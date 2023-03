Lantos Csaba: kulcsfontosságú az orosz gázszerződés, akár idén megszűnhet a napelemes csatlakozási stop

Magyarország energiaellátása biztosított, a megújuló források a tervezettnél jelentősebb ütemben bővülhetnek, de az orosz gáz továbbra sem nélkülözhető - hangsúlyozta az interjúban az energiaügy miniszter.

Lantos Csaba úgy véli, hogy Európának nehéz lesz áthidalnia a keleti gázimport kiesését, hiszen az évi 400 milliárd köbméteres fogyasztásból korábban 160 milliárd köbmétert az orosz behozatal fedezett. A fogyasztás ugyan valamelyest mérséklődik, de a miniszter így is jelentősnek véli az ellátást veszélyeztető kockázatokat. Magyarország helyzetét kedvezőbbnek látja, köszönhetően a szankciók alóli részleges felmentéseknek, de hálózati kapcsolatok fejlesztése is hozzájárult az energiabiztonsághoz. Nagy kapacitású gázvezeték-összeköttetés például 2010 előtt mindössze két szomszédos állammal volt, ma pedig Szlovéniát kivéve mindegyikkel van, az áramhálózat pedig az összessel kapcsolódik - tette hozzá.

A miniszter szerint a cseppfolyósított földgáz (LNG) elsősorban a tengeri kikötővel rendelkező államoknak jelenthet megoldást, de az infrastruktúrája ma még Európa-szerte hiányos. Magyarország számára a Moszkvával kötött hosszú távú gázvásárlási szerződés az "energiaellátás biztonságának záloga", az orosz fél a vállalásait mindig betartotta - fogalmazott.

Az orosz-magyar szerződés teljesítése jelenleg csak a Török Áramlaton keresztül történik, amely útvonalon évi 3,5 milliárd köbméternyi mennyiségre szerződött le Magyarország, az Északi Áramlat 1-en pedig további 1 milliárdra, de ott a szállítás szeptemberben leállt és utána fel is robbantották. Az oroszok az Északi Áramlat 1-en csökkenő szállításokat a magyar szerződés esetén tavaly június és október között átterelték a Török Áramlatra, így ebben a periódusban a Portfolio számításai szerint 1 milliárd köbméternyi plusz mennyiséget szállítottak le, de novembertől már csak a napi 10 millió köbméter körüli mennyiség jön Kiskundorozsma felől ezen az útvonalon, ami éves szintre vetítve 3,5 milliárd köbmétert ad ki.

A tárcavezető úgy látja, hogy a gáz ára talán nem fog olyan mértékben kilengeni, mint tavaly, de nyárra a jelenleginél magasabb lehet. Belföldön továbbra is marad az eddigi kedvezmény, a fogyasztóknak csökkentett árat kell fizetniük az átlagfogyasztásig - közölte.

A múlt heti beszédében Orbán Viktor kormányfő is hangsúlyozta a vállalások között, hogy az orosz energiaellátást fönn fogjuk tartani és az aznapi Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is jelezte, hogy a gázárak emelkedésére számít a kormány a betárolási szezon közelgő elindulása, a fokozódó gázkereslet miatt:

A miniszterelnök azt is jelezte, hogy 3 gázerőművet fog építeni Magyarország, és ezt követően most hétfőn már el is indította a feltételes közbeszerzési eljárásokat az állami MVM, amelyek kapcsán Steiner Attila energiaügyi államtitkár utalt rá, hogy a tervezett erőművekben akár hidrogént is lehet majd égetni:

Az áramtermelésben a miniszer szerint különösen nagy jövője lehet a napelemes kapacitásoknak, 2030-ra a tervezett 6 gigawatt helyett a 10-12 gigawatt beépített kapacitást is elérhetik. Hálózati csatlakoztatásukra hamarosan újra lesz lehetőség, akár még idén.

Ez új információ, igaz nem túl konkrét, és a magyar helyreállítási tervben egyébként is azt vállalta a lakossági csatlakozási stop kapcsán a kormány, hogy jövő év közepéig megszűnteti a betáplálási tiltást a hálózatba az új napelemes kapacitásoknál. Az üzleti-ipari szegmensben a korábban már csatlakozási engedélyt kapott projektek csatlakozása lényegében folyamatos és jórészt ez hajtja mostanában felfelé a beépített napelemes kapacitásokat:

Az elektromos hálózat korszerűsítését úgy oldják meg, hogy minél több megújuló energiát fogadhasson majd be, de Lantos Csaba kiemelte, hogy az áramot minél inkább a termelés helyéhez közel kell felhasználni. A települési, vagy akár lakóházszintű energiaközösségekben rejlő lehetőségek ma még kihasználatlanok, pedig hozzájárulhatnának a szállítási veszteség és a hálózati terhelés csökkentéséhez - hangsúlyozta. A kiegyenlítő kapacitások fejlesztését szintén nélkülözhetetlennek látja, mert ha ezt is behozatallal kéne megoldani, az megint csak az energetikai kiszolgáltatottságot növelné. Magyarország nem fogja elkövetni azt a hibát, hogy leállítja az atomerőmű-projekjét, mint Finnország - mondta a tárcavezető.

A megújuló termelők terjedése miatt akkumulátorüzemek építésével is egyetért, mivel az időjárásfüggő forrásból származó áram tartalékolását ugyancsak meg kell oldani. Lantos Csaba szerint az akkumulátorgyárak elleni tiltakozás "nem igazán érthető", hiszen nyilvánvaló, hogy az ipari létesítményeknek van áram- és vízigényük, ám ezek kielégítése nem jelenthet gondot. Az akkumulátorgyártás egyébként is nagy lehetőség, hiszen a világ egyik legnagyobb iparága, a járműgyártás számára termel, amelyben Magyarországnak meg kell erősítenie a pozícióit. Az autóipar "óriási fordulat előtt áll", 2035-től az EU-ban már nem is állhat forgalomba új autó belső égésű motorral, az akkumulátorgyártó kapacitásokért az egész világon versenyeznek - emelte ki a tárcavezető.

