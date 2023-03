CBD olaj 2023: ezeket érdemes tudni az egyre népszerűbb CBD termékekről

Mi az a CBD? Mi a CBD és a THC közötti különbség?

A kannabinoidok olyan vegyületek, amelyek a kannabinoid-receptorokon keresztül fejtik ki hatásukat. Ezek a specifikus kötőhelyek elsősorban a központi idegrendszerben találhatók, de néhány egyéb szövetben, sőt az immunrendszer elemeiben is kimutatták a jelenlétüket. A CBD egy nem pszichoaktív kannabinoid, amely főként a kendernövény virágzatában található, a levelekben, a szárban és a magokban csak elenyésző mennyiségben van jelen - írja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI).

A kenderben és más növényekben is előfordulnak ún. kannabinoid vegyületek. A kannabinoidoknak három csoportját különíthetjük el: endokannabinoidok (az agy által termelt endogén vegyületek), fitokannabinoidok (elsősorban a kender, de néhány más növény által is termelt anyagok), és szintetikus kannabinoidok (mesterségesen előállított molekulák).

A két legfontosabb és jelenleg legismertebb növényi kannabinoid (fitokannabinoid):

CBD (kannabidiol), ami nem pszichoaktív anyag;

delta-9-THC (delta-9-tetrahidrokannabinol) (a továbbiakban: THC) ami a kannabisz (kender) elsődleges pszichoaktív vegyülete.

A CBD a szakirodalmi adatok alapján egy olyan nem pszichoaktív kannabinoid, amely főként a kendernövény virágzatában található. A levelekben, szárban csak kisebb mennyiségben, míg a magokban csak a szennyeződés mértékéig van/lehet jelen.

A THC a szakirodalom alapján növényekben, elsősorban a kenderben, annak is főként a virágzatában előforduló fitokannabinoid. A THC (valamint annak izomerei és szterokémiai variánsai) szigorúan ellenőrzött pszichotróp, a központi idegrendszerre ható anyagnak minősül.

A CBD mint gyógyszer

Magyarországon jelenleg centralizáltan törzskönyvezett készítményként forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik olyan gyógyszer, melynek hatóanyaga a CBD, mégis egyedi importra lehet szükség a beszerzés érdekében, tekintettel arra, hogy Magyarországon nem forgalmazzák. Amennyiben CBD-t tartalmazó, forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerkészítményre van szüksége valakinek, orvosi javaslatra, egyedi import keretében az OGYÉI engedélyével hozható be az országba.

Európai szinten a kendervirágnak, mint drognak Európai gyógyszerkönyvi cikkelye még nincs, bár a drog szerepel az Európai Gyógyszerkönyvi Bizottság munkaprogramján. A kendervirágra vonatkozó gyógyszerkönyvi cikkely a Német Gyógyszerkódexben (Deutsches Arzneimittel Codex) jelent meg 2016-ban. Ez a cikkely sem határoz azonban meg sem alsó, sem felső határértéket a drog pszichoaktív hatóanyagának számító THC és a nem pszichoaktív hatású cannabidiolra nézve. Ugyanakkor a cikkely előírása értelmében a konkrét hatóanyagtartalmat a tárolóedényen fel kell tüntetni, és a drog hatóanyagtartama a feltüntetett hatóanyagtartalomtól legfeljebb +/-10 %-ban térhet el. Az adagolás megállapítása során a konkrét tétel deklarált THC tartalmát a felíró orvosnak figyelembe kell vennie.

Mit kell tudni a CBD-t tartalmazó étrend-kiegészítőkről?

