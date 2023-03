Nagy lyukat ütöttek a magyar költségvetésen, baj lehet belőle még az idén

A Pénzügyminisztérium szerdán kiadott adatai szerint február végén már 1525 milliárd forint volt az államháztartás hiánya, ami ez az egész évre tervezett összeg 44 százaléka. Mind a kiadási, mind a bevételi oldalon gondok látszanak. A legnagyobb ugrás adósszolgálatnál és a nyugdíjaknál látszik.

Február végén már 1525 milliárd forint volt az államháztartás hiánya, ami történelmi rekord, mivel az eddigi legmagasabb februári egyenleg csak 560 milliárd forint voltos mínusz volt 2011-ben. Aggasztó, hogy ugyan a bevételek jelentősen nőttek, hisz a tavalyi 4630 milliárd forinttal szemben az idén 5363 milliárd forint folyt be, de ebben szerepe van annak is, hogy a kormány által tavaly visszautalt 600-700 milliárd forintos szja-visszatérítést kivonva az egyenletből az látszik, hogy nem nőttek a bevételek - írja elemzésében a Népszava, amely szerint ez annak a jele, hogy a recesszió megütötte a magyar gazdaságot, ami mellett a 25 százalék feletti infláció a bevételek reálértékét is rombolja.

A lap szerint a tervezett bevételek 14,8 százaléka folyt be, a kiadási keret 17,3 százaléka teljesült, vagyis az év elején nem csak a bevételek maradtak el a várttól, de a kiadások is megugrottak. Az 1525 milliárd forintból közel 560 milliárd forintot magyaráznak a rezsitámogatásokkal kapcsolatos kiadások. Viszont ebben annak is szerepe van, hogy a tavaly méregdrágán, 350 eurós áron betárolt gázt használja az ország, miközben a mostani árszint már 40-50 euró között mozog, ami javíthat az egyenlegen.

Tavalyhoz képest jelentősen emelkedtek a nyugdíjkiadások: az első két hónapban 1280 milliárd forint ment erre a célra, ami 23 százalékos növekmény a költségoldalon. Sokat ugrottak még az első két hónapban a lakástámogatások kiadásai, már 147 milliárd forintot fizettek ki, ami 58 százalékos emelkedés tavalyhoz képest.

Ahogy arról írtunk, egyre súlyosabbak a magyar költségvetés kamatkiadásai is: a 18 százalékos jegybanki kamat, valamint a magas állampapírpiaci hozamok miatt 386 milliárd forint ment kamatkiadásokra az idén. Mindez 267 milliárddal magasabb a tavaly február végi kiadásoknál. A költségvetés csak az idén 2498 milliárdot fizet az államadósság finanszírozására.

A 2023-as költségvetési tervek szerint 3400 milliárd forint lehet az éves hiány – ez a GDP 3,9 százaléka -, de február végén már 44 százalékát teljesítették a tervnek, így a kormány gondban lehet majd az év későbbi szakaszában.

