Olcsó munkaerő, alacsony képzettség: így törné át a betonfalat a kormány?

Az elmúlt évtizedben érdemben nőtt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, ami a gazdasági növekedés motorja volt. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a növekedési modell már nehezen tartható fent, hiszen nagymértékben csökkent a munkaerőpiacra bevonhatók száma. A problémára megoldást jelentene a népesség képzettségi szintjének emelése, ez ugyanis elvezethetné az országot egy magasabb jövedelmi szintre, az elmúlt években azonban elakadt a fiatal diplomások arányának emelkedése. Közgazdászok szerint a képzettségi szint emelése egy járható út lenne a közepes jövedelem csapdájának elkerülésére, a kormány azonban úgy tűnik, hogy a munkaerőállomány tovább növelésében látja a kiutat.

Egyre többen gondolják úgy, hogy Magyarország az extenzív növekedés határaihoz érkezett. Az elmúlt évtizedben 3,8-3,9 millióról 4,7 millióra emelkedett a foglalkoztatottak száma, vagyis az egyre világosabban látszik, hogy a létszámbővítésből már nem sokáig lehet erős GDP-növekedést generálni, már ha a hazai népességre gondolunk, vagyis egyfajta betonfalhoz érkeztünk. A foglalkoztatás bővítésében szerepet játszott, hogy számos nagyberuházás érkezett Magyarországra, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a nyugdíjkorhatár folyamatos emelése is meghatározó jelentőségű volt.

Ebben a helyzetben egy olyan országnak, amelyik a természeti erőforrásban szegény, nem igazán marad más választása, mint a szellemi tőke színvonalának emelése, ha magas jövedelmű országgá szeretne válni. Ha megnézzük, hogy miként alakult a képzettségi szint az elmúlt évtizedben, akkor azt látjuk, hogy a 8 általánost vagy kevesebbet végzettek aránya csökken a népességen belül, miközben a diplomásoké lassan emelkedni. Ez alapján az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan javult a munkaképes korú népesség foglalkoztathatósága, ami vissza is tükröződik a munkaerőpiaci adatokban. A foglalkoztatottak számának növekedésében az egyik nagyon fontos motor az az összetételhatás volt, hogy a magasabban képzettek, ezáltal jobban foglalkoztathatók aránya megemelkedett.

Azonban nagyon úgy tűnik, hogy az országnak komoly lemaradása van a képzettséget tekintve európai összevetésben, különösen a fiatalok képzettségének emelésében. A népesség képzettségi szintjének elmúlt néhány évben látott emelkedése részben abból a történelmi tényből és tehetetlenségből fakad, hogy a nyugdíjba vonulók és az elhalálozók képzettségi szintje eléggé alacsony, miközben a fiatal diplomásoké magasabb, azonban a 25-34 éves diplomások arányának növekedése egy ideje már megállt. Miután azonban még így is nagyobb arányban vannak diplomások a fiatalok körében, mint az idősekében, a munkanépes korúak képzettsége javul. A lemaradásunkat viszont mutatja, hogy amíg egy évtizeddel ezelőtt az EU-ban átlagosan 3-4%-ponttal volt magasabb a fiatal diplomások aránya, addig ez a különbség mostanra 8-10%-pontra hízott. Ráadásul az utolsó egy év felívelése sokkal inkább statisztikai tényező (diplomák nyelvvizsgák nélküli kiadása) lehet, semmint trend lehet, így a 8-10%-pont akár stabilizálódhat is.

Még rosszabb a kép, ha a 30 év alattiakra koncentrálunk. A 25-29 éves diplomások arányának alakulása meg tudja mutatni a kifejezetten rövid időn belül bekövetkezett változásokat a felsőoktatásban. Amíg 2012 után Magyarországon visszaesést láthatunk, addig az EU-ben trendszerű a növekedés.

Az idősebb korcsoportoknál ugyan lemaradással, de nagyjából megyünk az EU-átlaggal. Ebben nincs is semmi meglepő, akik ugyanis a korábbi felsőoktatási expanzió időszakában diplomát szereztek, egyre idősebbek lesznek.

A fenitek alapján elmondható, hogy Magyarország lemaradt a fiatal diplomások arányának növelésében mind az EU-tól, mind saját lehetőségeitől. Mindeközben azonban a kormányzat részéről nem látszik olyan stratégia, amely a diplomások arányának növekedését célozná.

Egyre többet hallunk viszont arról, hogy valamilyen módon folytatnák az extenzív növekedést. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter például további félmilliós foglalkoztatási növekedésről beszélt az MKIK konferenciáján, amit részben bevándorlókkal, részben az inaktívak bevonásával képzel el. Röviddel a felszólalása után Orbán Viktor miniszterelnök is hasonló stratégiát fogalmazott meg, aki már rövid távon több százezer dolgozót vonna be. A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarországnak a következő 1-2 évben szüksége lesz 500 ezer új munkaerőre. Egyrészt a hazai inaktív lakosság köréből, másrészt térségbeli országok magyarlakta területeiről szeretnének még munkaerőt az országba csábítani.

