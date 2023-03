Dőlnek azok a kínai hitelek, amilyet a magyar állam is felvett

Egyre nehezebben fizetik vissza a Kínától kapott államközi hiteleket az egyes országok. Eközben viszont Peking egyre több kölcsönt folyósít az Egy övezet, egy út projektjének finanszírozására. Ebben a programban épül a magyar kormány által támogatott Belgrád-Budapest gyorsított vasút is.

Kína 2008 és 2021 között 240 milliárd dollárt költött 22 fejlődő ország megsegítésére, és az összeg az utóbbi években megugrott, mivel több országnak is nehézséget okozott az "Egy Övezet, egy út" infrastruktúra kiépítésére fordított hitelek visszafizetése - derült ki egy kedden közzétett tanulmányból, melyet a Világbank, a Harvard Kennedy School, az AidData és a Kiel Institute for the World Economy kutatói készítettek.

Elemzésük szerint a hitelezés csaknem 80 százalékát 2016 és 2021 között folyósították, főként közepes jövedelmű országoknak, köztük Argentínának, Mongóliának és Pakisztánnak. De például az Egy övezet, egy út projekt részeként Magyarország 800 milliárd forintnyi hitelt vett fel a Belgrád-Budapest gyorsított vasútvonal építésére, amely egyes számítások szerint 979 év alatt térülhet csak meg.

A probléma ráadásul az éppen a magyar gyorsított vasútvonalhoz hasonló infrastrukturális beruházásoknál van: a legtöbb ország nehezen tudja fizetni a törlesztőrészleteket, mivel az adott projektek nem hozzák a várt bevételeket.

Kína több százmilliárd dollárt adott kölcsön a fejlődő országok infrastruktúrájának kiépítésére, de a hitelezés épp az elmaradó bevételek miatt 2016 óta visszaesett.

"Peking végső soron a saját bankjait próbálja megmenteni. Ezért szállt be a nemzetközi mentőhitelezés kockázatos üzletébe" - mondta Carmen Reinhart, a Világbank korábbi vezető közgazdásza, a tanulmány egyik szerzője.

A tanulmány szerint az adósságválságban lévő országoknak nyújtott kínai hitelek a 2010-es kevesebb mint 5 százalékról 2022-re 60 százalékra emelkedtek a tengerentúli hitelportfóliójukban - írja összefoglalójában a Reuters.

Argentína kapta a legtöbbet, 111,8 milliárd dollárt,

ezt követi Pakisztán 48,5 milliárd dollárral

és Egyiptom 15,6 milliárd dollárral.

Van összesen kilenc olyan ország is, amely 1 milliárd dollárnál kevesebbet kapott.

A Kínai Népi Bank (PBOC) swapkereteiből 170 milliárd dollárnyi finanszírozás érkezett, többek között Suriname, Srí Lanka és Egyiptom esetében. A kínai állami tulajdonú bankok és vállalatok által nyújtott áthidaló hitelek vagy fizetési mérleg támogatás 70 milliárd dollár volt. Mindkét hitelfajta helyi devizákra való átváltása 140 milliárd dollárt tett ki.

A tanulmány kritikusan szólt arról, hogy egyes központi bankok a PBOC swapkereteit a devizatartalékok mesterséges felduzzasztására használhatják.

A kínai mentőhitelezés "átláthatatlan és koordinálatlan" - mondta Brad Parks, a jelentés egyik szerzője, az amerikai The College of William & Mary kutatóintézet AidData igazgatója.

A kínai kormány viszont elutasítja a bírálatokat, mondván, hogy tengerentúli befektetései a "nyitottság és átláthatóság elve alapján működnek".

"Kína a piaci és a nemzetközi szabályozásokkal összhangban jár el, tiszteletben tartja az érintett országok akaratát, soha nem kényszerített egyetlen felet sem kölcsön felvételére, soha nem kényszerített egyetlen országot sem fizetésre, nem köt politikai feltételeket a kölcsönszerződésekhez, és nem törekszik politikai önérdekekei érvényesítésére" - mondta Mao Ning külügyminisztériumi szóvivő egy keddi sajtótájékoztatón.

A mentőhitelek elsősorban a hitelezés négyötödét kitevő közepes jövedelmű országokba koncentrálódnak, mivel ezek kockázatot jelentenek a kínai bankok mérlegére, míg az alacsony jövedelmű országoknak türelmi időt és futamidő-hosszabbítást kínálnak - áll a jelentésben.

Kína olyan országokkal folytat tárgyalásokat az adósság átütemezéséről, mint Zambia, Ghána és Srí Lanka, és bírálatok érik a folyamatok késleltetése miatt. Válaszul felszólította a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot, hogy szintén ajánljanak adósságkönnyítést.

