Kiderült: Búza Éva és Kovács Zoltán lesz a két új monetáris tanácstag

A két jelölt parlamenti gazdasági bizottsági meghallgatására jövő hétfőn kerül sor, így közülük Búza Éva elvileg már a keddi kamatdöntő monetáris tanácsülésen is szavazhat, ha addig a hivatalos kinevezése is sorra kerül. Búza Éva a távozó Parragh Bianka helyére kerül, Kovács Zoltán pedig Kocziszky György helyére, akinek mandátuma április elején jár le, így Kovács majd csak áprilistól kapcsolódhat be a Monetáris Tanács döntéshozatalába.

A hírügynökség megjegyzi, hogy mivel a 9 tagú testület az elmúlt években mindig egyhangúan döntött a kamatokról, a két új tag érkezése nem valószínű, hogy felborítaná az erőegyensúlyt a döntések során még amellett sem, hogy a kormány irányából az utóbbi időszakban többször is érkeztek kamatcsökkentést sürgető jelzések.

Ezzel együtt fontos lesz, hogy a két új jelölt a meghallgatása során mit mond az inflációs és kamatcsökkentési kilátásokról, mert az az első jele lehet annak is, hogy a nyilvánosság előtt kibontakozó kormány-MNB ellentét majd a monetáris tanácsi döntéshozatalban is megjelenhet – vázolja a hírügynökség.

