Nem mindenki örül, hogy 3 sávos lesz az M7 Székesfehérvár felé is

Az M7-es autópálya Budapest és Székesfehérvár között mindkét irányba kétszer három sávosra bővül - derült ki nemrég a feol.hu cikkéből. Ennek azonban nem mindenki örül, Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár szerint például a pénzt jobban is el lehetne költeni.

A szakember Facebook-bejegyzése szerint a magyar közlekedéspolitikában súlyos aszimmetria állt be azáltal, hogy miután az EU már nem finanszíroz közúti fejlesztéseket, a következő 20 év összes felmerült autópálya-fejlesztéseit egy hosszú távú koncessziós szerződésbe szervezte az állam, ezáltal garantált finanszírozás mellett ezek ütemezetten megvalósulnak. Eközben azonban, mivel a vasútfejlesztésben Magyarország az elmúlt évtizedekben kizárólag az európai uniós forrásokra támaszkodott,

most ezek késedelmével és felfüggesztésével lassan minden vasútfejlesztés leáll itthon

(az egyetlen kivételt jelentő Budapest-Belgrádon túl, amelyet kínai hitel finanszíroz)

Székesfehérvár felé a vasút fejlesztésére a fővonal, az állomások és a járműpark fejlesztésével 200 milliárd forint felett költött az állam az elmúlt évtizedben. A vonal kapacitása nincs teljesen kihasználva, mivel egyrészt a biztosítóberendezés teljes elkészülte évek óta csúszik, másrészt pedig a budapesti hálózat kapacitása nem tud annyi vonatot fogadni, mint amennyi a fejlesztett fővonalról érkezhetne (ezért is kell megépíteni a Déli Körvasutat, hogy sűrűbb lehessen az elővárosi közlekedés).

Az M7-es, ahogy a legtöbb esetben minden autópálya, akkor torlódik szisztematikusan (azaz nem baleset vagy felújítás miatt), ha egy fontos csomópont kapacitása kicsi (lásd Fehérvárnál a 8-ast) vagy ha a fogadó nagyváros (Budapest) egyszerűen nem tud több autót fogadni és a városi utak visszatorlasztanak. Ezekre a főpályán történő sávbővítés nem ad megoldást - véli Vitézy.

A Balaton felé a vasút ma már elég versenyképes időben és kényelemben is, azonban tény, hogy további fejlesztések szükségesek lennének, mert már ma is kimerült a vasút kapacitása (és akkor még a diszkont-vármegyebérlet idén nyári hatásait nem is láttuk). Ez a kapacitáshiány a Balaton felé leginkább annak köszönhető, hogy

a Balaton déli partján a pár éve befejezett felújítás kevéssé volt előrelátó,

a szakaszosan egy vágányos vonal kapacitása néhány év alatt mára ismét kimerült.

Az északi parton pedig a kevés kitérős egyvágányos kialakítás mellett általános a vonal kapacitáshiánya

és Balatonfüreden túli szakaszán a villamosítás késedelme is mozdonycserét, késéseket okoz.

Ha tehát fenntarthatóan szeretnénk javítani a Balaton elérhetőségén, akkor az autópálya harmadik sávjának sok tízmilliárdos kiépítése helyett a vasútvonalat kellene villamosítani Balatonfüredtől Tapolcán át Keszthelyig, két vágányos fővonallá fejleszteni a 30-as vonalat Szabadbattyánon túl is a Balaton felé, sebességemeléssel már Székesfehérvártól, bővítve mindkét parti vonal kapacitását és befejezni a Déli Körvasutat Budapesten.

- írja Vitézy Dávid.

