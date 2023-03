Megszólalt a Warner-igazgató, drágul-e az HBO Max Magyarországon

Cooke elmondta, előfizetőik száma globális szinten 1,1 millióval nőtt a múlt év utolsó negyedévében, az előfizetőszám 96,1 millióra nőtt a harmadik negyedév végi 95 millióról.

A regionális igazgató elárulta,

a vállalat már készül arra, hogy az HBO Max és a discovery+ tartalmait egy nagyobb, globális platformban egyesítik majd,

ami praktikusan azt jelenti, hogy az HBO Max mint olyan megszűnik. Ez az Egyesült Államokban és Latin-Amerikában idén, Európában és Ázsiában jövőre indul majd el; az amerikai indulással kapcsolatban a közeljövőben várható bejelentés.

Cooke arról is beszélt, hogy a jövőben a streaminget teljesen integrálni fogják a mozis, televíziós, licencelési és videójáték-üzletágakkal, így egy cím előbb moziban, majd streamingplatformon, később televízión is elérhető lesz, és a hozzá tartozó videójátékot is megjelentetik.

A magyar HBO-nézőket leginkább foglalkoztató kérdésre az igazgató azt mondta:

Jelenleg nem tervezzük, hogy módosítjuk az előfizetési díjainkat Magyarországon.

Cooke szólt arról is, hogy Magyarország az egyik legfontosabb ország a számukra a régióban, ezért kiemelt figyelmet fordítanak tartalmaik szinkronizásálára.

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images