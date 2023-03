Roszatom: nem került szóba a Paks II. együttműködés megszűntetése a tárgyalásokon

A Roszatommal folytatott konzultációk során a magyar kormány illetékesei nem vetették fel az együttműködés esetleges megszüntetésének kérdését, "ez a kérdés nem került szóba" – hangsúlyozta a Roszatom-Közép-Európa képviselője az orosz TASZSZ hírügynökségnek hétfőn, és megismételte ugyanazt az állásfoglalást, amelyet a Portfolio szombaton már közölt. Ez azután történt, hogy a Financial Times cikke és a saját háttérinformációink alapján pénteken átfogó cikkben vázoltuk a Roszatom, mint orosz fővállalkozó kilátásait a Paks II. projektben.

Az orosz hírügynökség hétfői anyaga azt hangsúlyozza: a Roszatom cáfolja azt a Financial Times-ban március 23-án, múlt csütörtökön megjelent információt, miszerint akár le is cserélheti a magyar kormány az orosz fővállalkozó Roszatomot a Paks II. projektben, azaz akár meg is szűnhet az együttműködés.

A budapesti székhelyű orosz cég megismételt állásfoglalása szerint

A Roszatom megerősíti, hogy kész a Paks-2 atomerőmű projekt megvalósítására, és bízik abban, hogy a magyar megrendelővel közösen, a legkorszerűbb és biztonságos VVER-1200-as technológiával épülnek meg az új blokkok.

A TASZSZ megkereste a magyar Külügyminisztériumot azzal a kéréssel, hogy kommentálja az FT cikkét, de egyelőre nem kapott választ. Az említett cikkben egyébként nem a Paks II. projekt illetékes minisztere, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozott, hanem Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki amint megírtuk: elismerte, hogy vannak viták a projekt újragondolása során, mert aggódnak Paks II. kapcsán. Ennek háttere, hogy a háború elhúzódása és a szankciós rendszer miatt a projekt nehézségekbe ütközhet, és az esetleges teljes újratervezés akkora csúszást okozna, hogy az később az áramigények miatt bajt okozhat idehaza. Éppen ezért a cikk egy illetékesre hivatkozva azt hangsúlyozta: próbálnak annyit megőrizni a Paks II. szerződéses konstrukcióból, amennyit csak lehet, hogy a már megszerzett hatósági engedélyeket továbbra is tudják használni, és ne kelljen éveket elvesztegetni azzal, hogy újra kell kezdeni az egész tervezést, illetve engedélyeztetést.

Tehát ha valami újba kezdünk, az csak elvesztegetett éveket jelent, és akkor tényleg bajban leszünk 2030-ban

– idézte a lap Orbán Balázst.

Mindezek mellett fontos, hogy éppen március 23-án csütörtökön telefonon tárgyalt egymással Szijjártó Péter és Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója, amelyről a magyar miniszter számolt be a Facebook-oldalán. A rövid posztban a tárcavezető azt hangsúlyozta:

Tovább küzdünk azért, hogy a nukleáris energiát európai uniós szankciókkal ne sújtsák, és folyamatosak az egyeztetések a Roszatom vezérkarával a beruházás következő hónapokra vonatkozó ütemtervéről.

Mindezek után ma, március 27-én írta meg a Portfolio az újabb értesüléseit, miszerint a készülő 11. uniós szankciós körben már a Roszatom felsővezetését is személyes szankciók érhetnék a tervek szerint, illetve az Egyesült Államok február 24-én már lépett: több a Roszatommal kapcsolatban álló orosz céget tettek tiltólistára, ami azt jelenti, hogy az amerikai vállalkozások és magánszemélyek egyáltalán nem üzletelhetnek ezekkel, pénzügyi tranzakciókat sem folytathatnak feléjük. A Portfolio-nak európai uniós tisztviselők ezek alapján jelezték, hogy ez nehéz helyzetbe hozza a magyar atomerőműbe a tervek szerint a turbinaszigetet szállító amerikai hátterű General Electricet.

Összességében tehát most ott tartunk, hogy a magyar miniszterelnök politikai igazgatója már azt nyilatkozta, miszerint vita van a kormányban Paks II. újragondolásáról, mert közben aggódnak a szankciós keretek és a várható áramigény láttán, és nem szeretne több évet bukni a kormány azzal, hogy egy teljesen új projektbe fog. A francia kormány egyik illetékese pedig azt nyilatkozta, hogy egyelőre nem világos számukra, hogy a Paks II. projektben nőne meg a szerepük, vagy egy teljesen új projektről lenne szó. A Roszatom, mint fővállalkozó, közben azt hangsúlyozza, hogy nem került szóba a lecserélése a magyar kormánnyal folytatott tárgyalásokon, és továbbra is kész leszállítani a két reaktort az eredeti tervek szerint.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facecook-oldala a Roszatom vezérigazgatójával folytatott tárgyalás kapcsán