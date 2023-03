Új belépő a magyar kormány gázellátási b-tervébe

Miután a szlovén kormány azt tervezi, hogy egy új vezeték vezethet Magyarországra, amelyen Algériából érkezhet gáz, most arról tárgyalnak a horvátokkal, hogy beszállnának a Krk-szigeten lévő LNG-terminál bővítésébe. Ez utóbbi a hazai gázellátás b-terve az orosz szállítmányok kiegészítésére vagy kiváltására. Eközben Ljubljana az atomenergia felé is kacsintgat.

Márciusban dőlt el, hogy miután magyar és a szlovén miniszterelnök tavaly december 2-i találkozóján már megállapodtak arról, hogy Szlovénia évi 300 millió köbméterrel kibővíti az Algéria felőli gázimport kapacitását, az is kiderült, hogy egy új vezetéket is építenek, amely segíthet Magyarországnak is az orosz gázról való leválásban.

Kedden pedig a Robert Golob vezette szlovén kormány még egy lépést tett, hogy csökkentse orosz gázkitettségét: Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel tárgyalva bejelentették, hogy Szlovénia is részt venne a Krk-szigetén lévő LNG-terminál bővítésében.

Az energetika területén a szlovén kormány érdekelt abban, hogy részt vegyen a horvát LNG-terminál bővítésében Krk szigetén. Szlovénia ugyanis nyitott Horvátország igényeire a cseppfolyósított gáz elosztásában mind Bajorország, mind Magyarország felé - számolt be a Delo.si szlovén portál.

Azt tavaly augusztusban jelentette be a zágrábi kormány, hogy 180 millió euró (72,9 milliárd forint) összértékű beruházásba kezd a terminálon, hogy régiós gázközponttá váljanak. A krk-szigeti gázállomás jelenleg Magyarország egyik legfontosabb ellátási forrása: az állami MVM évi 1 milliárd köbméternyi, a MET 0,5 milliárd köbméternyi földgázt kötött le, ami a terminál éves 2,9 milliárd köbméternyi kapacitásának a fele.

Bár a magyar kormány még nem részletezte, hogy a terminál bővítésében milyen szerepet vállalna, azt már közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter decemberben, hogy új együttműködésekre van lehetőség kihasználva Krk adottságait: a legígéretesebbnek az a bejelentés tűnik, miszerint három éven belül Katarból is érkezhet gáz, de Ománnal is tárgyalnak az LNG-behozatalról.

Másfelől horvát érdek fűződik a kraskói atomerőmű második blokkjának építésében való szlovén részvételhez, ahol az amerikai technológia tűnik az egyetlen politikailag elfogadható opciónak mindkét fél számára.

