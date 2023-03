Hamar beindulhat a dominóhatás a magyar gazdaságban, hiába az energiapiaci változás

A régióban az infláció letörésében komoly támaszt nyújt az energiaárak 80 százalékos csökkenése a tavaly nyári csúcspont óta, így a magyar gazdasági kilátások is javultak. Azonban egy újabb drágulás az energiapiacokon magával ránthatja a régiós gazdaságokat, miközben az uniós források hiánya egyre égetőbbé válik. A cseh és a lengyel gazdasági kilátásokkal összevetve is több a lefele mutató kockázat Magyarországon - írják a Schroders szakértői, akik szerint elég valószínű, hogy valamelyik kockázat bekövetkezik és lerántja a magyar gazdaságot.

A földgáz ára a 2022. augusztus végi csúcspont óta elképesztő mértékben, közel 90 százalékkal csökkent a TTF holland gáztőzsdén. Mindez a közép-európai feltörekvő piacok, Lengyelország, Magyarország és a Csehország (CE3) számára nagy megkönnyebbülést jelent. A földgázár csúcsra járatása óta a CE3 piacai átlagosan 20 százalékkal, Lengyelország esetében pedig 24 százalékkal teljesítettek jobban márciusig, mint a globális feltörekvő piacok, az MSCI Emerging Markets által mért értékek alapján - kezdi előrejelzését a Schroders piaci elemző cég.

Ahogy megjegyzik, a gázárak csökkenése fontos a három régiós gazdaság számára, tekintettel az ipar és a háztartások magasabb energiaköltségeinek inflációs hatására. Nemcsak az inputköltségek miatt, hanem mivel meghatározó számukra a legfontosabb exportpiac, Németország kereslete is. A magasabb energiaárak, valamint a magasabb infláció lehúzta a német fogyasztói keresletet, amelynek kedvezőtlen hatását jól jelzi, hogy mind a magyar, a lengyel és a cseh feldolgozóipari export csökkent.

Így kettős csapdát jelent az energiainfláció: a külpiacok keresletének csökkenése és a termelési költségek megugrása egyszerre fenyegeti a régiós országokat.

A legutóbbi makrogazdasági adatok a CE3-országokban általában véve továbbra is gyengék:

Magyarország esetében a két utolsó negyedévben 0,7 és 0,4 százalék volt a GDP-zsugorodás,

Csehországban 0,2 és 0,3%-os volt a visszaesés a harmadik és negyedik negyedévben,

Lengyelország az utolsó negyedévben 2,4 százalékos visszaesést jelentett, de a harmadik negyedévben még 1 százalékos volt a bővülés.

A Schroders elemzői szerint a magasabb kamatlábak és a még mindig magas infláció reáljövedelmekre gyakorolt hatását tükrözik ezek az adatok. Vannak azonban arra utaló jelek, hogy a kilátások romlása megállt, és akár javulni is kezdhet, ha a kedvező forgatókönyv valósul meg.

Az olcsóbb gázárak berúghatják a motort

A legjobb hír az, hogy a fronthavi gázárak 40-50 euró között mozognak a holland gáztőzsdén. A TTF-jegyzések még a negyedik, klasszikus téli negyedévre is csak 50-60 euró között ingadoztak az elmúlt hetekben, ami azt jelezi előre, hogy a piac még az év végén sem tart gázhiánytól.

A Schroders szerint ebben fontos szerepe van annak, hogy az eurózóna gáztárolói az elmúlt tíz év átlagához képest nagyon magasak. Az alábbi grafikon a jelenlegi tárolási szinteket mutatja, valamint összehasonlítja az éves történelmi átlaggal és az elmúlt tíz év minimális és maximális szintjeivel. Mivel az északi féltekén már tavasz van, várhatóan legalább a jövő télig nem áll fenn az ellátási hiány vagy az áramkimaradás veszélye - vélik az elemzők.

Az uniós gáztárolók töltöttsége az elmúlt 10 év átlagához viszonyítva. A sötétkék vonal a minimális szintet mutatja az időszakban, a világoskék a medián szintet, a zöld a maximumot jelzi. Mint látszik, a jelenlegi töltöttséget ábrázoló lila egyenes a maximum közelében áll. Forrás: ASGI/Schroders.

Az előrejelzés arra jut, hogy a közeljövőbeni ellátási aggodalmak eloszlottak, amint azt a földgázárak csökkenése is jelzi. Ugyanakkor hangsúlyozzák, az európai gázválság kilátása, bár mostanra csökkent, még nem szűnt meg teljesen. A 2022/3-as tél előtt a tárolók már azelőtt feltöltődtek, hogy az oroszországi szállítások nagy része megszűnt volna. Ez idén nyáron nem lesz ilyen egyszerű, bár a tárolási szintek kiindulási helyzete valószínűleg jobb lesz. Az európai gáztárolók jellemzően áprilisban kezdenek ismét emelkedni, mivel a késő tavaszi és nyári hónapokban csökken a kereslet.