Tekintettel arra, hogy az étrend-kiegészítők is élelmiszerek, így étrend-kiegészítők esetében valamennyi, az élelmiszerekre vonatkozó általános szabályozás is irányadó. Az EU Új élelmiszer munkabizottság álláspontja alapján a kannabinoidokat (pl. THC, CBD) tartalmazó Cannabis sativa (kender) kivonatok és egyéb származékok új élelmiszernek minősülnek. Mivel azok fogyasztásának története nem igazolt így kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Ez pontosabban azt jelenti, hogy a rendelet értelmében új élelmiszerek azok az élelmiszerek, amelyeket 1997. május 15. előtt nem fogyasztottak jelentős mennyiségben élelmiszerként a Közösség területén, és azok fogyasztása az élelmiszer újszerűségéből adódóan egészségügyi kockázatokat vethet fel a fogyasztó számára. Az új élelmiszer státusz vonatkozik önmagukra a kivonatokra és minden olyan termékre, amikhez ezeket hozzáadják (pl. kendermag olaj). A leírtak tehát érvényesek a megnövelt CBD tartalmú kendermag olajokra és egyéb kendermag/kender készítményekre is.

Lehet jogszerűen forgalmazni CBD-t tartalmazó étrend-kiegészítőket?

Az új élelmiszerek kizárólag akkor használhatóak fel élelmiszerként, vagy élelmiszer összetevőjeként (így étrend-kiegészítőkben), ha az Európai Parlament és Tanácsi 2015/2283 rendelet alapján engedélyt kapnak. A CBD esetében, Közösségi szintű engedélyezés még egy esetben sem történt meg, így annak

felhasználása táplálkozási és élelmiszerbiztonsági okokból, nem jogszerű.

Milyen feltételek mellett használhatóak fel esetlegesen a kender és a belőlük készült bizonyos termékek étrend-kiegészítőkben?

A kendermag és a belőle készült termékek (pl. hidegen sajtolt magolaj) a kender tradicionálisan élelmiszerként fogyasztott növényi része, így az nem minősül új élelmiszernek. A kendermag gyakorlatilag nem tartalmaz kannabinoidokat (pl. CBD, THC), azokkal csak a betakarítás, ipari feldolgozás során szennyeződhet.

A Hemp Industries Association adatai alapján a CBD mennyisége a kendermag olajokban nem lépi túl a 25 mg/kg-ot. Ezt a mennyiséget lehet maximálisan előforduló „természetes” CBD mennyiségnek tekinteni. Az e feletti értékek növelt/hozzáadott mennyiségnek tekinthetők és mint korábban említésre került az ilyen termékek forgalmazása nem jogszerű.

Hogyan jár el az OGYÉI a bejelentett CBD-t tartalmazó étrend-kiegészítők esetében?

Az étrend-kiegészítőket legkésőbb az első piacra helyezés napján, a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet értelmében be kell jelenteni az OGYÉI-hez. Az OGYÉI a benyújtott dokumentumok alapján kockázatértékelést végez. A fentiekre tekintettel, ezen termékeknél minden esetben közegészségügyi kockázat merül fel, így az észrevételeink megküldésre kerülnek a bejelentő valamint az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) felé, további intézkedés megtétele céljából.

Kinek kell bizonyítani azt, hogy a CBD nem jelent kockázatot az emberi egészségre?

Mivel a CBD új élelmiszer, ezért a 2015/2283 rendelet értelmében a terméket piacra helyező gazdasági szereplőnek a feladata annak bizonyítása, hogy a CBD nem jelent kockázatot az emberi egészségre. A 178/2002/EK rendelet értelmében csak biztonságos élelmiszer hozható kereskedelmi forgalomba.

Kender alapú kozmetikumok, CBD kozmetikumok

A kenderolaj és a CBD olaj ugyanaz?

Bár a kendermagolajat és a CBD olajat is kannabisz növényből nyerik ki, azonban a kenderolaj a kannabisz növény magjából nyert olaj, a CBD olajat pedig a növény egyéb részeiből, többek között a szárából és a levelekből vonják ki.Cannabis sativa seed oil – kendermag olaj

Termékbiztonsági szempont limitálja a kozmetikumokban használható kendermag olaj THC mennyiségét, amely max. 5-10 ppm lehet. A kendermag olaj bizonyos mértékben felszívódik a bőrön, szakértői vizsgálatok azt mutatják, hogy az 5-10 ppm THC tartalmú kendermag olajos kozmetikumok használatakor max. 11 µg/nap THC juthat a szervezetbe, így a pszichoaktív hatás kizárható.

