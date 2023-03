Zuhan az üres álláshelyek száma Magyarországon - Nehéz hónapok várnak a dolgozókra?

Érdemben csökkent az üres álláshelyek száma a tavalyi év utolsó három hónapjában az első félévben látott rekordhoz képest. A munkaerőhiány még április és június között ért történelmi csúcsra, megközelítve a 100 ezer betöltetlen álláshelyet, a recesszió beköszöntével azonban az év végére már „csak” 83 ezer nyitott pozíció volt. Ez továbbra is feszes munkaerőpiacot jelez, ugyanakkor a munkanélküliség már emelkedett a mélyponthoz képest. A következő hónapokban várhatóan tovább csökkennek a nyitott pozíciók, miközben emelkedhet a munkanélküliség. A fordulatot a gazdasági növekedés beindulása hozhatja meg.

Már nem kapkodnak úgy a vállalatok a dolgozókért, mint korábban. A tavalyi év utolsó hónapjaiban érzékelhetően csökkent az üres álláshelyek száma és nőtt a munkanélküliségi ráta, ám a munkaerőpiac továbbra is feszes. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint október és december között 83 ezer üres álláshely volt Magyarországon. Ez még mindig magas szám történelmi visszatekintésben, tehát a munkaerőhiány számos szektorban komoly problémát jelent, de már közel sem akkorát, mint néhány hónappal korábban. Az év közepén ugyanis még 100 ezer főt vett volna fel csukott szemmel a vállalati szektor és a kormányzat együttvéve.

A betöltetlen álláshelyek gyors csökkenésének az a legfőbb oka, hogy a magyar gazdaság növekedési kilátásai érdemben romlottak. A harmadik negyedévben már visszaesett a GDP, a tavalyi év utolsó hónapjaiban pedig technikai recesszióba csúszott a gazdaság. A vállalatok a külső és a belső kereslet csökkenésével találták szembe magukat, ami nagyrészt azzal függ össze, hogy az évtizedek óta nem látott infláció erősen erodálja a vásárlóerőt, visszavetve a keresetek reálértékét. Ehhez a környezethez pedig a legtöbb cégnek alkalmazkodni kell. A stratégia viszont más és más, attól függően, mennyire érintik az adott céget a romló folyamatok:

néhány vállalatnál továbbra is érdemi a munkaerőhiány, ők még bővítenének,

számos cég inkább a munkaerőállomány fenntartását igyekszik megvalósítani, új pozíciókat nem nyitnak, de a létszámot tartják,

ugyanakkor több helyen létszámstop (óvatos lemorzsolódással) lépett életbe,

a legnehezebb helyzetben lévők pedig leépítésekről döntöttek.

Amíg a konjunktúra időszakában majdnem minden vállalat növelni szerette volna a létszámot, addig most sokkal óvatosabbá váltak a cégek. A tavalyi év közepén közel 70 ezer nyitott pozíció volt a vállalati szektorban, ilyen magas számot még a Covid-válság idején sem láthattunk. Mostanra ez a szám 57 ezerre olvadt, és a következő hónapokban várhatóan még tovább csökken majd, hiszen a gazdaság a jelek szerint még nem vett lendületet.

Sok elemző az idei év első hónapjait tartja a legnehezebbnek, ahonnan csak lassú felívelés várható. Kockázatot jelent, ha az infláció mégsem csökken a várt ütemben, aminek egyre több jele van mind Európában, mint a tengerentúlon, ami ránk is hatással lehet. Magyarországon pedig különösen nagy lehet a reálbérek csökkenése ezekben a hónapokban, hiszen amíg az infláció 25% feletti, addig a legkisebb bérek 14-16%-kal emelkedtek, és várhatóan az átlagbérek növekedései üteme is érdemben alatta marad a pénzromlásnak. Ennek következtében a kereslet gyengélkedése fennmarad.

