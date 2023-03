Azok nyertek, akik nem fixálták magas áron a rezsit

A megugró rezsiárak mellett a gyorsan változó forintárfolyam volt az, amely a legtöbb fejtörést okozta a hazai szállodák vezetőinek. Az idei év első pár hónapja alapján azok a szállodák jártak rosszabbul, akik fix áron szerződtek le a gáz- és áramszolgáltatókkal, mert nekik magasan ragadtak a költségeik, a havi ingadozás alapján fizetők viszont a tetőpontokhoz képest csökkenő rezsiárakat tapasztaltak. Mindeközben az elmúlt hónapokban sok cégvezetőnek többször kellett átterveznie a költségvetést, attól függően, hogy épp 400 forint fölött vagy épp 375-380 forint környékén volt az euró. A fenti bizonytalanságok mellett a tavaly év végi negatív várakozásokhoz képest elfogadható első negyedéven vannak túl a magyar szállodák, a vártnál kisebb volt a megtorpanás a vendégek számában. A költségemelkedések miatt jelentősen nőttek az árak is: szálláshelytípusoktól függően 23 és 45 százalék közötti a drágulás mértéke.

Elmaradt a nagy visszaesés

„Ha tavaly ősz végére visszaemlékszünk, amikor az energiaárak megugrása miatt bezáró szállodákról, a magas infláció miatt pedig tartalékoló, elmaradozó vendégekről beszélgettünk, ahhoz képest elég jó első negyedévet zárt a szállodaipar Magyarországon” – értékelte a helyzetet Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Saját bevallása szerint a megugró energiaköltségek mellett nagyon tartottak attól, hogy a 20 százalék körüli infláció miatt a vendégek száma is visszaesik.

Ehhez képest azt érzékeltük, hogy a bevételek jól alakultak, nincs okunk panaszra. Nagy spórolásba pedig a vendégek nem kezdtek

– részletezte az eddigi piaci fejleményeket Flesch Tamás.

Az energiaköltségek ugyanakkor azért változó intenzitással, de problémát okoznak. Az első pár hónap alapján azok a szállodák jártak rosszabbul, akik fixáron szerződtek le a gáz- és áramszolgáltatókkal, mert nekik magasan ragadtak a költségeik, a havi ingadozás alapján fizetők viszont a tetőpontokhoz képest csökkenő rezsiárakat tapasztaltak – mutatott rá Flesch Tamás.

Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője közölte, hogy már most vannak olyan népszerű szállások, amelyek teltházasak az húsvéti időszakra. A hosszú hétvégéhez közeledve fokozódik a hotelek iránti kereslet, különösen a saját wellness-részleggel rendelkezőkre. Kelemen Lili azt is megjegyezte, hogy a szállásadók is bíznak az idei jó szezonban.

Kevesebb a szálláshely

A KSH adatai szerint januárjában a kereskedelmi szálláshelyeken 570 ezer vendég 1,4 millió vendégéjszakát töltött el, ennél frissebb, pontos statisztikai adatok még nem állnak rendelkezésre. A vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt 18 százalékkal emelkedett 2022 januárjához viszonyítva. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 6,2, a külföldi vendégek által eltöltött éjszakáké 34 százalékkal növekedett. A szálláshelyek jelentős áremelést hajtottak végre: az összes bruttó árbevétel közel 32 milliárd forintot tett ki, amely folyó áron 55 százalékkal magasabb volt az előző évinél.

Miközben több vendég volt, kevesebb szálláshely közül választhattak, vagyis a szálláshelyek egy része bezárt. Idén januárban kevesebb mint 2000 szálláshely közül választhattak az utazni vágyók, ennél csak a Covid időszakában volt kevesebb lehetőség. Habár egy ideig úgy tűnt, hogy a Covid után a szálláshely-kapacitások visszaállnak a válság előtti szinte, ahogy a gazdasági kilábalás lezajlik, ez a folyamat megtört. Az energiaárak emelkedésének időszakában újra a szálláshelyek számának csökkenését látjuk. Amíg a Covid előtti időszakban januárban 2500-2600 szálláshely volt nyitva, addig idén januárban ehhez képest 25 százalékos a visszaesés. Tavalyhoz képest a szállodák száma közel 5, a panzióké 10 százalékkal csökkent az idei év elején. Érdemes megjegyezni, hogy sokan nem is kaptak hosszú távú szerződést akkor, amikor kifejezetten magas szinten voltak a gáz- és áramárak, ezért fizettek havi szinten az energiáért, ami az elmúlt hónapokban csökkenő árakat jelentett a rekordokhoz képest. Ez a tény - hogy nem fixálták magas áron a rezsit - sokakat megmenthetett a bezárástól.

Gondot okoz a forint ingadozása

Flesch Tamás szerint a szállodai vezetők számára most a legnagyobb kihívást a forint árfolyamingadozása jelenti, leginkább a budapesti szállodák és a több külföldi vendéget fogadó wellness- és gyógyközpontok számára. Ez még az első pár hónapban, amikor nem jelentős a külföldi turisták áramlása, nem is annyira húsbavágó, de április-májusban, illetve ősszel már komoly fejtörést okozhat a túl éles fordulatokat mutató magyar deviza.

„A külföldi vendégek általában euróban számolják ki, hogy mennyire éri meg nekik egy-egy adott szálláshelyet lefoglalni, mi is ezek alapján kalkuláljuk ki az árainkat, de akkor most 380 vagy 420 forintos euróárfolyammal számoljunk” – vázolta a probléma bonyolultságát Flesch Tamás. Kiemelte:

Nagyon nem mindegy, mert ez 10 százalékos különbséget jelent. Több szállodai vezető emiatt év eleje óta már többször írta át a tervezett éves költségvetést

Hozzátette: „az sem mindegy, hogy mikor gyengébb, vagy épp erősebb az árfolyam, mert a csúcsidőszakokban például ezen sok múlhat egy szálloda eredményességét tekintve.”

A magas energiaárak, a számos költségemelkedés, illetve a forint volatilitása is nyomot hagy az árakon. A KSH adatai alapján szálláshelytípusoktól függően 23 és 45 százalék közötti a drágulás mértéke az idei év elején a tavalyi év azonos időszakához képest. A legnagyobb drágulás a 4 csillagos hotelekben volt, itt már 45 ezer forintot is elkérnek egy éjszakáért, két fő részére, amiben a reggeli van benne. A 3 csillagos hotelekben ugyanezért átlagosan 27 ezer forintot kérnek a KSH szerint. Apartmanokat és panziókat 22-23 ezer forint környékén találhattunk az év elején.

Flesch Tamás az árak alakulásával kapcsolatban azt mondta, hogy aki ügyesen és jól foglal, vagyis jó előre megtervezi a nyaralását, akár a Balaton környékén is kifoghat kiváló szálláshelyeket, megfelelő áron.