Tehát ezeknek a kozmetikumoknak a használata nem jelent egészségügyi kockázatot a felhasználónak.

CBD (Cannabidiol) alkalmazhatósága kozmetikumokban

Napjainkban többirányú érdeklődés mutatkozik a CBD olajok kozmetikai felhasználhatósága iránt is. A CBD kifejezett kozmetikai hatásai jelenleg nem ismertek, a pattanásos bőrre való alkalmassága nem bizonyított. A CBD olajjal kapcsolatban a szakirodalmakban több terápiás hatás említésre kerül, viszont a hivatkozott rendelet értelmében kozmetikum ilyen hatással nem rendelkezhet. A CBD olajok kozmetikai célú alkalmazását megelőzően tisztázni szükséges a CBD eredetét is (pl. szintetikus, izolátum).

A jelenleg érvényes rendeleti előírás értelmében növényi eredetű CBD tartalmú kozmetikum nem forgalmazható szabályszerűen.

A CBD orvostechnikai eszközök részeként

A Cannabidiol (CBD) felszívódik az emberi szervezetben és farmakológiai, immunológiai, metabolikus hatásmóddal fejti ki hatását. A WHO, EMA, FDA, MHRA és számtalan tudományos publikációja leírja a CBD farmakológiai hatását (megjegyezzük, hogy mellékhatásait is) továbbá engedélyezett gyógyszerben hatóanyag, így ha a termék fő hatását a Cannabidiol fejti ki, a termék nem lehet orvostechnikai eszköz. Ha a CBD hatás kiegészíti, támogatja az orvostechnikai eszköz elsődleges, fő fizikaimechanikai hatását, (melyet klinikai adatokkal kell alátámasztani) akkor a termék CBD részét – amennyiben azok önálló felhasználásuk esetén a 2001/83/EK irányelv 1. cikke értelmében gyógyszer-alkotónak vagy gyógyszernek minősülnek – gyógyszer összetevőnek kell tekinteni és így az eszköz a Direktíva (93/42/EK) 13. illetve az új Rendelet (2017/745) 14. szabálya alapján orvostechnikai eszközként III kockázati osztályba sorolandó és EK megfelelőségi (CE-) tanúsítvány megszerzésével forgalmazható.

A CBD és az E-cigaretta

Magyarországon az OGYÉI hatáskörébe tartozik az elektronikus cigaretta (továbbiakban: e-cigaretta), utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalt megelőző bejelentések kezelése. A CBD származékot tartalmazó dohányzást imitáló elektronikus eszközök, utántöltő flakonok/patronok a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (továbbiakban: Nvt.) 7/D. §-a szerinti bejelentési kötelezettség alá tartoznak (7/I. §-a szerint a dohányzást imitáló elektronikus eszközökre is).

Vagyis az utántöltő flakonok/patronok gyártóinak és importőreinek a forgalomba hozatal előtt hat hónappal kell bejelentést tenniük minden olyan termékről, amelyet forgalomba kívánnak hozni, az ú.n. EU-CEG rendszeren keresztül.

A termékek abban az esetben hozhatók forgalomba és forgalmazhatók, ha megfelelnek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013 (II. 14) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 19/B. §-ában meghatározott feltételeknek; ezek közül a 19/B. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja azt mondja ki, hogy az utántöltő flakon nem tartalmazhat semmilyen, a Korm. rendelet a 4. mellékletében szereplő adalékanyagot. A 4. melléklet szerinti, tiltott adalékanyagok között a CBD nem szerepel. Jogszabály jelenleg tehát kifejezetten nem tiltja CBD hozzáadását az utántöltő flakonok/patronok tartalmához.

Az OGYÉI ezen termékek tekintetében is megvizsgálja, hogy megfelelnek-e a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek és igazolást állít ki, amely igazolással rendelkező termékeket forgalmazhatnak a Nemzeti Dohányboltok.

