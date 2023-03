Minek köszönhetjük, hogy túléltük az energiaválságot?

Bezuhant a fogyasztás

Az enyhébb téli hőmérséklet minden bizonnyal jelentős szerepet játszott a földgázkereslet kedvező alakulásában, azt viszont fontos megjegyezni, hogy nem minden időjárási hatás csökkentette a gázfelhasználást: Dél-Európában az alacsony csapadékmennyiség nagyon rossz évet eredményezett a vízenergia számára, ennek köszönhetően pedig növelte a gáztüzelésű erűművek igénybevételét. Emellett a szakpolitikai változások alapvető fontosságúak voltak az IEA elemzői szerint, különösen a szél- és napenergia-kapacitás rekordmértékű bővítését emelik ki a szakértők. A megugró energiaárak szintén jelentős szerepet játszottak a kereslet csökkenésében, különösen a gázintenzív ipari ágazatokban, az azonban továbbra sem világos, hogy ezek milyen mértékben vezettek tartós keresletcsökkenéshez.

Összességében tehát elmondható, hogy

valósággal bezuhant az Európai Unió földgázkereslete 2022-ben,

mintegy 55 milliárd köbméterrel, azaz 13 százalékkal alakult alacsonyabban a felhasználás a 2021-es fogyasztáshoz viszonyítva. A vezető EU-tagországok a következő keresletcsökkentési számokkal járultak hozzá az 55 bcm-hez,

az alábbi ábrán pedig az látható, hogy a fenti csökkenések mekkora százalékos visszaesést jelentettek az egyes országoknál a földgázfelhasználásban.

Amint azt Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója is kiemelte,

a blokk kormányai kifejezetten jól és gyorsan reagáltak erre a nagyszabású és összetett energiaválságra.

A szakpolitikai intézkedések - például a megújuló energiaforrások támogatási rendszerei, a lakások átalakításához és a hőszivattyúk telepítéséhez nyújtott támogatások és kedvezményes hitelek, valamint a fogyasztói magatartás változását ösztönző kampányok - mind szerepet játszottak a gázkereslet mérséklésében. Az alacsonyabb orosz gázexporthoz és a magasabb árakhoz való relatíve zökkenőmentes és gyors alkalmazkodás az évtizedek óta tartó reformoknak és politikai kezdeményezéseknek is köszönhető, amelyek lehetővé tették a nagyfogyasztók számára, hogy csökkentsék fogyasztásukat, egyre nagyobb mértékben váltsák ki az importot, és az alternatív ellátási útvonalakra támaszkodjanak. Ennek ellenére továbbra is élénk vita folyik arról, hogy a gázkereslet csökkentésében milyen súlyt lehet tulajdonítani az egyes tényezőknek.

Mi vezetett a fogyasztás visszaeséséhez?

A villamosenergia-ágazat volt az egyetlen olyan terület az energiafelhasználásban, ahol a gázkereslet a 2021-es szint fölé emelkedett, a változást többek között a következők okozták:

Megújuló energiaforrások, különösen a szél- és napenergia: a megújuló energiaforrások folyamatos szakpolitikai támogatásának köszönhetően 2022-ben rekord mértékű, mintegy 50 GW szél- és napenergiát telepítettek az Európai Unióban . Ezekkel a bővítésekkel 11 milliárd köbméter földgázszükséglet lett megtakarítva a villamosenergia-ágazatban, ez volt tehát a területen a földgázigény csökkenésének legnagyobb strukturális tényezője.

. Ezekkel a bővítésekkel 11 milliárd köbméter földgázszükséglet lett megtakarítva a villamosenergia-ágazatban, ez volt tehát a területen a földgázigény csökkenésének legnagyobb strukturális tényezője. Atom-és vízenergia: mind az atomenergiának, mind a vízenergiának jelentősen visszaesett a termelése az előző évhez képest, ez pedig növelte a gáztüzelésű energia iránti keresletet, ami a villamosenergia-ágazat gázkeresletének kis mértékű nettó növekedéséhez vezetett összességében.

ez pedig növelte a gáztüzelésű energia iránti keresletet, ami a villamosenergia-ágazat gázkeresletének kis mértékű nettó növekedéséhez vezetett összességében. Az egyéb keresletcsökkentő hatásoknak (többek között az időjárási faktornak) köszönhetően az EU villamosenergia-kereslete 2022-ben mintegy 3%-kal csökkent a 2021-es szinthez képest, ez azt jelentette, hogy mintegy 15 milliárd köbméter potenciális gázigényt sikerült elkerülni. A villamosenergia-kereslet csökkenésében tehát az időjárás is szerepet játszott, bár a magasabb nyári hőmérséklet és az aszályos időjárás Európa egyes részein növelte a gáztüzelésű villamosenergia-termelést.

