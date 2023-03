Egészségügyi államtitkár: ha kell, kötelezzük a háziorvosokat az ügyeleti ellátásra

Nem fenyegetés, hanem normál közigazgatási aktus, hogy 30 ezertől 5 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhat az illetékes Kormányhivatal azokra a háziorvosokra, akik nem vesznek részt a kötelező ügyeleti rendszerben ott, ahol ez szükséges – hangsúlyozta az RTL Híradónak nyilatkozva az egészségügyi államtitkár.

Takács Péter azután nyilatkozott a napokban az rtl.hu birtokába jutott egy olyan határozat, amelyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal ügyeletellátásra szólított fel háziorvosokat, ellenkező esetben 3 ezertől 5 millió forintig terjedő bírsággal sújthatják őket. A friss adatok szerint a megye mintegy 300 háziorvosából százan jelentkeztek ügyeletellátásra, ami Takács szerint elég a rendszer biztonságos üzemeltetéséhez.

Ennek kapcsán kérdezte meg a stáb az államtitkárt, hogy miért fenyegetik milliós bírsággal a háziorvosokat, amire úgy reagált, hogy „a fenyegetés szót én nem használnám”. Ezután emlékeztetett rá, hogy a hatályos törvények egészségügyi ellátási kötelezettséget rónak a magyar államra, a betegek nem maradhatnak ellátás nélkül, és a kormányrendeletben egyébként is benne van a kitétel, hogy a háziorvos havi két ügyelet ellátására kötelezhető, ami egy normál közigazgatási aktus.

Ezért Takács kijelentette, hogy

Ha kötelezés kell hozzá, akkor kötelezni fogunk.

Arról is szó volt, hogy nincs tervben kórházbezárás, miközben a Fidesz frakcióvezetője az ágyszámcsökkentésre mondta azt, hogy az egy baloldali javaslat lenne.

Az RTL Híradó egy másik anyagában Takács Péter azt hangsúlyozta: a Magyar Orvosi Kamara elnöksége tehet arról, hogy a kormánytöbbség szűkítette a testület jogköreit. Szerinte a Kamara nyílt politikai pályára lépett, és ezzel aláásta köztestületi funkcióját. A MOK közben hétfőn bejelentette, hogy már 25 ezer orvos jelezte, tagja maradna a testületnek (most péntekig van lehetőségük jelezni ezt), illetve azt is hangsúlyozták: a MOK nem politizált, és nem is fog.

