Felszólították Kínát, azonnal osszák meg újra a koronavírus eredetéhez vezető adatokat

A WHO szombaton felszólította Kínát, hogy hozzanak nyilvánosságra minden információt a COVID-19 világjárvány eredetével kapcsolatban, miután az új eredményeket röviden megosztották a kórokozók nyomon követésére használt nemzetközi adatbázisban - írja a Reuters.

A SARS-CoV-2 vírus új szekvenciáit, valamint a kínai Wuhanban (Kína) 2020-ban egy élőállat-piacon vett mintákon alapuló további genomikai adatokat kínai tudósok az év elején rövid időre feltöltötték a GISAID adatbázisba, lehetővé téve, hogy más országok kutatói is megtekinthessék azokat - áll a WHO új kórokozók eredetével foglalkozó tudományos tanácsadó csoportjának (SAGO) közleményében. Az esetről pénteken mi is beszámoltunk.

A szekvenciák arra utaltak, hogy a piacon mosómedvék is jelen voltak, és a koronavírussal is megfertőződhettek. A WHO tisztviselői szerint ezek az információk új nyomot jelentenek a COVID eredetének vizsgálatában, és azonnal meg kellett volna osztani őket.

Ezek az adatok nem adnak végleges választ arra a kérdésre, hogyan kezdődött a világjárvány, de minden egyes adat fontos ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a válaszhoz

- mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója pénteken. "Ezeket az adatokat már három évvel ezelőtt meg lehetett volna - és meg is kellett volna - osztani."

"Felszólítjuk Kínát, hogy legyen átlátható az adatok megosztásában, és végezze el a szükséges vizsgálatokat és ossza meg az eredményeket" - mondta.