Az építőipari ágazat, ami a háztartásokat, valamint a köz- és kereskedelmi helyiségeket egyaránt magában foglalja, tavaly mintegy 28 milliárd köbméterrel kevesebb földgázt használt fel, mint 2021-ben, ez közel 20 százalékos csökkenést jelent. A következő tényezők járultak ehhez hozzá:

Időjárási tényező: az ún. fűtési foknapok - amelyek azt mérik, hogy a hidegebb időjárás miatt mennyi energiára van szükség egy épület fűtéséhez - az Európai Unióban 2022-ben átlagosan 12 százalékkal alacsonyabban alakultak, mint 2021-ben, ennyivel volt alacsonyabb tehát a helyiségek fűtési igénye . A gázkereslet változását különböző módok mentén lehet az időjárási hatásoknak tulajdonítani, de ez akár 18 milliárd köbmétert is kitehet az épületek földgázfogyasztásának csökkenéséből.

Viselkedésbeli és tüzelőanyag-váltás: az elemzők becslései szerint a magas árkörnyezetben a magatartásbeli változások, a tüzelőanyag-szűkösség és a váltás (elsősorban földgázról dízelre) a lakossági és kereskedelmi szektorban legalább 7 milliárd köbméterrel csökkentette az épületek földgázigényét. Az intelligens termosztát-szolgáltatóktól származó adatok azt mutatják, hogy a fogyasztók átlagosan mintegy 0,6 °C-kal alacsonyabbra állították a termosztátjaikat - ezek a változások részben az energiakereslet csökkentésére irányuló, kormányok által kommunikált kampányok eredményei. További megtakarításokat eredményeztek a kereskedelmi és középületek fűtés- és melegvíz-felhasználásának csökkentésére irányuló erőfeszítések is.

Hatékonyságbeli javulás: az épületek jobb energiateljesítménye, beleértve a hatékonyságnövelő átalakításokat és a kazáncseréket is, a becslések szerint mintegy 3,5 milliárd köbméterrel csökkentették a földgázigényt. A szezonális csúcsidőszakokban a földgázfelhasználás rendszerszintű csökkenése a következő években is folytatódni fog az IEA elemzői szerint, ez többek között a hőszivattyúk elterjedésének is köszönhető. A 2022-es év folyamán kb. 2,8 millió hőszivattyút telepítettek, ami mintegy 1,4 milliárd köbméter gázmegtakarítást jelentett. Az iparban és a villamosenergia-ágazatban is volt egyébként hatékonyságbeli javulás, a gáztüzelésű erőműpark hatásfoka ugyanis kismértékben magasabban alakult, mint 2021-ben.

Az ipari termelésben a gázfelhasználás 25 milliárd köbméterrel, azaz mintegy 25 százalékkal csökkent a 2021-es szinthez képest tavaly, ez többek között az alábbiaknak volt köszönhető:

A termelés visszafogása: az energiaigényes iparágak érthető módon gyorsan reagáltak a gázársokkokra az Európai Unióban, számos üzem csökkentette a termelést, és néhány esetben az EU-n kívülről importált késztermékeket ahelyett, hogy azokat magasabb költséggel belföldön gyártották volna le. A termeléskorlátozás mintegy 13 milliárd köbméterrel csökkentette a földgáz iránti igényt, ennek a csökkenésnek közel a felét a műtrágyaipar tette ki. Egyes iparágak a gázigényüket az energiaintenzív alapanyagok és köztes termékek behozatalának növelésével is csökkentették, így a végtermékek összkitermelése nagyjából változatlan szinten maradt. Ez magyarázza, hogy a gázintenzív ágazatok - például a műtrágya, az acél és az alumínium - ipari termelése 2022-ben átlagosan mintegy 8 százalékkal csökkent az EU-ban, ami kisebb mértékű, mint az ágazatok gázfogyasztásának csökkenése.

Egyes iparágak a gázigényüket az energiaintenzív alapanyagok és köztes termékek behozatalának növelésével is csökkentették, így a végtermékek összkitermelése nagyjából változatlan szinten maradt. Ez magyarázza, hogy a gázintenzív ágazatok - például a műtrágya, az acél és az alumínium - ipari termelése 2022-ben átlagosan mintegy 8 százalékkal csökkent az EU-ban, ami kisebb mértékű, mint az ágazatok gázfogyasztásának csökkenése. Tüzelőanyag-váltás: a szakemberek becslései szerint az ipari termelésben mintegy 7 milliárd köbméter gázról olajra történő üzemanyag-váltás történt.