Úgy tűnik tehát, hogy a kormány folytatná az elmúlt időszak extenzív növekedését. Ugyanakkor a közgazdászok szerint a közepes jövedelem csapdájából a legjobb kiút magas foglalkoztatási szint mellett nem más, mint a minél jobb képzettség elérése, amely a fiatalok körében most elakadt. Jóllehet, a népesség képzettségi szintjének növelése sokkal drágább, nagyobb állami beruházásokat igényel a humán tőkébe, illetve csak lassabban térül meg. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem is ezen az úton haladunk tovább, hanem az inaktívak bevonásán és a külföldről érkező dolgozók behozatalát könnyíthetjük tovább. Miközben a magasabb képzettség egyrészt össztársadalmi szinten okozna érdemi javulást, másrészt egyénenként is kimutatható a pozitív hatás, a jobban képzettek ugyanis ahogy a világ minden országában, nálunk is sokkal jobban keresnek.

Magyarország sajnos nem a kiválóan képzett dolgozókat tudja bevonni a munkaerőpiacára külföldről, hanem inkább közepes képzettségűeket. Akiknek az érkezése egyébként gyógyír az alacsony-közepes képzettségi szinten jelentkező munkaerőhiányra (főképp a gyártás-termelésben), de 500 ezer dolgozóra a kutatások szerint nincs is szüksége rövid távon az országnak. A magyarok lakta térségekből is kérdéses, hogy miképpen tudunk munkaerőt bevonzani, hiszen Magyarország már nem igazán kínálja azt a bérelőnyt, ami évekkel ezelőtt még egyértelmű volt, és ami miatt sokan jöttek hazánkba a térség több országából. A magas képzettségű külföldi dolgozók bevonzása ezért nehézkes, az agyelszívás iránya ugyanis nem változik: mindenki a magas jövedelmű országokat keresi, ha útnak indul.

Éppen ezért érdemes egy országnak a saját állampolgárainak képzettségi szintjét emelni, mintsem a bevándorlásra koncentrálva fenntartani az extenzív növekedést. A kimutatható előnyök ellenére azonban egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a következő években sem lesz érdemi felzárkózás a fejlett országokhoz a magasan képzett fiatalok arányát tekintve. Ugyan jó hír, hogy a felsőoktatásba járók számának gyors, trendszserű csökkenése megállt. Ez viszont nem lesz elegendő ahhoz, hogy a fejlettebb országokhoz felzárkózzunk. Ezen trendek alapján várhatóan a mostani 25%-ról 30% fölé fog emelkedni a diplomások aránya össztársadalmi szinten a következő másfél évtizedben, ahogy az idősek kiesnek a munkaerőpiacról (akiknek a körében kevesebb a diplomás), azonban ez a növekvő trend itt megállhat, hiszen a fiatalok körében megállt a javulás (akiknek köszönhetően feljebb kúszott a diplomások aránya a teljes népességben az elmúlt másfél évtizedben). Ahhoz, hogy ennél szebb számokat lássunk, több hallgatót kellene felvenni főiskolára és egyetemre a következő időszakban.

Összességében tehát elmondható, hogy az elmúlt évtizedben csökkent az alacsonyan képzettek aránya Magyarországon. Amíg több évtizeddel ezelőtt még nem volt kiemelten fontos a felsőfokú végzettség, ez ma már kulcskérdéssé vált a magas hozzáadott értéket teremtő, jól fizető munkák esetében. Ezt Magyarország a rendszerváltást követő felsőoktatási expanzió időszakában felismerte, amelynek a kedvező hatásai még ma is kitartanak a teljes népesség képzettségének javulását tekintve. Pusztán azért, mert az idős korosztály alacsony képzettségi szintjét váltja fel a fiatalok hozzájuk képest (relatív) magasabb képzettségi szintje. Azonban a fiatalok körében megállt a diplomások arányának növekedése az elmúlt években, amelynek hatására az EU-ban az utolsók közé kerültünk. A kormányzat céljai között ennek a problémának a megoldása helyett sokkal markánsabban szerepel, hogy folytatni kívánja a foglalkoztatottság szintjének növelését, mostanra már az inaktívak bevonása mellett részben bevándorlókon keresztül. Mindeközben háttérbe szorult a felsőfokú képzettségűek arányának növelése, amelynek hatására a tudásintenzív gazdaságra való átállás egyértelmű elakadását látjuk. Ennek eredménye az, hogy egyre több alacsony hozzáadott értéket teremtő összeszerelőüzem érkezik Magyarországra, akik a mosolygörbe legszomorúbb pontján az olcsó munkaerőre építenek, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a következő időszakban is így maradhat.

