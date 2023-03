Amerikai bankcsőd: szüneteltetheti a kamatemeléseket a Fed a Goldman szerint

A Goldman Sachs szerint a következő, márciusi ülésen az amerikai jegybank nem fog kamatot emelni a bankrendszerre helyeződő nyomás miatt. A március ülésre eddig a Goldman is és a piac s 25 bázispontos kamatemelést árazott. A piac nem ért egyet a Goldman véleményével, a befektetők továbbra is kamatemelést áraznak jövő szerdára.

Vasárnap az amerikai szabályozók mentőcsomagokat jelentettek be a Silicon Valley Bank számára a bank csődje után, emellett bezárásra került a Signature Bank is, egy esetleges rendszerkockázati ok miatt.

A bankrendszerre helyeződő nyomás miatt nem várunk kamatemelést a márciusi ülésre

- írta Jan Hatzius, a Goldman Sachs közgazdásza a CNBC szerint.

Az amerikai befektetési bank eddig 25 bázispontos emelést árazott a következő, március 22-i ülésre, miután februárban a jegybank lassította a kamatemelési tempót a korábbi 50 bázispontról 25 bázispontra. Az irányadó kamatsáv az USA-ban most 4,5-4,75%.

A Goldman Sachs közgazdászai szerint a vasárnap bejelentett segélycsomag nem éri el a 2008-as pénzügyi válság idején tett hasonló lépéseket. A pénzügyminisztérium az SVB-t és a Signature-t érő problémákat rendszerszintű kockázatnak minősítette, míg a Fed új finanszírozási programot hozott létre az SVB csődje után a piaci instabilitás által sújtott intézmények megsegítésére.

Mindkét lépés valószínűleg növelné a betétesek bizalmát

- írta a Goldman. Emellett a bank elemzői nem várják, hogy a Kongresszus további mentőcsomagokat nyújt a bankrendszer számára, a legutóbbi intézkedések ugyanis kellő likviditást biztosítanak.

A Goldman Sachs hozzátette, hogy májusban, júniusban és júliusban továbbra is 25 bázispontos emelésre számítanak, azaz a kamatcsúcsra vonatkozó várakozások 5,25-5,5%-osn nem változott.

Fontos megemlíteni, hogy a Goldman véleményét a márciusi kamatemelés leállítására nem osztják széles körben.

A befektetők 95%-os valószínűséggel 25 bázispontos emelést áraznak a következő, március 22-i ülésre, és még májusra is, a kamatpálya várt teteje (most 5,25%) viszont jócskán, 50 bázisponttal esett péntek óta.

