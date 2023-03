Leleplezték az oroszok szankciókat kijátszó vállalatbirodalmait

A brit cégnyilvántartás laza szabályozását kihasználva orosz üzletemberek megpróbálták tisztára mosni az ukrajnai háborún realizált profitjukat. A szankciók kijátszására tett kísérletre gyorsan reagálhat a londoni kormány. A trükkös társaságok egyikét az orosz belügyminisztérium egy tagja alapította, de van ukrán gabonát lopó hajózási társaság is a leplezett cégbirodalmakban.

Az ügyet ismerő személyek szerint a brit kormány azt gyanítja, hogy orosz állampolgárok a cégnyilvántartás laza szabályozását kihasználva próbálták tisztára mosni az Ukrajnából ellopott háborús profitjukat - számolt be a Bloomberg.

A brit bűnüldöző szervek az elmúlt években számos ország állampolgárai által az Egyesült Királyságban alapított fedőcéget azonosítottak, amelyeket valószínűleg pénzmosás vagy adóelkerülés céljából alapítottak.

Több száz ilyen cég tisztségviselői között oroszok szerepelnek, és néhány orosz irányítású cég most megpróbálja pénzügyi haszonszerzés céljából kihasználni az ukrajnai háborút

- mondták a hírügynökség forrásai.

Az oroszok kiemelkedő szerepet játszanak azok között, akiket a londoni Citybe vonz a könnyed szabályozás, amely lehetővé teszi számukra, hogy kevés ellenőrzés mellett rejtsék el vagyonukat. Miközben az Egyesült Királyság az ukrajnai invázió óta széles körű szankciókat vezetett be számos orosz vállalat és magánszemély ellen, korábban a brit pénzügyi rendszer kifejezetten vonzó környezetet teremtett kevésbé szigorú szabályozásával a külföldi befektetőknek, az ország pénzügyi rendszere így a mai napig tele van fedőcégekkel és más átláthatatlan vállalatstruktúrákkal, amelyek megnehezítik az orosz érdekeltségekkel szembeni korlátozások érvényesítésére irányuló erőfeszítéseket.

A brit kormány jelenleg a Companies House reformját és a pénzügyi bűnözés visszaszorítását célzó törvények szigorításán dolgozik. A gazdasági bűnözésről és a vállalati átláthatóságról szóló törvényjavaslatot szeptember 22-én terjesztették a parlament elé, és célja, hogy a cégbíróságnak több hatáskört adjon a cégalapítók leleplezésére és a csalásgyanús ügyek kivizsgálására.

A kormány szerint a világon a legszigorúbb pénzmosás elleni ellenőrzések közé tartozik az új javaslat.

A brit hatóságok által azonosított egyik céget egy londoni irodába jegyezték be, és a hajózási nyilvántartásokban egy gabonaszállító cég tulajdonosaként szerepel. A hajó a gyanú szerint illegálisan szállított gabonát Ukrajnából, és megsértette a nemzetközi szankciókat. A hajó az elmúlt hónapokban többször is áthaladt a Fekete-tengeren.

A cég három jelenlegi és korábbi tisztségviselője szerepel a Companies House, a brit cégnyilvántartásban, akik mind orosz állampolgárok, és oroszországi lakcímeket adtak meg. Sem nekik, sem a cégnek nincs érzékelhető londoni tevékenysége.

A Bloomberg által látott dokumentumok szerint az Európai Unió a legutóbbi intézkedéscsomagja részeként tárgyalt a cég szankcionálásáról. A vállalatot a tagállamok közötti tárgyalások során törölték a javaslatból, mielőtt a csomagot jóváhagyták volna.

Az iratokból kiderül, hogy több más, nyilvánvalóan brit tevékenységet nem folytató céget is ugyanezen a londoni címen alapítottak más orosz állampolgárok. Az egyik ilyen személy az orosz belügyminisztérium egyik alkalmazottja, akinek lakcíme a Companies House szerint egy Moszkva központjában lévő lakás.

"Tudomásunk van arról, hogy a cégnyilvántartással visszaélnek a tiltott tevékenységek végrehajtásához" - mondta a Companies House szóvivője, aki nem kívánt válaszolni az egyes cégekkel kapcsolatos kérdésekre.

Egy, a brit bűnüldöző szervek pénzmosással kapcsolatos nyomozását ismerő személy szerint a bűnözők brit cégeket használnak arra, hogy nagy összegeket juttassanak be az országba, és néhány évig tartsanak ott. Ezután vagy kiviszik a pénzt, mielőtt a Companies House-hoz be kellene nyújtaniuk a cégbeszámolókat, vagy pedig hamis kimutatásokat nyújtanak be, amelyekből nem derül ki a vállalat által birtokolt valós vagyon mérete.

