Történelmi pillanat: Románia utolérte Magyarországot gazdasági fejlettségben

Az előzetes adatok alapján 2022-ben Magyarországon az egy főre jut GDP (vásárlóerő-paritáson) az Európai Unió átlagának 77%-án állt. Ugyanide zárkózott fel Románia adata is, ezzel a legismertebb fejlettségi mutató tekintetében délkeleti szomszédunk utolért minket. A régióban már csak Bulgária, (a gyanúsan alacsony adatokat jelentő) Szlovákia, Horvátország és Lettország számít fejletlenebbnek, mint Magyarország.

Az Eurostat ma tette közzé előzetes jelentését a tavalyi egy főre jutó GDP-ről. A számok még kicsit változhatnak, ráadásul kerekítettek (egész számra), és a mozgásokat is érdemesebb hosszabb távon figyelni, de mégis különlegesnek mondható a jelentés abból a szempontból, hogy a román egy főre jutó GDP utolérte a magyart.

A magyar mutató 2, a román 3 százalékponttal javult 2021-hez képest, így a már tavaly is küszöbön álló utolérés most bekövetkezett. A régió fejletlenebb országai általánosságban is közelítenek Magyarországhoz, 2013 óta a lettek, a horvátok és a románok is nagyobb tempóban zárkóznak fel, mint mi. Az összképet javítja, hogy közben azért a magyar mutató is emelkedik, tehát az EU fejlettebb országaihoz közeledünk, de mivel lassabban, mit régiós társaink, ezért kelet-közép-európai összevetésben a relatív pozíciónk romlik. Az uniós sorrend szempontjából szintén kedvező számunkra a déli országok adósságválság óta tartó leszakadása: emiatt Görögország egy főre jutó GDP-je már alacsonyabb, Portugáliáé ugyanakkora, mint a magyar.

Megjegyzés: a mutatók hozzávetőlegesek, hiszen a 2022-es adatok egyelőre egész számra vannak kerekítve.

A fejlett országok közül a német, svéd és francia mutató folyamatos visszaesése érdemel figyelmet. Ez természetesen nem abszolút értelemben vett visszaesés, csak a többi ország gyorsabb fejlődése miatt ezek a gazdaságok felülről közelítenek az uniós átlaghoz (Franciaország gyakorlatilag el is érte azt). A luxemburgi és ír (amelyek GDP-adata a gazdaságaik sajátos szerkezete miatt nehezen összevethetők a többivel) fejlettséget a dán, holland, osztrák hármas követi.

