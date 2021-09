Magyarországot megállíthatja egy betonfal

Váratlanul gyorsan érte el a vírusválság előtti szintet a magyar gazdaság, és úgy tűnik, hogy a következő negyedévekben is folytatódhat a bővülés. Szerencsés esetben el fogjuk érni a válság előtti kibocsátási pályát, ehhez azonban az kell, hogy a bővülés ne törjön meg. Habár a koronavírus továbbra is komoly kockázatot jelent a növekedésre nézve, a legtöbb közgazdász azt várja, hogy a következő időszakban nem lesznek olyan korlátozások és lezárások, amelyek súlyosan visszavetnék a GDP-növekedést vagy újabb recessziót okoznának.

Ha ez így lesz, akkor a vállalatoknak tovább kell bővíteniük a létszámot, ami már most is korlátokba ütközik. Mindez akár furcsa is lehet, ha visszagondolunk arra, hogy a koronavírus okozta gazdasági visszaeséssel tavaly egy pillanat alatt szűnt meg a munkaerőhiány a legtöbb szektorban, miközben megemelkedett a munkanélküliségi ráta. Olyan gyors gazdasági visszaesést láthattunk, ami miatt sokáig úgy tűnt, hogy a munkaerőhiányt hosszú időre felváltja a munkanélküliség. A gazdaság azonban nyáron elkezdett magára találni, a vállalatok óvatosan, de bővítették a létszámot, amikor pedig világossá vált, hogy a konjunktúra visszatér, akkor pillanatok alatt kellett az emelkedő megrendelésekhez igazítani a létszámot.

Ez a válság tehát az eddigi tapasztalatok alapján nem olyan volt, mint a 2008-09-es világgazdasági krízis, amelynek a nyomai hosszú évekig velünk maradtak (26 negyedév alatt értük el a válság előtti szintet), sokkal inkább olyan, mint egy rémálom, amelyből egyetlen pillanat alatt ébredtek fel a kelet-közép-európai régió gazdaságai. Habár senki sem tudja, mit hoz a jövő, mindenki reménykedik abban, hogy az oltásokkal elkerülhető az újabb visszaesés.