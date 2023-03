Történelmi rekordot hoztak össze Magyarországon a naperőművek és Paks

Különleges hétvégén van túl a magyar villamosenergia-rendszer, miután március 18-án szombaton ismét megdőlt a napenergia-termelési csúcs. Ami talán ennél is érdekesebb, hogy nagyrészt a naperőműveknek és Paksnak köszönhetően a karbonmentes források termelése már több órán át meghaladta az ország áramigényét, valamint egy jókora új napi áramexport-rekord is született.

Új rekordok

A sorozatosan születő újabb és újabb napenergia-termelési rekordoknak önmagukban talán már nincs is túlságosan nagy hírértéke, nem úgy az ebből következő egyéb fejleményeknek. Lássuk, mi is történt pontosan múlt szombaton a magyar villamosenergia-rendszerben:

A nagy (50 kW feletti) naperőművek termelése egy negyedórás időszakban 2365 MW-ra emelkedett március 18-án déli 12 óra előtt nem sokkal (a végleges, nettó elszámolási mérése alapján), megdöntve az egy nappal korábban felállított 2343 MW-os rekordot. Idén ez már az ötödik új rekord február 10. óta.

Ugyanebben az időszakban a tiszta, karbonmentesen termelő erőművek termelése már meghaladta az ország teljes áramfogyasztásának 100 százalékát.

Nagyrészt ennek, illetve az alacsony hazai áramigénynek köszönhetően Magyarország villamosenergia-exportja több mint egy órán át meghaladta az 1500 MW-ot, ami minimum másfél évtizedes rekord a Mavir honlapján elmúlt 15 évre vonatkozóan elérhető részletes adatok szerint.

Az elmúlt időszakban gyorsan növekvő magyar naperőmű-kapacitás sorra dönti a termelési rekordokat, és várhatóan a következő hetekben, hónapokban folytatódik a trend.

Forrás: Mavir

A napelemparkok és Paks

Abban, hogy az új csúcsok a mostani időszakban ilyen sűrűn követik egymást, szezonális tényezők is szerepet játszanak, nevezetesen a besugárzási értékek emelkedése. Ezért - bár az új termelési csúcsot csak egy negyedórás időszakban tudták elérni és fenntartani a napelemparkok -, az áramigény kielégítéséhez való hozzájárulásuk a napsütéses időben egész nap erőteljes volt, és délelőtt fél 10-től megközelítőleg 5 órán át meghaladta a Paksi Atomerőmű 1940 MW körüli termelését is. Ezzel együtt a technológia jellegéből adódóan termelésük a nap többi részében - és így egészében is - jócskán elmaradt a nukleáris blokkokétól, reggel 6 óra előtt és este 6 óra után pedig elhanyagolható volt.

A Mavir grafikonján citromsárga szín jelöli a napelemparkok termelését, a sötétkék tartomány pedig a Paksi Atomerőműét:

Forrás: Mavir

Az új, 2365 MW-os rekord rövid időszakában az összességében 2630 MW beépített teljesítőképességű hazai fotovoltaikus kapacitás kihasználtsága megközelítette a 90 százalékot, egyébként éves kihasználtságuk jóval alacsonyabb, tavaly például 17 százalék körül alakult, míg a Paksi Atomerőmű a 90 százalék körüli a kihasználtságot egész évben képes hozni, és ha épp nincs karbantartás vagy műszaki hiba miatti karbantartás, akkor folyamatosan 100 százalék körüli kihasználtsággal üzemel, ahogyan ez múlt szombaton is történt.

A végleges adatok szerint a szombati rekord idején a teljes hazai megújulós erőműállomány - beleértve a biogáz- és biomassza-erőműveket is - termelése (mintegy 2738 MW) az adott időszak rendszerterheléséhez (4046 MW), vagyis az ország negyedórás átlagos villamosenergia-fogyasztásához mérten közel 68 százalékos arányt ért el, míg önmagában a nagy naperőművek termelése több mint 58 százalékot.

A tiszta, karbonmentesen termelő hazai források, vagyis a nap-, a szél- és a vízerőművek, valamint Paks termelése délelőtt fél 11-től délután fél 3-ig folyamatosan nagyobb volt, mint ezen időszak negyedórás átlagos felhasználása, az új napenergia-rekord idején pedig (4429 MW) az aktuális rendszerterhelés közel 110 százalékának felelt meg, ami valószínűleg szintén rekord, míg a hazai termelésnek (5583 MW) csaknem 80 százalékát adták.

Exportrekord

A teljes hazai erőművi termelés ennél is hosszabb ideig haladta meg a rendszerterhelést, a fogyasztáson felüli többletet pedig - jelentősebb energiatároló kapacitás hiányában is - a környező országoknak exportáltuk. Amint azt a Mavir is kiemeli, napos idő esetén most már trendszerűen jelentős mennyiségű villamos energiát exportáltunk. Így volt ez szombaton is, amikor a hazai erőművek termelése reggel fél 9-től megközelítőleg délután 4-ig folyamatosan nagyobb volt, mint a hazai felhasználás. Ezzel együtt az ország összességében még a szombati napon is nettó áramimportőr volt.

