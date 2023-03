Súlyos levél szivárgott ki a magyar egészségügyben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház főigazgatója, Révész János levelet küldött a részlegvezetőknek, mely levélhez hozzájutott a Magyar Orvosi Kamara. A MOK elnöksége szerint az intézmény főigazgatója törvényellenes utasításokat ad a beosztottaknak.

A MOK által ismertetett levél egyik részlete, hogy azt írja a másodállások engedélyeztetése kapcsán: “a közvetlen munkahelyi vezetők csak azoknak a dolgozóknak a kérelmét támogassák – privát szférában történő tevékenység folytatására vonatkozó engedély kérés esetén –, akik az önként vállalt túlmunka keret maximumában közreműködnek a kórházzal.”

Ennek kapcsán a kamara elnökségének szerdai közleménye úgy szól, hogy azonnali hatállyal felszólítják a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház főigazgatóját, hogy törvényellenes utasításokat ne adjon beosztott orvosainak, őket törvényszegésre ne buzdítsa.

Ez a 2003. évi LXXXIV. törvény 12/B. § (2) bekezdésében foglaltak súlyos megszegésének minősül, ugyanis: “az egészségügyi dolgozó többletmunka vállalására nem kényszeríthető, jogos érdeke ezzel összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható. Az egészségügyi dolgozók között tilos hátrányos megkülönböztetést tenni az önként vállalt többletmunka vállalásával összefüggésben" - idézi a törvényt a MOK közleménye.

A kamara minden jogi lépést meg fog tenni, támogatást és jogi képviseletet biztosít minden tagjának, amennyiben bárki törvénytelen eszközökkel kényszeríti vagy fenyegeti az önként vállalt többletmunka (ÖVT), vagy egyéb szerződés aláírására. Egyúttal a közlemény megragadja az alkalmat és felhívja a figyelmet a kamarai tagság fenntartására

Ha ez így igaz és a gyakorlatban megvalósul, annak több következménye is lehet: egyrészt ezek szerint az állami egészségügyben dolgozók magánellátásban történő részvétele nem objektív alapon, egyedi módon letiltható (ez akár kiesést is okozhat a magánklinikák számára), másrészt viszont egy ilyen intézkedésnek lehet kontraproduktív hatása is az állami rendszerre nézve. Ha ugyanis egy dolgozó nem akarja tartani magát ehhez a fenyegetéshez, akkor tartósan távozhat is az állami ellátásból és áthelyezheti magát kizárólagosan a magánegészségügybe, végső soron hosszú távon ez a fenyegető magatartás hozzájárulhat a közfinanszírozott egészségügy meggyengüléséhez.

