Hatalmas változás zajlik a magyar egészségügyben

Portfolio 2023. március 30. 09:52

Rövid idő alatt két magyarországi vidéki kórház működésében állt be jelentős fordulat, és erről két elemzés is megjelent a napokban. A mosonmagyaróvári és az ajkai kórház példáján mutatjuk be, milyen folyamatok zajlanak most az állami egészségügyben.