Ahogyan a fentiekben is szerepel, a CBD jelenleg Magyarországon nem minősül ellenőrzött anyagnak, és a CBD mint hatóanyag nem tartozik a nemzeti hatáskörben ellenőrzés alá vont anyagok közé.

Az e-cigarettákhoz és dohányzást imitáló elektronikus eszközökhöz használt utántöltő folyadékok esetében az OGYÉI álláspontja szerint, számolni kell a következő kockázati tényezőkkel:

Egyes vizsgált folyadékok a CBD mellett THC-t is tartalmaztak.

A CBD a THC prekurzora lehet. Álláspontjuk szerint további vizsgálatok szükségesek annak megítélésére, hogy az e-cigaretta működése milyen hatással lehet a CBD tartalmú folyadékokra.

Megjegyezik, hogy laboratóriumi vizsgálat során, imitálva az e-cigaretta készüléken belülikörülményeket, hevítés hatására a CBD 25-50%-ban THC-vé alakulhat át. A konverziót azonban befolyásolhatja a CBD olaj tisztasága, az e-likvid oldószere, az e-cigaretta készülék típusa és jellemzői, valamint a fogyasztó e-cigaretta használati jellemzői.

A CBD egy farmakológiailag aktív vegyület, amely jelentős hatással bír a központi idegrendszerre és a szív-érrendszerre, valamint számos mellékhatása is igazolt.

Állatkísérletekben megfigyelték, hogy a CBD növelheti a szívritmuszavarok kockázatát, elegendőhumán klinikai adat azonban nem áll rendelkezésre. Fontos megjegyezni, hogy rejtett vagy szív és érrendszeri rendellenességben szenvedő emberek esetében ritkán különösen veszélyes lehet a CBDtartalmú e-cigaretta használata.

Az OGYÉI-t megkeresve ellenőrizhető, hogy a gyártótól/importőrtől megvásárolni tervezett e-cigaretta, dohányzást imitáló elektronikus eszköz, illetve utántöltő flakon szerepel-e a bejelentett termékek listáján, azaz jogszerűen forgalmazható vagy sem.

Mióta használják az emberek a kendernövényt?

A közép-ázsiai gyökerekkel rendelkező kendernövényt feltehetően i. e. 750 körül használták először gyógyászati célokra - vagy rituálékhoz -, bár vannak más becslések is - írta a The New York Times.

Hódít a CBD Amerikában

A kannabidiol (CBD) hivatalosan is mainstream lett - az amerikai felnőttek 60%-a használta már a terméket a OnePoll által 2000 amerikai felnőtt körében végzett Forbes Health felmérés szerint. Az emberek számos okból használják a CBD-t, többek között a potenciális egészségfejlesztő előnyei miatt: az emberek 60%-a fájdalomcsillapításra, 58%-a alvásjavításra és 51%-a szorongás kezelésére használja a CBD termékeket.

A CBD-termékek a kutatók és a fogyasztók érdeklődését is élvezik, és egyes előrejelzések szerint a termékek 2024-re több mint 20 milliárd dolláros forgalmat generálhatnak csak az Egyesült Államokban.

2018-ban az FDA, vagyis az amerikai egészségügyi hatóság engedélyezte az Epidiolex nevű tisztított CBD-kivonatot, ritka rohamos rendellenességek kezelésére 2 éves vagy annál idősebb betegeknél, miután 516 beteg részvételével kimutatták, hogy a gyógyszer más gyógyszerekkel együtt szedve segít csökkenteni a rohamokat.

Az FDA azonban figyelmeztető levelet küldött a Curaleaf nevű vállalatnak a "megalapozatlan állítások" miatt, miszerint a növényi kivonat a háziállatok szorongásától és depressziójától kezdve a rákon át az opioidoktól való elvonásig számos betegséget kezel. A vállalat ezután közleményben közölte, hogy a szóban forgó termékek némelyikét már kivonták a forgalomból, és hogy együttműködik az FDA-val.

