Megszólalt az EKB döntéshozója a bankproblémákról: Jöhetnek még bajok, de attól még emelni fogjuk a kamatokat

Az Európai Központi Banknak addig kell küzdenie az infláció ellen, amíg a feladatot el nem végzi, ugyanakkor tudomásul kell vennie, hogy a kamatcsúcs közeledtével egyre nagyobb a kockázata annak, hogy a kamatlábak végül túl magasra emelkednek - mondta Martins Kazaks, a Kormányzótanács tagja a Bloomberg szerint. Kazaks szerint lehetnek még problémák a bankrendszerben, de az EKB-nak minden eszköze megvan arra, hogy megsegítse a bankrendszert, és ha kell, további új eszközöket is megalkotnak.

Az árnyomás továbbra is túl erős, és további intézkedéseket tesz szükségessé - feltéve, hogy a Silicon Valley Bankot bedöntő és a Credit Suisse-t megrázó piaci zavarok nem súlyosbodnak annyira, hogy annak hatása legyen az európai gazdaságra - mondta Kazaks pénteken egy interjúban.

Ugyanakkor a július óta végrehajtott 350 bázispontos emelés után a tisztviselőknek gondosan mérlegelniük kell a jövőbeli lépések következményeit - mondta.

"Az infláció még mindig nagyon magas - a kamatlábaknak véleményem szerint továbbra is emelkedniük kell" - mondta. És ha az alapforgatókönyv fennmarad, és a piaci volatilitás megnyugszik, akkor a jelenlegi makrokilátások és az inflációs kilátások mellett további kamatemelésekre lesz szükség.

Egyre közelebb kerülünk ahhoz a helyzethez, amikor nagyon óvatosan kell kezelnünk mindkét kockázatot - az alul- és felülszigorítás kockázatát - a gazdaságra gyakorolt hatások tekintetében"

- mondta Kazaks, a lett központi bank hírhedten szigorú vezetője.

A bankok miatti globális pánik ellenére az EKB a múlt héten végrehajtotta a február óta jelzett félpontos kamatemelést. Ugyanakkor a turbulencia arra késztette a döntéshozókat, hogy felhagyjanak azzal a gyakorlatukkal, hogy előretekintő iránymutatást adjanak a kamatokra vonatkozóan.

Nagyon egyértelmű iránymutatást adni több ülésen keresztül jelenleg nemcsak helytelen, hanem kontraproduktív is"

- mondta Kazaks, aki hozzátette, hogy az előretekintő iránymutatás is ugyanolyan jó eszköz, mint bármelyik, és ha szükségesnek látjuk majd, és a környezet megfelelő lesz, akkor újra alkalmazhatják.

Miután a betéti kamatláb - amely jelenleg 3%-on áll a múlt heti döntés óta - 4% feletti csúcsát árazták be, a kereskedők most arra fogadnak, hogy végül 3,10%-on állapodik meg. Ez jókora esést jelent a várakozásokban. Számos közgazdász is csökkentette előrejelzését.

Kazaks nem kívánta pontosítani, hogy hol látja a kamatpálya tetőzését.

"Amíg az alapforgatókönyvön belül vagyunk, addig fontos a pályán maradni, mert végső soron a magas infláció nagyon káros a gazdaságra és különösen az alacsonyabb jövedelműekre nézve" - mondta.

Ha a pénzügyi piacokon tapasztalható zavarok óvatosabb banki hitelezést eredményeznek, akkor a gazdaság gyengébb lesz, és ez természetesen olyan helyzethez vezethet, hogy a kamatlábaknak nem kell annyira emelkedniük - mondta Kazaks.

Bár az EKB új előrejelzései szerint az infláció - beleértve az energiát és az élelmiszereket kiszűrő mérőszámot is - 2025-re közelebb került a 2%-os célhoz az előrejelzésekben, Kazaks még mindig úgy látja, hogy a kockázatok felfelé mutatnak.

A gazdaság a vártnál erősebbnek bizonyul, a robusztus munkaerőpiac valószínűleg nem fog enyhülni, és a bérnyomás erősödik - mondta, kiemelve a magas vállalati profitokat, amelyek azt mutatják, hogy a vállalkozások áthárítják a magasabb költségeket.

A szükséges kamatszint megtalálása valószínűleg némi kísérletezéssel jár, és vélhetően némi hibát is elkövet majd a jegybank - mondta Kazaks.

Ugyanakkor a 25 bázispontos túl nagy emelés következményei könnyebben orvosolhatók, mint a 25 bázispontos túl kicsi emelés következményei - mondta. "Szükség esetén mindig lehet kamatot csökkenteni, de ha a korábbi lemaradásunkat akarjuk pótolni, akkor nagyon valószínű, hogy 25-nél jóval többel kellene emelni".

Kazaks megismételte Christine Lagarde elnök megjegyzéseit, hangsúlyozva, hogy az EKB jó helyzetben van ahhoz, hogy reagáljon, ha a piaci problémák átterjednek az euróövezetre.

"Mindig lesznek gyenge láncszemek itt vagy ott, így valószínűleg történni fog valami", de "megvannak az eszközeink, és ha szükséges lesz, további megfelelő eszközöket fogunk kidolgozni" - nyugtatott Kazaks.

Múlt héten, közvetlenül az EKB kamatdötése után a szintén hagyományosan szigorú szlovák jegybankelnök, Peter Kazimir is a további kamatemelések mellett érvelt. Az EKB döntéséről szóló értékelésünk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images