagy akár 300) milliárd eurót egy új közös hitelfelvételből fedeznének.

Azzal igazán senki nem számol, hogy az Európai Bizottság tárgyalásai az IRA esetében az uniós cégeknek járó kedvezményekről és kivételekről, sikert érnének el. Pedig Ursula von der Leyen bizottsági elnök a héten Washingtonban tárgyal a kérdésről Joe Biden elnökkkel.

Címlapkép: Getty Images.