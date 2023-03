Kapaszkodik a mélyből a magyar üzleti és lakossági bizalom

Márciusban az üzleti és fogyasztói várakozások egyaránt sokat javultak, a GKI konjunktúraindexe ötödik hónapja emelkedik. A GKI felmérése szerint az üzleti szektoron belül az ipari és szolgáltató cégek várakozásai jelentősen javultak, az építőipar és a kereskedelem várakozásai viszont érezhetően, de ennél kevésbé romlottak. A fogyasztók már nem aggódnak jobban, mint 2020-ban, a Covid-járvány kitörésekor kialakult pánik idején. Márciusban érdemben csökkent a cégek áremelési törekvése és erősödött foglalkoztatási hajlandósága, amit a fogyasztók véleménye is visszaigazolt. Az ország gazdasági helyzetének megítélése a februárinál sokkal kedvezőbb lett az üzleti szférában és a lakosság körében is.

Az elmúlt hónapokban az üzleti szférán belül az egyes ágazatok hangulata meglehetősen hullámzóan alakult.

Márciusban az ipari bizalmi index jelentősen emelkedett februárhoz képest, s elérte szeptemberi szintjét. Javult az előző háromhavi és a várható termelés, a rendelésállomány – ezen belül az exportrendelések – megítélése, a készleteké viszont kissé romlott.

Az építőipar hangulata ellenben sokkal pesszimistább lett, ami már a Covid-járvány időszakára emlékeztet. A magasépítők kilátásai markánsabban, a mélyépítőké enyhébben romlottak februárhoz képest. A két szakágazat véleménye között nincs nagy különbség, de az utóbbiak a borúlátóbbak. Az építőipar egészében az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség alig változott, a rendelésállomány értékelése viszont számottevően romlott.

A kereskedelmi bizalmi index márciusban kéthavi emelkedés után csökkent. Az eladási pozíció és a rendelések várható alakulásának megítélése nem változott, a készleteké viszont sokkal rosszabb lett.

A szolgáltatói bizalmi index a februári hatalmas ugrás után márciusban tovább emelkedett, s értéke egyetlen ágazatként ismét a pozitív tartományba került. A válaszadók a februárinál kedvezőbben ítélték meg az általános üzletmenetet, az elmúlt és következő időszak forgalmát.

Márciusban a vállalatok foglalkoztatási hajlandósága már ötödik hónapja erősödött, s bár egy-egy hónap javulása minimális, a bővítést tervező cégek aránya egy hajszállal már újra magasabb a csökkentést tervezőknél. A javulás márciusban minden ágazatra jellemző volt. Csökkent a lakosság munkanélküliségtől való félelme is. Márciusban folytatódott az üzleti szféra áremelési törekvésének hónapok óta tartó jelentős fékeződése, már a cégeknek – ezen belül a kereskedelmi vállalkozásoknak is – csak bő egynegyede készül áremelésre. Tavaly augusztusban ez az arány még kétharmad volt. Az áremelési szándék az építőiparban a legerősebb. Szerény mértékben, de tovább mérséklődött a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének javuló megítélése márciusban minden ágazatban és a lakosság körében is folytatódott.

A GKI fogyasztói bizalmi index február után márciusban is jelentősen emelkedett. A lakosság saját pénzügyi helyzetét márciusban az előző hónaphoz képest jelentősen, megtakarítási képességét pedig némileg javulónak értékelte. Az emberek a nagyértékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi és jövőbeli vásárlási lehetőségét egyaránt javulónak gondolták.

Címlapkép: Getty Images