Orbán Viktor fontos tárgyalásra utazik

Szombaton Szerbiába látogat a magyar miniszterelnök, hogy a Nyugat-Balkán EU-integrációjáról egyeztessen a szerb államfővel.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton munkalátogatást tesz Belgrádban, ahol Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnökkel tárgyal - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.

A megbeszélés témái között szerepel Szerbia és a Nyugat-Balkán EU-integrációja, a folyamatosan fejlődő magyar-szerb kétoldalú kapcsolatok, valamint az orosz-ukrán háborúban a tűzszünet és a béketárgyalások elősegítésének lehetőségei - mondta a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Az elmúlt években Magyarország élharcosa volt az unió balkáni bővítésének. Az elmúlt hónapban Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter is tárgyalt több régiós ország vezetésével, valamint az Európai Unión belül is aktívan képviseli a témát a magyar kormány. Az új uniós tagok kérdése azért is fontos a magyar vezetésnek, mert ez Várhelyi Olivér területe az Európai Bizottságban.

A budapesti vezetést többször bírálták a balkáni politikája miatt, mivel Szerbiához különösen szoros kapcsolatok fűzik, valamint Bosznia-Hercegovinában a Boszniai Szerb Köztársaság vezetőjével, Milorad Dodikkal is baráti kapcsolatban van a magyar kormányfő. Azonban a szerb kisebbségi terület kapcsán Németország és más EU-tagállamok is panaszokat fogalmaztak meg, mivel Dodikot azzal vádolják, hogy Bosznia-Hercegovina egységét bomlasztja.

Címlapkép: Facebook/Orbán Viktor.