CBD olaj termékek, a CBD rendelkezésre álló formái

A CBD olajoktól és orrspray-ktől kezdve a nyalókákon át a kúpokig, mindenféle formában lehet CBD-termékeket kapni:

Tinktúrák (CBD olaj alapolajjal keverve)

Kapszulák

Tabletták

Gumicukrok

Spray-k

Krémek

Gélek

Inhalációs folyadékok (vape pens)

Kúpok

Az, hogy az emberi szervezet milyen gyorsan szívja fel az olajat, a beadás módjától függően változik. Például a CBD öt percen belül elkezd hatni, ha párologtatják, míg szájon át történő bevétel esetén akár egy óra is eltelhet. A párologtatás káros a szervezetre és mindazokra, akik környezetében történik, mivel másodlagos toxinoknak vannak kitéve.

Minden termék kicsit másképp működik, a formától függően, ezért az utasítások követése elengedhetetlen.

Miket mondanak a CBD előnyeiről, mik a CBD hatásai?

A CBD-t úgy reklámozzák, hogy enyhíti a szorongást, a depressziót és a poszttraumás stressz zavart, valamint elősegíti az alvást. A CBD népszerűségéhez az is hozzájárul, hogy állítólag "nem pszichoaktív", és hogy a fogyasztók a növény egészségügyi előnyeit a kábulat nélkül is élvezhetik.

A Verywell Health az alábbi listát állította össze a CBD hatásai kapcsán:

Szorongás: A CBD segíthet a szorongásos zavarok kezelésében, bár nem sok vizsgálatot végeztek a CBD szorongáscsökkentő hatásainak vizsgálatára embereken.

Függőség: A CBD függőségre gyakorolt hatásáról szóló előzetes tanulmányok vegyes eredményeket mutattak. A CBD olaj biztonságosságának és hatékonyságának meghatározásához még több vizsgálatra van szükség.

Skizofrénia: Egy 88, már skizofrénia miatt gyógyszert szedő személyen végzett vizsgálatban napi 1000 milligramm CBD olaj csökkentette a pozitív pszichotikus tüneteket (hallucinációk vagy téveszmék). A negatív pszichotikus tünetek (mint a tompa érzelmek vagy a mások iránti érdektelenség) tekintetében azonban nem volt jelentős különbség a CBD olaj és a placebo között.

Bár az adatok előzetesek, a CBD olajat a következőkre is vizsgálták, de semmilyen vagy csak kevés bizonyítékot találtak a CBD előnyeire:

Akne,

artritisz,

autizmus spektrumzavar,

krónikus fájdalom,

depresszió,

emésztési zavarok,

magas vérnyomás,

álmatlanság,

Parkinson-kór,

bőrbetegségek, például ekcéma és pikkelysömör.

A legtöbb ilyen vizsgálatot állatokon végezték, és egyelőre nincs elég adat ahhoz, hogy a CBD olajat ajánlják bármelyik felhasználási célra.

James MacKillop, az Ontario állambeli Hamiltonban található McMaster Egyetem Michael G. DeGroote Gyógyászati Kannabisz Kutatóközpontjának társigazgatója potenciált lát a CBD használatában:

Sok különböző terápiás területen ígéretes, mert viszonylag biztonságos.

Mit mondanak a CBD káros hatásairól?

A klinikai kutatások kimutatták, hogy a CBD olaj mellékhatásokat okozhat. Egy vizsgálatban a görcsrohamokban szenvedő, vényköteles Epidiolex készítményt szedő emberek 91%-ának voltak mellékhatásai.

Az Epidiolex vizsgálatában a mellékhatások között szerepelt hasmenés, álmosság, fáradtság, gyengeség, kiütés, csökkent étvágy és a májenzim értékek emelkedése. Emellett még mindig nem ismert a biztonságos napi, vagy egyáltalán a terhesség alatt elfogyasztható mennyiség.

A CBD olaj mellékhatásai a következők lehetnek:

Étvágyváltozás

Álmosság vagy fáradtság

Hasmenés

A májenzimek értékének változása

A konkrét mellékhatások és azok súlyossága személyenként és a CBD különböző típusaitól függően változik.

