Erős földrengés volt Afganisztán, Pakisztán és India egyes részein (Frissített)

A rengést Afganisztán fővárosában, Kabulban, valamint több pakisztáni városban, köztük Iszlámábádban és Lahorban is érezni lehetett. Szemtanúk arról is beszámoltak, hogy Kasmírban, valamint India fővárosában, Újdelhiben is érezték a földmozgást.

A pakisztáni meteorológiai szolgálat szerint a fővárosban, Iszlámábádban mértek alapján 6,8-as erősségűre tették a földmozgás erejét, míg az amerikai földtani intézet (USGS) mérései szerint a 6,5-ös erősségű földmozgás fészke az észak-afganisztáni Badahsán tartományban volt, 40 kilométerre délkeletre Dzsurm településtől és 187,6 kilométeres mélységben.

Pakisztán északnyugati részén, Haibár-Pahtunhva tartományban kilencen meghaltak és harmincan megsérültek a földrengésben a helyi katasztrófavédelem szerint. A kelet-afganisztáni Lagmán tartományból két halottról érkezett jelentés - írja az MTI.

Címlapkép: Getty Images