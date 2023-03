Forgó kerekek helyett körforgásos pizza? Magyarország számára is példa lehet, ami a Fiat munkásnegyedével történt

Torino neve az elmúlt évszázadban összeforrt a Fiattal, melynek gyárát a város Mirafiori városrészében hozták létre. Az eredetileg királyi kertként használt terület déli részén a város alapításával együtt gyorsan létrejöttek a munkásnegyedek is, ahová elsősorban a szegényebb Dél-Olaszországból paraszti származású munkások érkeztek. Ahogy az 1990-es években elkezdett hanyatlani az ipar egész Észak-Olaszországban és így Torinóban is, ezeknek a városrészeknek az újragondolása kiemelt feladat lett.

Magyarország számára is egy fontos kérdés lehet az, hogy hogyan lehet egykor virágzó ipari városokat – gondoljunk akár Ózdra vagy Dunaújvárosra – az ipar visszaszorulásával újragondolni, és kreatív megoldásokkal átvezetni a 21. századba. Mivel hazánk uniós tagország, így érdemes lehet megnézni, hogy uniós forrásokból más városokban, hogyan próbálják megoldani a hasonló problémákat. Az uniós Cities Forum 2023 idei házigazdája Torino volt, egy olyan város, amely egy évtizede igyekszik a Fiat gyár árnyékából kibújni.

Torino

Torino az 1990-es évek óta autóipari központból az innováció és a kultúra városává próbál átalakulni, mivel a város Olaszország egyik legérdekesebb élelmiszerrendszerével (food system) rendelkezik, amely a helyi élelmiszer- és gasztronómiai kultúrát, az innovatív élelmiszeripari vállalkozásokat, valamint a fontos, nemzeti és nemzetközi, kulturális és politikai tekintetben is befolyásos szereplőket érinti. Torino folyamatosan számos gyakorlatot, projektet és politikát támogat az élelmiszerrendszer fenntarthatóbbá és igazságosabbá tétele érdekében, amelyek az élelmiszertermelés számos dimenziójához kapcsolódnak, ilyen például a környezet, a kultúra, a gazdaság, az egészség és a társadalmi és területi igazságosság.

A Fiatok a mai napig jelen vannak Mirafioriban.

Torino önkormányzata helyi partnerekkel – Fondazione della Comunità di Mirafiori (FCM), Torinói Egyetem (Università di Torino - UNITO), Gasztronómiai Tudományok Egyeteme (Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - UNISG), Orti Generali (OG) – együttműködve felel a torinói "Food Innovation Living Lab" nevű projekt megvalósításáért.

A projekt keretében fontosak a kísérleti kezdeményezések, a környezeti fenntarthatóság, a gazdasági fejlődés támogatása, a táplálkozással és az egészséggel kapcsolatos tudatosság növelése, a polgárok részvétele az étkezési kultúrában. Ezen túlmenően prioritás még az élelmiszerek előállítására és feldolgozására vonatkozó körkörös üzleti modellekkel való kísérletezés támogatása is.

Két kiemelt uniós támogatásban részesülő projekt foglalkozik Torinóban a városi mezőgazdasággal és a körforgásos gazdasággal.

A Fiat gyár a város Mirafiori részén jött létre az 1950-es évek környékén, és az 1960-as évektől kezdve sok délolasz munkás érkezett ide, aminek következtében a városrész lakossága rövid idő alatt megtízszereződött.

Az immáron 40 000 fős negyedbe az önkormányzat százasával kezdte építeni a bérlakásokat, és különböző szövetkezetekkel együtt 1962 és 1971 között 17 000 új lakást húztak fel. Mirafiori szélén korábban egy kisebb repülőtér is volt, aminek a helyén most közparkot nyitottak és a végében pedig egy közösségi házat hoztak létre, ezen túl pedig egy folyóvölgy található, mely természetes határát szabta a házak terjeszkedésének. A völgy és a környező lankák jelenleg hivatalosan városi parkok, ahol az önkormányzat egy sajátos kísérletbe kezdett. A korábbi évtizedekben jó alapot adott az itteni szervezett kertészkedésnek az, hogy a délről érkezők maguk is megpróbálták kicsiben a paraszti életmódhoz szükséges háztáji gazdálkodást űzni.