Súlyos mellékhatásokat észleltek a kezelésre rezisztens epilepsziában szenvedőknél (folyamatos rohamok több gyógyszeres kezelés ellenére), mint például status epilepticus (életveszélyes orvosi vészhelyzet, amikor a roham öt percnél tovább tart), illetve tüdőgyulladás.

Smita Das, az Amerikai Pszichiátriai Társaság Addiktológiai Pszichiátriai Tanácsának kannabisz munkacsoportjának elnöke nem ajánlja a CBD-t szorongás, PTSD, alvás vagy depresszió esetén. Mivel a betegek ezekhez a nem bizonyított termékekhez fordulnak, aggódik amiatt, hogy késleltethetik a megfelelő mentális egészségügyi ellátás igénybevételét.

Kettősen aggaszt, hogy a CBD-termékeknek való kitettség hogyan vezethet valakit a kannabisztermékkel való folytatásához

- tette hozzá Das.

CBD hamisítványok

Azt is érdemes megjegyezni, hogy a CBD-termékek nem szabályozottak, és hamisítottak vagy félrevezető módon címkézettek lehetnek.

Egy tanulmány szerint az online értékesített CBD-termékek 21%-a THC-t is tartalmazott.

A THC mellékhatásai, különösen 2,4 milligramm feletti dózisok esetén, igen súlyosak lehetnek, többek között:

Szorongás,

kognitív zavarok (csökkent IQ-értékek és memóriavesztés),

pszichózis (beleértve a gyanakvást, az érzelmi elzárkózást és a hallucinációkat).

Ajánlások szerint, amennyiben valaki ezeket a hatásokat észleli a CBD olaj használata közben, a használatot abba kell hagyni, és a lehető leghamarabb egészségügyi szakemberhez kell fordulni.

Mikor tilos CBD olajat használni?

A Verywell Health szerint semmiképp sem szabad CBD olajat használnia annak, aki/akinek:

Májbetegségben szenved: A CBD olaj növelheti a májenzimeket, ami a májgyulladás egyik jelzője. A CBD olaj szedése előtt beszélj egészségügyi szakértővel; előfordulhat, hogy rendszeresen ellenőrizni kell a májenzimeket, ha CBD-t használsz.

Szemproblémái vannak: A CBD olaj szemmel kapcsolatos mellékhatásokat is okozhat. Egy 2018-as tanulmány szerint növelheti a szemen belüli nyomást. A glaukómában szenvedők esetében ez súlyosbíthatja az állapotot. Egyesek a CBD olaj mellékhatásaként szemszárazságról is beszámolnak.

Terhes vagy szoptat: Nem szabad CBD olajat használnod, ha terhes vagy, esetleg szoptatsz. Bár a CBD hatásai nem teljesen ismertek, a CBD átjut a méhlepényen. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) továbbá kijelenti, hogy a terhes nők nem használhatnak marihuána termékeket a fejlődő magzatokat érintő lehetséges kockázatok miatt.

Ne igyál alkoholt vagy szedj más nyugtató hatású gyógyszereket: A CBD használata ezekkel a gyógyszerekkel együtt túlzott álmosságot okozhat.

Gyermekek: A gyermekek nem használhatnak CBD olajat.

Hogyan használják a CBD olajat?

A CBD-termékekre vagy a CBD olaj "helyes" adagjára vonatkozóan nincsenek iránymutatások. A CBD-t napi 40 és 1280 milligramm közötti dózisban használják.

Egy vizsgálatban például a sürgősségi osztályra akut hátfájás miatt felvett betegek egyszeri 400 milligramm CBD olaj adagot kaptak. Egy másik kísérletben skizofrén betegek hat héten keresztül napi 600 milligramm CBD olajat kaptak.

Általános szabályként: soha nem szabad többet bevenni az ajánlott adagnál.

Mi történik, ha valaki túl sok CBD-t vesz be?

A napi 1500 milligrammig terjedő adagok felnőtteknél jól tolerálhatónak tűnnek. Figyelni kell az olyan súlyos mellékhatásokra, mint a fáradtság, étvágyváltozás, görcsök vagy tüdőgyulladás. És nem szabad feledni, hogy a CBD hamisított lehet, és tartalmazhat olyan összetevőket, amelyek nincsenek feltüntetve, mint például a THC, és nem biztos, hogy az üvegen feltüntetett CBD-mennyiséget tartalmazza.