Az idén tapasztaltnál keményebb, hidegebb tél tovább növelné a gázkeresletet. Ezen a télen a gáz iránti kereslet csökkenése is hozzájárult az áreséshez, mivel az ipar és a háztartások - akár az adagolástól való félelmükben - visszafogták a fogyasztásukat. A kereslet további esése viszont további gazdasági károkkal fenyegetne.

A cseppfolyósított földgáz behozatala 2022-ben felváltotta az orosz szállítások egy részét, a globális energiapiacok hatékony átrendeződésével. Európa és az Egyesült Királyság tavaly együttesen 60 százalékkal növelte az LNG-importot.

"Ez tartósan megemelte a globális LNG-keresletet, és a kínai gazdaság újraindulásával nem lehet kizárni az ársokkok kockázatát a következő években. Kínában a 2022-es gazdasági növekedés lassulása - a teljes lezárásokra építő járványügyi korlátozások miatt - tavaly a földgáz iránti kereslet kismértékű csökkenéséhez vezetett. Idén várhatóan fellendül a kínai gazdaság, és vele együtt a földgázkereslet is, bár a kereslet élénkülésének mértéke továbbra is bizonytalan.

A gázárak esése, valamint a jelenlegi árszint körüli stabilizálódása egyértelműen kedvez Magyarországnak, Csehországnak és Lengyelországnak, amelyek nettó energiaimportőrök.

Nem mindenki ennyire optimista

Itt érdemes kitérni arra, hogy bár pozitív forgatókönyvként azzal számolnak a Schroders elemzői, hogy maradnak az alacsonyabb gáz- és energiaárak, más szakértők szerint több tényező miatt is lehetnek felfutások:

Ahogy arról beszámoltunk, az idei tél kifejezetten aszályos volt Európában, az Alpok hóborítottsága miatt az olasz, francia és svájci vízerőművek termelése visszaeshet, míg a gáz- és nukleáris termelők hűtése is problémás lehet, ami energiahiányt okozhat Nyugat-Európában, ez pedig felhajtaná a gáz- és villamosenergiaárakat is.

A Rystad Energy előrejelzése szerint az LNG-piac szűkössége miatt 2023-ban a globális gázárakat a keresletet fékező tényezők fogják meghatározni. Európában az orosz vezetékes gáz kiesését eddig az LNG-szállítmányok ellensúlyozni tudták, és míg az a valószínűbb, hogy ez a tendencia folytatódik, könnyen lehet, hogy nem tudja majd kielégíteni az ellátás a keresletet. Az árak alacsonyan tartása leginkább a szerencsén múlhat, hogy egy újabb enyhe tél következik és nem lesznek nagyobb ellátási zavarok.

Viszont az orosz gázkitettség nem szűnt meg: míg az orosz vezetékes gáz 2021-ben 145 milliárd köbmétert szállított Európába, ami 2022-ben 63 milliárd köbméterre, azaz 56 százalékkal csökkent, addig az orosz cseppfolyósított földgáz szállítása Európába tavaly nőtt. Már 22 milliárd köbméterre ugrott a 2021-es mintegy 16 milliárd köbméterről - a Reuters által látott európai bizottsági elemzés szerint.

Ezzel Oroszország általában a második-harmadik legnagyobb gázbeszállító maradt az EU-ban, vagyis még mindig zsarolhat a szállítások leállításával.

Miért kulcsfontosságúak az infláció alakulásában az energiaárak?

A Schroders elemzése szerint mind Magyarország, mind Cseh- és Lengyelország szempontjából kulcsfontosságú, hogyan alakulnak az energiaárak. Mert ugyan egész Európában felszökött az infláció, a CE3-országokban gyors a pénzromlás üteme: az Eurostat adatai szerint az unión belül a legmagasabb éves arányt Magyarországon (25,8 százalék), a harmadik leggyorsabb drágulási ütemet Csehországban (18,4 százalék) regisztrálták februárban. Lengyelország az ötödik volt 17,2 százalékkal, míg az uniós átlag csak 9,9, az euróövezeti 8,5 volt év/év alapon nézve.

A világ más részeihez hasonlóan a régió központi bankjai is a monetáris politika szigorításával reagáltak a magasabb inflációra. Lengyelország és a Cseh Köztársaság központi bankja ebben a ciklusban 6,75%-ra, illetve 7,0%-ra emelték az alapkamatokat.

Eközben a magyar központi bank több mint 11%-kal, 13,0%-ra emelte a kamatlábat, de behozta az egynapos betéti tendereket is a monetáris eszközök közé, így az irányadó kamat 18 százalékon áll a kulcs.

Mivel az infláció az enyhülés bizonyos jeleit mutatja, és a gázárak tavaly augusztus óta csökkenő pályán vannak, a központi bankok a közép- és kelet-európai országokban az elmúlt hónapokban nem emelték a kamatlábakat. A gázválsággal kapcsolatos aggodalmak enyhülése szintén támogatta a CE3 országok valutáit, és csökkentette a magasabb importköltségekből eredő inflációs átgyűrűzést - írja a Schroders.