Itt, a negyed szélén található ugyanis az Orti Generali projekt városi kertje, melynek célja, hogy társadalmi vállalkozási modellt hozzon létre a város mezőgazdasági maradványterületeinek átalakítására és kezelésére. Jelenleg több mint 150 zöldséges kertet, egy méhészetet és néhány skót-felföldi marhát és egy tanulási központot van a területen. Ugyanezen a környéken a 2008-ban alapult Fondazione della Comunità di Mirafiori nonprofit szervezet irányítja a 2010-ben épült Casa nel Parco-t, egy olyan közösségi házat, mely élelmiszer-újrafelhasználási és élelmiszer-körforgásos projekteket megvalósításával foglalkozik, és mindkét helyszín a körkörös üzleti modellel kísérletezik.

Ezen projektek számára kiemelten fontos, hogy adott esetben más folyamatok során hulladékként kezelt, azonban fogyasztásra alkalmas élelmiszereket hasznosítsák, valamint az is, hogy a saját folyamataik során ne képződjön hulladék.

A mirafiori kertek egyből a városnegyed szélén vannak, háttérben az Alpokkal.

Az uniós támogatások

Ahhoz, hogy egy ilyen jellegű projektet meg lehessen valósítani, sok esetben jelentős külső források bevonására van szükség. Torino esetében a helyi kísérleteket két HORIZON2020 uniós projekt keretében finanszírozták, a város költségvetése 556 875 eurót kapott a H2020 FUSILLI és 896 500 eurót a H2020 proGIreg projektek keretein belül.

Az említett projektek közül a FUSILLI a városi, városkörnyéki és vidéki környezetben fenntartható módon kezeli az élelmiszer- és táplálkozásbiztonsági kihívásokat. A FUSILLI tizenkét városban található kísérleti laboratóriumként szolgáló projektjei képessé teszik a helyi közösségeket arra, hogy az élelmiszert beépítsék a városok átalakulási irányvonalaiba az egészséges, fenntartható, biztonságos és befogadó városi jövő felé vezető úton.

A ProGIreg projekt a természetet használja a városrehabilitációra a polgárokkal és a polgárokért. A projektet az Európai Bizottság a Horizont 2020 program keretében finanszírozza, és 2018 júniusától 2023-ig tart. A ProGIreg a "produktív zöld infrastruktúra a posztindusztriális városrehabilitációhoz" (productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration) rövidítése.

A skót-felföldi marhák is megtalálhatóak a parkban.

A ProGIreg keretén belül az innováció négy városban történik jelenleg: Dortmund, Torino, Zágráb és a kínai Ningbo posztindusztriális városrészeiben kísérleti projekteket működtetnek, ahol természetalapú megoldásokat dolgoznak ki, tesztelnek és hajtanak végre. Az együttműködésben más városok is részt vesznek, úgy, mint Kolozsvár, a portugál Cascais, a görög Pireusz és a bosnyák Zenica, melyek szintúgy szorosan követik a másik négy városban elért eredményeket, és a természetalapú megoldások népszerűsítése érdekében városok közötti tudáscserét folytatnak.

Az élenjáró négy városban nyolc különböző természetalapú megoldással olyan produktív, zöld infrastruktúrát hoznak létre, amely nemcsak az életkörülmények javításához és az éghajlatváltozással szembeni sebezhetőség csökkentéséhez járul hozzá, hanem mérhető gazdasági előnyöket is biztosít a posztindusztriális városrészek polgárai és vállalkozói számára.

A torinói "Pizza Circolare": A pizza újraértelmezése a körforgásos gazdaság számára

Jól szimbolizálja a fentebb említett elveket egy, a gyakorlatba átültetett megoldás. A "Pizza Circolare" (azaz körforgásos / kerek pizza), az olasz konyha egyik nagy klasszikusának újraértelmezése az élelmiszerekre alkalmazott körforgásos gazdaság elveinek megfelelően, a gasztronómiai tudományok egyetemének és a Pollenzo FoodLabnak a javaslatára. A "Pizza Circolare" a FUSILLI európai projektnek köszönhetően Torinóban, a Mirafiori Locanda nel Parcoban kapható, amely

egy olyan külvárosi központ, amely saját étteremmel rendelkezik, ami ráadásul célnak tűzte ki, hogy segítsen a helyi fiataloknak, hogy a vendéglátáshoz kötődő szakmákat tanuljanak ki.