A tavalyi év mérlege

Összességében mindezek a tényezők együttesen hozzájárultak a földgázkereslet egyetlen év alatti 13 százalékos bezuhanásához. A legnagyobb százalékos csökkenés (ahogy a második ábrán is láthattuk) az észak-európai országokban következtek be, ahol az ipari termelés, az építőipar és a villamosenergia-ipar területén is jelentősen csökkent a gázfelhasználás. Ezen tényezők némelyike ciklikusnak vagy ideiglenesnek tekinthető - mint például az árérzékeny tüzelőanyag-váltás vagy az időjárási hatások - mások, mint például a megújuló kapacitások bővítése, a hatékonyságnövelés és a hőszivattyúk terjedése ezzel szemben

strukturális jellegűek és megalapozzák a gázkereslet tartós csökkenését,

vélekednek az elemzők.

Vannak azonban kevésbé kívánatos strukturális változások is, mint például az energiaintenzív gyárak és az vállalkozások végleges bezárása. A kettő között (tehát se túl kedvező, se túl előnytelen) változásnak tekinthető például a kereslet csökkentésére irányuló önkéntes intézkedések vagy a magasabb árak kezelését célzó importhelyettesítések - ezek nem biztos, hogy tartósak lesznek, ha a gázpiacok újra egyensúlyba kerülnek és az árak visszatérnek a történelmi átlagokhoz.

A kereslet történelmi léptékű visszaesésének ellenére az EU gázimport-számlája 2022-ben megközelítette a 400 milliárd eurót, ami több mint háromszorosa a 2021-es szintnek. Oroszország részesedése az EU teljes földgázkeresletéből a 2021-es szintről nagyot esett 2022 végére (év végén már csak 10 százalékon alakult ez az arány),

de az árak hirtelen emelkedése ennek ellenére jelentős bevételt biztosított Oroszország számára 2022 folyamán.

Ami pedig az idei évet illeti, a földgázárak mostanában látott esésének köszönhetően az orosz pénzügyminisztérium adatai szerint a földgázból származó bevételek 2023 első két hónapjában több mint 40 százalékkal csökkentek 2022 azonos időszakához képest.

Mire lehet számítani 2023-ban?

Az elmúlt hónapok árfolyamalakulásából láthattuk, hogy az európai gázpiaci feszültségek a kedvező időjárási körülményeknek és az időben meghozott szakpolitikai intézkedéseknek köszönhetően jelentősen mérséklődtek, a holland TTF gáztőzsdén már nyomát sem láthatjuk a 300 eurós megawattóránkénti szinteknek,

most már konkrétan jóval az orosz-ukrán háború kitörése előtti árfolyamnál járunk.

A gázellátás azonban 2023-ban is szűkösnek ígérkezik, a bizonytalanságok és kockázatok skálája pedig nagyon is széles: ide tartozik az Európai Unióba irányuló orosz vezetékes gázszállítások teljes leállításának lehetősége, valamint a kínai energiakereslet élénkülésével potenciálisan szűkülő LNG-ellátás, arról nem is beszélve, hogy az időjárással kapcsolatos tényezők - például egy száraz nyár vagy egy hideg tél 2023 folyamán - további nyomást gyakorolhatnak a gázpiacokra. A megújuló energiaforrások 2022-ben tapasztalt erőteljes lendületének fenntartása szintén tartós politikai erőfeszítéseket igényel.

Az IEA e kockázatokat felismerve február közepén rendkívüli miniszteri találkozót tartott, amin negyven kormány vett részt, megvitatva a gázellátás biztonságának előmozdítását, valamint kiemelve a strukturális gázkereslet-csökkentés és a fogyasztók és a felelős gáztermelők közötti fokozott párbeszéd szükségességét. Ezek az erőfeszítések az elemzők szerint elengedhetetlenek, ha a folyamatos ellátási kockázatokat anélkül szeretnénk kezelni, hogy az intézkedések a gazdasági tevékenységeket károsítanák vagy az éghajlati célokat veszélyeztetnék.

A fent bemutatott keresletcsökkenésnek is köszönhetően a földgázból származó globális CO2-kibocsátás 2022-ben 115 millió tonnával csökkent, és ebből a csökkenésből egyedül az Európai Unió több mint 100 millió tonnát tett ki. Ezt bőven ellensúlyozta azonban a szénnel és kőolajjal kapcsolatos kibocsátások növekedése, de azt fontos kiemelni, hogy

az energiával kapcsolatos CO2-kibocsátás teljes növekedése világszerte háromszor nagyobb lett volna a tiszta energiaforrások 2022-es felfutása nélkül.

A kormányzati támogatások ösztönzésére 2022-ben világszerte mintegy negyedével nőtt a hozzáadott megújulóenergia-kapacitás mennyisége; az elektromos autók globális értékesítése közel 60 százalékkal ugrott meg, és az energiahatékonysági beruházások is meredeken emelkedtek. A globális energiaválság e tartós megoldásainak előmozdítása továbbra is az európai energia- és éghajlat-politika sarokköve kell, hogy maradjon Európában és máshol is, írják előretekintve, mintegy konklúzióként az elemzők.

Címlapkép: Getty Images