Itt vannak a hiányszakmák, amikkel nagyot lehet szakítani

A szakember pozitívan értékeli, hogy két éve átalakították az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) rendszerét. Az átalakítás legfontosabb eleme az volt, hogy a képzési rendszer nagyobb összhangban legyen a valós piaci igényekkel, és átláthatóbbá váljon.

Az érdeklődők szempontjából lényeges változás tulajdonképpen nem történt, hiszen szakmát továbbra is tudnak választani és még mindig elég széles a képzési paletta. A különbség abban rejlik, hogy a résztvevők most már nem a felnőttképző cégeknél, hanem egy független, akkreditált vizsgaközpontban tehetik le a vizsgát - mondta a szakember.

Megjelentek olyan hiányszakmák, amire nagy szükség volt és a korábbi rendszerben nem lehetett elérni. Példaként az energiaválságot, illetve hazánkban az építőiparban tapasztalható változásokat emelném ki. Főként ezek tették szükségessé, hogy az energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó szakmák is megjelenjenek a kínálatban.

Egyre többen fordulnak az olyan hiányszakmák felé, mint a nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő vagy a napelem telepítő.

"Emellett egyre nagyobb az érdeklődés a megújuló és primer energiaforrású kiserőmű létesítő tanfolyamunk iránt, de pár évvel ezelőtt elkezdtünk foglalkozni a hőkamerás képzések bővítésével is. Korábban erre nem volt igény, de ma már fokozottan keresnek bennünket emiatt is" - mondta az igazgató hozzátéve, hogy

Folyamatos a megkeresés az erdőgazdálkodási ágazathoz tartozó, képzési listánkon szereplő fakitermelő, valamint gallyazó-daraboló végzettségek iránt.

Az oktatás is keresett terület, itt dajkákat, pedagógiai asszisztenseket képeznek, de az agráriumban is szükség van például aranykalászos gazdákra.

Keresettek a gépkezelők is, a szántóföldön alkalmazható traktort, önjáró mezőgazdasági betakarítógépet is vezethetnek, de kezelhetnek fejő- és tejkezelő gépet, s egyes keltetőgépeket is.

A felnőttképzést érintő jogszabályi változások közül az egyik legjelentősebb a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőit érintette. A megfelelő képzés nemcsak a biztonságos munkavégzés szempontjából kiemelt fontosságú, hanem a vállalatok számára rendeletben szabályozott kötelezettség is.

Nem nagyon találunk már olyan gazdasági szektort, ahol ne használnának valamiféle emelő-, rakodó- vagy szállítógépet.

A rendelet 82 munkagép esetén írja elő a gépkezelő jogosítvány meglétét.

A legtöbb esetben a munkáltató a már végzettséggel rendelkező jelentkezőnek ajánl munkalehetőséget, emiatt a jogosítvánnyal rendelkező álláskeresők nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni - tette hozzá Tornyi Lajos.