Amint azt Chiara Foglietta, Torino város ökológiai és digitális átállásáért felelős tanácsosa kiemeli,

A körforgásos pizza fontos része annak a szélesebb körű stratégiának, amelyen Torino városa egy ideje elkötelezetten dolgozik, és amelynek célja, hogy a városi élelmiszerrendszer átállását az Európai Unió Élelmiszer 2030 prioritásaival összhangban lévő megoldások felé kísérje.

A Locanda nel Parco tetőkertje a városszéli munkásoknak épült önkormányzati bérlakásokkal a háttérben.

A körforgásos pizza egy gasztronómiai javaslat, amelyet a Pollenzói Gasztronómiai Tudományok Egyeteme és a Pollenzói FoodLab, a konyhai innovációs kísérleti és képzési laboratórium, a Locanda nel Parco, a Casa nel Parco szociális éttermével együttműködve tervezett. Az innovatív koncepció megtestesíti az Élelmiszerek körforgásos gazdaságának (CEFF) elveit, amelyet az egyetem az évek során azzal a céllal támogatott, hogy hozzájáruljon az élelmiszerrendszerre alkalmazott körforgásos gazdaság fejlesztéséhez.

A körkörös négy évszak pizza téli verziója.

A CEFF három C-jét (Capital, Cyclicity és Co-evolution, azaz tőke, körforgásosság és együttfejlődés) követve

a pizza az alapanyagokat teljes egészében felhasználja, elkerülve a hulladék keletkezését, növelve a területre jellemző természeti és kulturális biodiverzitást, TOVÁBBÁ BEVONVA A KÖZÖSSÉGET TÁPLÁLÓ ÉS EGÉSZSÉGES TERMÉKKEL AZ EMBERISÉG ÉS A BOLYGÓ fenntartható fejlődésébe.

A Locanda nel Parco által javasolt első újragondolt pizzarecept a híres Quattro Stagioni (négy évszak) pizzát gondolja újra. A "klasszikus" feltéteket, mint a mozzarella, paradicsom, articsóka, olajbogyó, gomba, főtt sonka, a Pollenzo által tervezett új változatban szezonális zöldségek, a jellegzetes piemonti Mortrett sajt vagy Seirass del Fen váltja fel, egy fűszerezett ricotta és a környéken található egykori gyárban termesztett konyhakertből származó aromás fűszernövények hozzáadásával, és hosszú élesztésű tésztával készül. A recept minden évszakban változik a helyi alapanyagoknak megfelelően. A téli változatában brokkolit, sütőtököt, lila káposztát és póréhagymát tartalmaz; szezonális zöldségeket, amelyek a piemonti terület terményei.

Valójában ez nem a maga nemében egyedülálló keverék, hanem egy vegetáriánus pizzára alkalmazott módszer, amit Claude Lévi-Strauss francia antropológus a "paraszti bricolage" névvel illetett. Ezzel hagyományos társadalmak azon képességére utalt, amely szerint az anyagi és az immateriális tudást kreatívan újrakombinálva használják fel, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki belőlük, és elkerüljék a hulladék keletkezését.

Hasonló kezdeményezéseket elnézve érdemes lehet elgondolkozni azon, hogy adott esetben Magyarországon hogyan lehetne a városi zöldterületeket, köztük a közparkokat is úgy hasznosítani, hogy nagyobb hasznára legyenek a helyi közösségeknek és városi élelmiszertermelésnek is. Számos olyan vidéki város van, amely adott esetben erős ipari hagyománnyal rendelkezik, azonban valamilyen oknál fogva – például a rossz megközelíthetőség miatt – már nem vonzza az ipart, azonban jó mezőgazdasági adottsággal bír. Ezen városok számára is jó lehetőséget nyújthatnak az említett uniós projektek során felhalmozott tapasztalatok és adott esetben bátoríthatják őket arra is, hogy rész vegyenek egy hasonló kezdeményezésben.

A képek forrása: Kerekes Miklós / Portfolio