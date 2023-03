Lesz húsvétkor sonka és tojás? Íme, a szakértők válasza

Szász Péter 2023. március 23. 10:00

Az idei húsvét a korábbiaknál jobban megterheli a magyarok pénztárcáját, hiszen az élelmiszerárak nálunk nőttek messze a legnagyobb mértékben az Európai Unióban. Hiány sonkából nem lesz, tojásból is van elég, de nem szabad az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást. A sertéshús árában további fokozatos drágulásra számítanak az ágazati szereplők, hiszen az alapanyagár emelkedése még nem épült be teljesen a kiskereskedelmi árba. A tojásdrágulástól várhatóan április végéig véd az árstop, ám utána itt is emelkedésre kell számítani.