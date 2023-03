Úgy tűnik, eljött a fordulat az Aldinál, a Lidlnél és a Tescónál is

Az elmúlt pár hét tejpiaci folyamatai megjelentek a boltok áraiban is. A trappista sajt olcsóbb lett több láncnál, de az infláció miatt erős az eltolódás a saját márkás sajtok felé is, legyen szó edamiról vagy goudáról. Az infláció úgy tűnik, fordulatot hozott sok ember vásárlási szokásaiban.

Az elmúlt hetekben komoly figyelmet kapott a trappista sajt ára, ugyanis a magyar családok nagyon sokat fogyasztanak belőle és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az ára megduplázódott az elmúlt 12-14 hónapban.

A KSH által mért 1 kilogramm súlyú tömbsajt ára 2021. októberében lépte át a 2 ezer forintot, 2022. nyarán 3 ezret, 2023 januárjában pedig 4650 forinton tetőzött. Februárban ez kissé mérséklődött.

Lapunk arra volt kíváncsi, hogy miután a kiskerekedelemben számos sajt - köztük sajátmárkás gouda és edami termékek - ára is alacsonyabb lett mint a trappistáé, mennyire esett vissza utóbbi forgalma.

Abból a hangsúlyozottan szubjektív megítélésből indultunk ki, hogy a trappista sem ízben, sem minőségben nem versenyképes a fenti termékekkel, ezért áregyenlőség esetén sem feltétlenül ezt választanák a magyarok.

A sajtok forgalmi adatait a legtöbb cég üzleti titkokként kezeli, de pár részletet elárultak kérdésünkre.

Aldi

Az Aldi például - amely elsőként jelentette be, hogy csökkenti a trappisták árát - azt közölte, hogy kínálatuk 80 százalékát adják sajátmárkás termékek, ez pedig igaz a sajtokra is. A forgalom - összhangban a kiskereskedelem visszaesésével - csökkent, és sok vásárlójuk most szembesült azzal, hogy 20-30 százalékkal olcsóbban kaphatnak meg bizonyos termékeket, ha nem a máshol is kapható márkákat választják.

A sajtok esetében a felhalmozódó magyarországi készletek, a nyerstej árának csökkenése miatt is lefelé indultak el a beszerzési árak és ez látszott most a sajtoknál is.

A cég korábban már közölte, hogy az

1 kg-os Tolle Trappista sajt közel 21%-kal lesz olcsóbb, 4790 forint helyett 3790 forint lesz

A saját márkás Kokárdás Trappista sajt ára több mint 23%-kal csökken, és 3890 forint helyett 2990 forintba kerül.

A 700 grammos Milfina Trappista sajt árcsökkenése több mint 21%, így 3299 forint helyett 2599 forintba kerül. Ugyanennek a sajtnak a laktózmentes változata is közel 21%-kal lesz olcsóbb: 3790 forint helyett 2999 forintot kell érte fizetni.

A 400 grammos kiszerelésű Milfina Darabolt sajtok ára 20%-kal, 1999 forintról 1599 forintra csökkentek.

Lidl

A Lidl is megerősítette, hogy bár a magyar vásárlók körében továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek a trappista sajtok, ugyanakkor a fogyasztók egyre inkább nyitnak más sajtok - például az edami vagy a gouda - felé.

Az Aldihoz hasonlóan ők is csökkentették a népszerűbb sajtok árát

A saját márkás Pilos 250 grammos Edami darabolt sajt 25%-kal kerül majd kevesebbe, így 999 forintos ár helyett 749 forintba kerül.

Az 1 kilogrammos kiszerelésű Pilos trappista sajt 23%-kal, 900 forinttal lesz olcsóbb, így 2990 forintos áron lesz elérhető, míg a 700g-os Pilos trappista sajt 21%-kal, azaz 800 forinttal kerül kevesebbe, így 2999 forintot kell érte fizetni.

A laktózmentes 700g-os kiszerelésű Pilos trappista sajt esetében az árcsökkenés mértéke szintén 21%-os, így 2999 forint az ára.

Tesco

A Tescónál azt tapasztalták, hogy

a trappista forgalmi növekedése lassult az elmúlt fél évben, azonban nem látszódik nagy elmozdulás a sajátmárkás termékek felé.

A volumen változása szinte teljesen egyezik a teljes sajt kategória átlagával.

A Tescónál például

az 1 kg kiszerelésű Tolle trappista ára 4959 forint

ez 700 grammos kiszerelésben 4700 forint (6713 ft/kg)

a sajátmárkás trappistát pedig 3889 forintos kilogrammonkénti áron adják.

A láncnál nem csak a trappista sajtra szűkítve a kérdést, már kijelenthető egyre többen és egyre gyakrabban választják az alacsonyabb árú sajátmárkás árucikkeket, melyek értékesítése hónapról hónapra láthatóan növekszik.

Zuhanó kiskereskedelem

A több mint 43 százalékos élelmiszer-infláció meglátszik a kiskereskedelmi forgalmon, a élelmiszerüzletekben 6,7 százalékkal esett vissza a forgalom az egy évvel korábbihoz képest.

