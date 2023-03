Lagarde: Szó sincs pénzügyi problémákról, emiatt nem adjuk fel az infláció elleni harcot

Egyelőre nem fújt hátraarcot az EKB, de a bizonytalanság nőtt

Az EKB a mai ülésén kitartott az 50 bázispontos kamatemelés mellett, holott a piac már inkább 25 bázispontos emelést árazott, miután Luis De Guindos alelnök keddi beszéde napvilágra került, amelyben arra figyelmeztette az EU-s pénzügyminisztereket, hogy néhány európai banknál is előállhat hasonló helyzet, mint az USA-ban.

A jegybank februári ülésében 50 bázispontos kamatemelést ígért márciusra, ami most be is következett, a bankcsődök tehát egyelőre nem okoztak változtatást a monetáris politikában. A közleményben kiemelt helyet kapott az infláció elleni harc, és a jegybank ismét nyomatékosította, hogy mindent megtesz, hogy az infláció visszatérjen a 2%-os célhoz. Emellett viszont több helyen bekerült a közleménybe a pénzügyi stabilitás fontossága is.

Jelentősen növeli a bizonytalanságokat, hogy a következő ülésekre vonatkozó iránymutatást egyáltalán nem kaptunk.

Számítani lehetett rá, hogy a jegybank nem fog egyértelmű jeleket adni a következő kamatemelésekre, de a közlemény ebből a szempontból talán a vártnál is semmitmondóbb (ez nem meglepő a mai piaci környezetben, ahol még nem látszik, hogy a bankcsődöknek milyen kifutása lesz, és a Fed reakciójára is várni kell jövő hétig). Az EKB mindössze annyit írt a közleménybe, hogy marad az adatvezérelt üzemmód.

Összességében optimistább lett a jegybank

Ami a várható makropályát illeti, ezen a téren javultak a kilátások: az EKB jelentősen felfelé módosította a növekedési prognózist az idei évre, még a szeptemberi előrejelzéshez képest is (pedig azt ősszel az energiaválság idején már tarthatatlannak nevezte a jegybank). A jövő évi növekedési számok lefelé módosultak, de ez az idei magasabb bázis miatt van, összességében ez egy optimistább jövőkép, mint decemberben volt.

Az inflációs kilátások is jelentősen javultak az EKB szerint, ami elsősorban az energiaárak esése miatt van, de idén a maginflációs előrejelzés még nőtt is. Az is látszik, hogy a teljes előrejelzési horizonton mérséklődött a várt infláció, de még 2025-ben is cél feletti inflációt vár a jegybank. Ez alapvetően szigorú monetáris politikát sejtet. Igaz, azt is megjegyezték az előrejelzések közt, hogy a banki problémák előtt készült, tehát az EKB nem zárja ki a lehetőségét, hogy az befolyásolja majd a makropályát (ha mondjuk lassítaniuk kell a kamatemelésekkel).