Megtörhet a jég: új korszak kezdődhet a magyarországi Lidlnél

A Magyarországon jelen lévő, napi fogyasztási cikkeket forgalmazó (FMCG) kiskereskedelmi láncoknak szinte kivétel nélkül rendelkeznek házhozszállítási szolgáltatással. A diszkontláncok közül a Penny termékei a Foodpanda felületén (kizárólag nagyvárosokban) érhetőek el, míg az Aldi által forgalmazott termékek a Roksh honlapján keresztül érhetőek el.

Mindez gazdaságig is megalapozott lehet, hiszen a házhoz szállítás hiánya versenyhátrányt jelenthet a piaci riválisokhoz képest, akiknél elérhető ez az opció. Különösen az olyan időszakokban, mint a Covid-lezárások, de akár az aktuális helyzetben is fájó lehet az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő vásárlási csatorna hiánya - írja cikkében a vg.hu.

A GKI Digital korábbi felmérése alapján az internetes kiskereskedelem a teljes magyar kereskedelmi piac 10,4 százalékát adta 2021-ben.

Akkor a kiskereskedelmen belül az élelmiszerek, a háztartási cikkek és a drogériai termékek szegmense nőtt a legmarkánsabban, több mint 50 százalékos emelkedéssel. Ennek köszönhetően az FMCG-szegmens lett a negyedik legnagyobb e-kereskedelmi terület a műszaki cikkek, a ruházat, illetve a játék-ajándék kategória után.

Annak ellenére, hogy nagyjából 2019-re az FMCG-szektor szereplői zömében felismerték az online vásárlásban rejlő kitörési pontot, illetve ki is építették az ehhez kapcsolódó infrastruktúrát, a Lidl mindmáig távol tartotta magát a házhoz szállítási piactól.

A kérdés kapcsán a Világgazdaság megkereste a Lidl-t is, náluk miért nem érhető el a házhoz szállítási opció a vásárlók számára, és tervezik-e bevezetni ezt a szolgáltatást. Mindez többek között azért is érdekes kérdés, mert a Lidl-házhozszállítás korlátozottan (non-food termékek esetén) már elérhető más országokban, többek között Hollandiában vagy épp Szlovákiában is.

Ezzel kapcsolatban a Lidl Magyarország megerősítette, a magyar leányvállalat esetében jelenleg nem elérhető az online vásárlás, de hangsúlyozták, hogy a vállalat folyamatosan vizsgálja a bevezetés lehetőségét. Ennél konkrétabbat nem árultak el, így azt sem, hogy mikor lehet esedékes az említett vizsgálat eredménye.

Azonban több oka is lehet annak, hogy a Lidl eddig távol tartotta magát az online piacoktól: a házhoz szállítás megszervezése a boltok esetén kemény dió, a rosszul implementált rendszer pedig könnyedén leronthatja az eddig elért vásárlói megítélést, amiben a német diszkont jelenleg az élen jár.

Hozzájárulhat a piactól való félelemhez az is, hogy a boltokra kiszabott új teljesítményelvárások mentén lehetetlenné válna a futárok magas szintű kiszolgálása. A diszkontlánc esetében ráadásul olyan informatikai struktúra sem áll rendelkezésre mint vetélytársainál. Mind a Penny, mind az Aldi esetén a bolti dolgozók képesek hozzávetőlegesen nyomon követni a termékek készletét, elérhetőségét, előbbi esetén pedig rendelkezésre áll annak a lehetősége, hogy napközben módosítsák az elérhető termékek listáját annak érdekében, hogy az online vásárló a lehető legkevésbé találkozzon a bevásárlókosártól eltérő szállítmánnyal.

Ahogy arra a Hold blog egyik bejegyzése is felhívja a figyelmet: az élelmiszer-kiskereskedelem egy volumenbiznisz, alacsony profitráta jellemzi, így az eladott mennyiség folyamatos növelése tudja biztosítani az elvárt profitszintet. A fizikai boltok esetén az egyre nagyobb volumennel jelentősen növekedhet a nyereség, viszont az online esetén ez alacsonyabb, ami arra vezethető vissza, hogy a költségstruktúrában nagyobb a változó költségek aránya. Több nagy élelmiszer-kiskereskedelmi lánc álláspontja is az, hogy az online tevékenység lényegében marketingköltségként fogható fel, mert profittermelés esetén kevésbé hatékony, mint a fizikai boltok esetében.

