Elképesztő felvételek érkeztek egy ausztrál folyóról, ahol tömegesen pusztulnak a halak

A héten több százezer elpusztult halat találtak Ausztráliában a Darling folyóban Menindee város közelében. Az ausztrál hatóságok közölték, hogy "az oldott oxigén szintje továbbra is aggodalomra ad okot a halak egészségét illetően" a térségben. Arra is figyelmeztettek, hogy a hőmérséklet emelkedésével a hétvégén tovább csökkenhet a folyók oxigénszintje, mielőtt a jövő héten ismét hűvösebbre fordul az idő.

A Twitterre feltöltött felvételeken az látható, hogy a folyó felszínén több ezer döglött hal úszik:

Mass fish deahs in Australia Low levels of oxygen, in Australia's second longest river were to blame for a mass fish die-off recently in a remote part of New South Wales state that saw hundreds of thousands of dead fish found in the Darling River. pic.twitter.com/KGoXS5wktE