Forrás: Mavir

Hogy ez a jelenség milyen szorosan összefügg a napenergia-termelési csúcsokkal, azt jelzi, hogy a legnagyobb volumenű áramexportot éppen a napenergia- - és karbonmentes termelési - rekord negyedórájában értük el, megközelítőleg 1560 MW-tal.

Ilyen nagy negyedórás exportérték most először szerepel a Mavir honlapján elérhető, 2007-ig visszanyúló statisztikában, de feltételezhető, hogy az előtt sem találnánk (sok) hasonló számot a kimutatásban.

Forrás: Mavir

A mostani export-rekordot kontextusba helyezve: Magyarország az 1950-es évek óta folyamatosan nettó villamosenergia-importőr, vagyis az éves fogyasztás fedezéséhez a hazai erőművek termelésén túl jelentős mennyiségben kell a szomszédos országokból áramot behoznia. Az import aránya az éves felhasználáson belül az utóbbi években 25-30 százalék között alakult; a 2018-ben elért 31,59 százalékos importarány historikus rekord, vagyis korábban soha nem volt ilyen magas a behozatal súlya az ellátásban. Az elmúlt években csökkent a mutató, amely 2022 egészében 26,55 százalékot ért el, 2023 első kéthavi felhasználásán belül viszont ismét 30 százalék kölé emelkedett (30,17%).

A hazai erőműpark ugyan beépített teljesítőképesség alapján elvileg képes lenne a legnagyobb fogyasztású (rendszerterhelésű) csúcsidőszakokban is kielégíteni az itthoni áramigényt, de különbözű (műszaki, piaci, gazdaságossági) okok miatt ezek összesített termelése rendszerint jócskán elmarad a felhasználástól, a különbözetet pedig az import fedezi.

Az ország legnagyobb mennyiségben Szlovákiából és Ausztriából - valamint háború előtt Ukrajnából - hoz be villamos energiát, míg a többi szomszédos országgal szemben jellemzően exportőri pozíciót foglal el az összesített éves adatok alapján (Szlovéniával csak 2022 decemberében jött létre közvetlen összeköttetés). Rövidebb időtávon azonban ettől jelentős eltérések is megfigyelhetők az aktuális kereslet-kínálati viszonyoktól függően, így a magyar áramimport-arány is hónapról hónapra változik. Az áramlás iránya pedig időszakosan akár meg is fordulhat, nem csak az egyes országokkal folytatott kereskedelmünkben, de átmenetileg az ezeket összesítő (nettó) importőri pozíciónkat is exportőrré változtatva.

Az éves és havi adatok tehát jól mutatják, hogy a szomszédos országokkal folytatott áramkereskedelmünk egyenlege többnyire negatív, de ez alkalmanként, néhány órás időszakokra pozitívba fordulhat - ahogyan az elmúlt szombaton is történt. Ez akkor szokott megtörténni, amikor a magyarországi villamosenergia-felhasználás viszonylag alacsony, a hazai naperőművek termelése pedig magas, ami leginkább a napsütéses hétvégi napok dél körüli óráira jellemző.

A fotovoltaikus kapacitás növekedésének következtében a következő hetekben és hónapokban újabb napenergia-, illetve karbonmentes termelési és exportrekordok születhetnek.

Napenergia: a valódi termelés még ennél is magasabb volt



A hazai napenergia-termelés volumene és aránya a rekordidőszakban és a nap nagy részében még a Mavir által mért értékeknél is jóval magasabb lehetett. Ennek oka, hogy a mérések a háztartási méretű (HMKE) naperőművek termelését nem tartalmazzák, márpedig ezek beépített teljesítőképessége február végén már 1632 MW volt. E kapacitás átlagos és maximális kihasználtsága feltételezhetően (mért tényadat értelemszerűen a kihasználtságról sem áll rendelkezésre) jelentősen elmarad a nagy napelemparkokétól, mivel a háztetők nyújtotta adottságok erősen korlátozzák az optimális tájolást, szemben a földre telepített nagy naperőművekével. Ezzel együtt a HMKE-k termelése az adott időszakban összességében több 100 MW-tal járulhatott hozzá az áramigény fedezéséhez, amely energiamennyiség részben a napelemes háztartásokban, részben az elosztóhálózatba betáplálva más felhasználók által kerülhetett elfogyasztásra.



A naperőművek termelésének időjárásfüggő, bizonyos mértékig kiszámíthatatlan jellege miatt ugyanakkor az ilyen időszakok rendkívül komoly feladat elé is állíthatják a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásáért felelős átviletirendszer-irányító Mavirt. A múlt szombati rekordnap egészében az import-export szaldó minimális és maximális értéke közötti ingadozás rendkívül jelentős, 3593 MW volt, ami komoly kihívásokat is jelenthet a rendszeregyensúly fenntartása szempontjából. Ezzel együtt szombaton, a nap nagy részében jelentős leszabályozásra is szükség volt az egyensúly tartása érdekében, ennek maximális értéke elérte az 433 MW-ot is.

Címlapkép: Shutterstock