A gyermekek különösen érzékenyek lehetnek: veszélyesen lelassult légzést figyeltek meg olyan gyermekeknél, akik véletlenül túl sok CBD olajat vettek be.

A CBD bizonyos országokban egyes élelmiszerekben és italokban is megtalálható, ezért ha ezeket tervezed fogyasztani, mindenképp egyeztess a napi adagodról egy egészségügyi szakemberrel.

Hogyan kell tárolni a CBD olajat?

Az ajánlások szerint a CBD olajat gyermekek és háziállatok elől elzárva, sötét, száraz helyen kell tárolni. A hűtés segíthet abban, hogy hosszabb ideig megfelelő maradjon. Az ajánlás szerint egy év után vagy a csomagoláson feltüntetettek alapján kell kidobni. (A vényköteles Epidiolex esetében az üveg felbontása után 12 héttel kell kidobni.)

A CBD olaj használata

A mennyiség csupán irányadó mértékegység, a gyártótól, a márkától és a koncentrációtól függően változhat a CBD olaj ajánlott mennyisége, ezért minden esetben felhívják arra a figyelmet az ajánlott adagot betartására, a termék használati utasításának elolvasására.

Melyik a legjobb CBD olaj?

Minden forgalmazó más koncentrátumú CBD olaj tartalmú készítményeket árul, ezért nem lehet kijelenteni, melyik a legjobb CBD olaj.

A CBD olaj ára

A CBD olaj ára függ a kiszereléstől és a koncentrátumtól. Egy üveg 10ml kiszerelésű, 10%-os CBD olaj ára átlagosan 8-10 ezer forint körül mozog.

A CBD átverés?

A CBD nem átverés

- mondta Yasmin Hurd, a New York-i Mount Sinai Addiction Institute igazgatója, aki egy vizsgálatot vezetett 42 felépülő heroinfüggővel, és megállapította, hogy a CBD csökkentette mind a sóvárgást, mind a jelző alapú szorongást, amelyek mindkettő visszavezetheti az embereket a használatba.

Potenciális gyógyászati értéke van, de amikor szempillaspirálba és tamponba tesszük, az isten szerelmére, számomra ez átverés.

- jelentette ki Hurd.

Néhány csepp CBD olaj egy kávéban vagy turmixban valószínűleg nem tesz semmit, állítják a kutatók. Az orvosok szerint azonban

egy másik erő is szerepet játszhat abban, hogy az emberek jól érzik magukat a CBD olajtól: a placebohatás.

CBD olaj kutyáknak

Az American Kennel Club szerint eddig nem készült hivatalos tanulmány arról, hogy arról, hogyan hat a CBD a kutyákra.

Míg a CBD kutyáknál történő használatának mellékhatásairól nincsenek tudományos adatok, a CBD emberekre gyakorolt hatása alapján vannak lvalószínűsíthető mellékhatások:

Szájszárazság: Kutatások kimutatták, hogy a CBD csökkentheti a nyáltermelést. A kutyák esetében ez fokozott szomjúságként jelentkezne.

Kutatások kimutatták, hogy a CBD csökkentheti a nyáltermelést. A kutyák esetében ez fokozott szomjúságként jelentkezne. Csökkent vérnyomás: A CBD nagy dózisa átmenetileg vérnyomáscsökkenést okoz. Bár a csökkenés kicsi, rövid ideig tartó szédülésérzetet okozhat.

A CBD nagy dózisa átmenetileg vérnyomáscsökkenést okoz. Bár a csökkenés kicsi, rövid ideig tartó szédülésérzetet okozhat. Álmosság: A kutyatulajdonosok használták már a CBD-t szorongás kezelésére, és CBD nyugtató hatása enyhe álmosságot is okozhat, különösen nagyobb adagok alkalmazása esetén.

Címlapkép forrása: Getty Images