Az elemzésben kitérnek rá, hogy az előrejelzések szerint a globális élelmiszerárak az elkövetkező negyedévekben némileg mérséklődnek, ami szintén támogatja a dezinflációt. Az élelmiszerek aránya az inflációs kosárban Lengyelországban meghaladja a 20 százalékot, Magyarországon és a Cseh Köztársaságban pedig a 30 százalékot. Az energiaárak közvetlen része az inflációs kosárban mindhárom gazdaságban 10 százalék körüli részt tesznek ki.

A Schroders szerint viszont hiába a gázárak esése, az élelmiszerárak várható normalizálódása, továbbra sem világos, hogy az infláció milyen ütemben lassul majd.

Az infláció miatti minimálbér-emelések megnehezítik a központi bankok helyzetét: például Lengyelországban idén 20 százalékkal, vagy Magyarországon 16 százalékkal növelték a legalacsonyabb fizetéseket. Mindez támaszt ad a lakossági fogyasztásnak, de a bérköltségek emelkedése átszűrődik az árakba is. Éppen ezért az elemzők úgy látják, hogy ha csak nem indulnak meg váratlan pozitív folyamatok a globális környezetben, akkor a központi bankok valószínűleg még egy ideig kitartanak a szigorú monetáris politika mellett, mielőtt kamatcsökkentésre kerülne sor.

Kiemelik, hogy Lengyelországban és Csehországban is - a jelenlegi környezetet figyelembe véve - az infláció úgy fest, tetőzött már, és ezzel a a fogyasztói bizalom is javulást mutat. Bár a feldolgozóipari bmi mind a két országban még mindig a zsugorodó tartományban van, de legalább a mélypontról elléptek.

Az pedig Magyarországra is veszélyes lehet, hogy a gyengébb világkereskedelmi kilátások továbbra is fennállnak. Összességében viszont úgy látják, hogy a jelenlegi pozitív tendenciák folytatódhatnak, akkor megindulhat a felívelés és a nagyfrekvenciás makrogazdasági mutatók már túlvannak a mélypontjaikon.

Külső kockázat viszont van bőven

A Lengyelországgal és Magyarországgal határos ukrajnai konfliktus továbbra is kulcsfontosságú kockázatot jelent a Schroders elemzése szerint. Példaként említik, hogy a további eszkaláció újra jelentősen megemelheti a globális energia- és élelmiszerárakat, még akkor is, ha az európai gáztárolói kapacitások most jobb állapotban is vannak, mint tavaly voltak. Ha ez bekövetkezne, az rontaná az inflációs kilátásokat, és valószínűleg növelné a kockázati felárakat az egész régióban.

További kockázatokat látnak az egyes országok belpolitikai folyamataiban. Megjegyzik, hogy Lengyelországban idén novemberben parlamenti választásokat tartanak és a közvélemény-kutatások szerint a hivatalban lévő PiS vezette kormány előnye tovább csökkent. "Az EU-val való kapcsolatok az elmúlt években megromlottak a kulcsfontosságú intézmények függetlenségét gyengítő reformok miatt. Ennek eredményeképpen Lengyelország nem tudott hozzáférni az uniós helyreállítási és alkalmazkodóképességi finanszírozáshoz" - teszik hozzá.

De rá is térnek arra, hogy Magyarországon az EU-val való kapcsolatok még rosszabb helyzetben vannak. Az ország szintén nem juthat uniós helyreállítási támogatáshoz, de még a kohéziós forrásokhoz sem, amíg nem jut az Orbán Viktor vezette kormány megállapodásra az Európai Bizottsággal. Egyelőre pedig nem látszik, mikor érhet véget a vita, és lassan lejár a március 31-i céldátum is, ameddig rendezni akarták a legproblémásabb kérdéseket.

Problémásnak tartják azt is, hogy Magyarország vétójogát arra használta fel, hogy az Oroszország elleni uniós szankciókról folytatott tárgyalások során különböző mentességeket csikarjon ki saját magának.

Most még pozitív a kép

A Schroders végső megállapítása az, hogy a három régiós ország kilátásai egészségesebbek, mint egy évvel ezelőtt voltak. Az energiaválság bizonyos mértékig elhalványult, és ha a várakozásoknak megfelelően dezinfláció következik, a kilátások 2023-ig fokozatosan javulhatnak.

Oroszország ukrajnai inváziója továbbra is kockázatot jelent, de ha az energiaárak alacsonyak maradnak, és az élelmiszerárak a várakozásoknak megfelelően lehűlnek, a kilátások tovább javulnak.

Lengyelországgal és Magyarországgal kapcsolatban kedvező a véleményünk. Előbbi esetében arra jutnak, hogy a makrogazdasági kilátások javulnak az infláció tetőzésének jelei közepette, és az értékelések vonzók.

Magyarország kapcsán viszont azt írják, a gazdasági kilátásokat továbbra is sok kihívás árnyékolja be, de az elemzők szerint az utóbbi időben némi enyhülés tapasztalható. A politikai kockázatok továbbra is fennállnak, de a piaci értékelések - például az, hogy a hitelminősítőknél maradt a befektetésre ajánlott kategóriában a magyar gazdaság - ellensúlyozzák ezeket a negatívumokat.

Címlapkép: Getty Images/Meszesán Gábor.