Mérséklődik az üres álláshelyek száma a feldolgozóiparban és az építőiparban is, utóbbiban a költségvetési megszorítások hatása is érződhet. Létszámában azonban továbbra is a feldolgozóiparból hiányszik a legtöbb munkavállaló, még úgy is, hogy 25 ezerről 20 ezerre csökkent az üres álláshelyek száma, mindössze hat hónap alatt. Az építőiparban az éve elején volt rekordon a betöltetlen álláshelyek száma, 4 ezer felett, mostanra ez 3 ezerre olvadt, de az elmúlt negyedévben itt stabil volt a létszámhiány.

Vélhetően a lassú kilábalás forgatókönyvével számolnak a szolgáltatószektorban működő vállalatok is, amelyek érdemben mérsékelték az üres álláshelyek számát. A kereskedelemben 7 ezerről 5 ezer fő alá, az információ-kommunikációs szektorban 5 ezerről 3 ezer közelébe csökkent a betöltetlen álláshelyek száma.

A szálláshely-szolgáltatásban is csökkent az üres álláshelyek száma, miután az energiaválság számos hotelt és panziót kényszerített bezárásra. A legfrissebb adatok alapján több mint 500-zal működik kevesebb szálláshely az év ezen szakaszában, mint a Covid-válság előtti időszakban, de a visszaesés éves alapon is érzékelhető.

Az állami szektorban az év második felében érvénybe léphettek a megszorítások. A közigazgatás-védelem-tb szektorban ugyanis a csaknem 10 ezer betöltetlen pozíció 8300-ra csökkent, az oktatásban pedig 8 ezerről 6500 alá került az üres állások száma, miközben borítékolható, hogy hirtelen nem csökkent a tanárhiány az országban. Sőt, az elmúlt hónapokban a közoktatás körüli bizonytalanságok, az alacsony bér, a sztrájkok, a kirúgások, illetve a felmondások inkább a létszám csökkenését vonják maguk után, vagyis az üres álláshelyek számának növekedését. A szabályozó tehát könnyen lehet, hogy úgy szüntetett meg nyitott pozíciókat az állami szektorban, hogy nem töltötték be azokat.

Mindeközben a munkanélküliek száma is emelkedett az év utolsó hónapjaiban. Ráadásul olyan szektorokban is, ahol még magas az üres álláshelyek száma. Ez tehát azt jelenti, hogy egy-egy szektoron belül is másképp érinti a vállalatokat a mostani helyzet. A leépítések döntően a szakképzettséget nem igénylő, fizikai dolgozókat érintették, míg a szellemiek körében nem nőtt a munkanélküliség.

Az iparban több mint 5 ezren váltak munkanélkülivé, az építőiparban közel 4 ezren egy negyedév alatt. A szolgáltatószektor 9 ezer munkanélkülit termelt ki: 4 ezret a szálláshely-szolgáltatás, 3 ezret a szállítás-raktározás, 2 ezret pedig az adminisztratív tevékenység. A kis súlyú turizmus tehát érdemben hozzájárult ahhoz, hogy emelkednek a munkanélküliség a szolgáltatószektorban, ami nem csoda, hiszen ahogy már láthattuk, számos vendéglátóhely zárt be ezekben a hónapokban.

És egyelőre a kilátások sem rózsásak, különösen az energiaintenzív szektorokban nem azok. A lakosság reáljövedelmét ezekben a hónapokban csökkenti az évtizedek óta nem látott inflációs nyomás, ami meglátszik a kiskereskedelmi forgalom adatain is. Az idei év elején ugyanis folytatódott a fogyasztás érdemi csökkenése, ami könnyen további boltbezárásokhoz vezethet, különösen a kisebb üzletek körében. Az ipari termelés is jelentős csökkenést mutatott az év elején, ami arra enged következtetni, hogy iparvállalatok egy része nem fogja tudni tartani a létszámot. Ez már meg is mutatkozik abban, hogy a fizikai dolgozók körében nő a munkanélküliség. Összességében tehát elmondható, hogy a tavaly év közben látott 3-3,2%-os munkanélküliségi ráta mostanra 4% körülire ugrott, és könnyen lehet, hogy a következő hónapokban még látunk ennél magasabb számokat. Javulásra leginkább az év második felében számíthatunk, amikor a magyar gazdaság várhatóan kilábal a recesszióból, és újból növekedési pályára áll.

Címlapkép: Getty Images