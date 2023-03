Atomlehalás rúgta be a gázáremelkedést

Pénteken több hétnyi trendszerű áresés után emelkedtek a holland TTF fronthavi gázszerződéseinek árai. Az 50 euró körüli árszintekhez azért térhettek vissza, mert a francia atomerőművek termelésével kapcsolatban komoly aggályok merültek fel.

Az európai energiaárak megugrottak a franciaországi nukleáris flottával kapcsolatos aggodalmak és az országszerte sztrájkok miatti zavaroknak köszönhetően. Ráadásul Európa több részén váratlan lehűlés kezdődött, ami szintén a keresletet növelő tényező.

Az irányadó TTF-árak péntek délelőtt 11 százalékos pluszban is voltak, megközelítve az 50 eurós árszintet. Délután valamennyire megnyugodtak a piacok, az áprilisi szállítási szerződések ára csak 7 százalék feletti pluszban volt. A francia és a német határidős villamosenergia-árak szintén emelkedtek - közölte a Bloomberg.

A héten a munkások sztrájkjai felborították a franciaországi energetikai létesítmények működését, ami a kontinens más részein is hatással volt az árakra. Az ország emellett a nukleáris energiatermelés újabb problémáival is küzd, több erőműnél is elhúzódó karbantartási munkálatokra van szükség. Az EDF két újabb reaktor esetében jelentette be, hogy javításokat kell eszközölniük.

Ráadásul a szokatlanul hideg időjárás miatt fűtési célra több gáz fogy Észak-Európában is.

Jacopo Casadei, az Energy Aspects Ltd. gázipari elemzője a Bloombergnek azt nyilatkozta, hogy a franciaországi sztrájkok miatt "elég nagy nyomás nehezedik az infrastruktúrára, ami némi rugalmasságot vesz el" a piacról.

Ráadásul Franciaország négy cseppfolyósított földgáz-terminálját is megbénították a sztrájkok, amelyek várhatóan március 14-ig tartanak. Az Electricite de France SA-nál dolgozók szintén az említett dátumtól kezdődően 24 órás sztrájkot terveznek. Ez valószínűleg visszafogja a közműszolgáltató áramtermelését, ami tovább fokozza a piaci remegést.

Bár Európa a szokásosnál nagyobb gázkészletekkel rendelkezik a rövid távú ellátási zavarok kezelésére, az e heti események emlékeztetnek a kontinens törékeny energetikai helyzetére, amióta nagyrészt levált az orosz vezetékes gázról. A kereskedők figyelik a cseppfolyósított földgáz iránti keresletet Ázsiában is, amely Európa legfontosabb versenytársa.

Címlapkép: Shutterstock.