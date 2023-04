A világ leggazdagabb emberei: itt a lista, elképesztő számokat mutat

Az elmúlt hónapokban is több változás történt a világ leggazdagabb embereit felsorakoztató listán; mutatjuk, hogyan áll jelenleg, ki a leggazdagabb ember a világon, ki a top 10 leggazdagabb ember a világon, továbbá kik próbálnak a top tíz leggazdagabb ember közé kerülni. A lista napról-napra változhat, azonban sokaknak jó ideje szinte bérelt helye van a TOP10-ben.

A világ leggazdagabb emberei

A Forbes 2022-ben 2668-ra tette a milliárdosok számát a világon, akik jelentős szerepet játszanak a világgazdaság, a politika és a filantrópia terén - írta az Investopedia.

Az alábbi listán szereplő személyek még exkluzívabb klubhoz tartoznak, és még nagyobb hatalmat gyakorolnak. Sokan technológiai óriások alapítói, vagyonuk nagy részét még mindig az általuk alapított vállalatokba fektetik be.

Ezek a milliárdosok sok esetben kölcsönöket vesznek fel, hogy elkerüljék a részvények eladását, és ezzel elhalasztják (vagy az örökösöket tekintve, elkerülik) a nem realizált árfolyamnyereségre kivetett adót. A multimilliárdosok a bejelentett jövedelmek ellentételezésére számos adókedvezményt is igénybe vehetnek, így a listán szereplők közül néhányan az elmúlt években nem fizettek jövedelemadót - jegyzi meg a portál.

Mivel vagyonuk nagy része nyilvánosan forgalmazott részvényekben van, a leggazdagabbak nettó vagyona a piaci értékekkel együtt ingadozhat.

Ez azt jelenti, gyakran változik, ki a világ 10 leggazdagabb embere, kik a világ leggazdagabb emberei. 2021-ben például a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk nettó vagyona megugrott, miután a Tesla részvényei 2021-ben közel 50%-kal emelkedtek; majd nettó vagyona 2022-ben csökkent a Tesla részvényárfolyamának csökkenése miatt. Musknak sok Tesla-részvényét is el kellett adnia, hogy finanszírozni tudja a Twitter felvásárlását. Ez azt eredményezte, hogy elvesztette a világ leggazdagabb emberének "helyét" Bernard Arnault-val szemben. A Tesla részvényeinek árfolyama 2023 januárjában és februárjában felfelé mozdult, így Musk ismét elfoglalta a világ leggazdagabb emberének pozícióját, de a piacok ingadozása miatt jelenleg ismét a világ második leggazdagabb embere. Hasonlóképpen, a Meta alapítója és vezérigazgatója, Mark Zuckerberg 2022 februárjában kiesett a top 10-ből, amikor a vállalat részvényeinek árfolyama zuhanni kezdett.

Ki a leggazdagabb ember a világon?

Bernard Arnault a leggazdagabb ember a világon.

Ki a leggazdagabb nő a világon?

Françoise Bettencourt Meyers a leggazdagabb nő a világon.

A nettó vagyona 2023. április 1-én 88,4 milliárd dollár.

Kik a világ leggazdagabb emberei? Top 10 leggazdagabb ember a világon

Az alábbiakban a Bloomberg Billionaires Index 2023. április 1-i adatai alapján mutatjuk, kik a világ leggazdagabb emberei, íme a top tíz leggazdagabb ember a világon:

1. Bernard Arnault

Kora: 73 év

Vagyona: 199 milliárd dollár

Lakóhelye: Párizs

Franciaország és egyben a világ leggazdagabb embere a világ legnagyobb luxuscikkgyártója, az LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton elnöke.

2022 decemberében írt történelmet: előtte SENKINEK SEM SIKERÜLT MÉG FRANCIAORSZÁGBÓL VAGY EURÓPÁBÓL A VILÁG LEGGAZDAGABB EMBERÉNEK MONDANIA MAGÁT.

Arnault 1949-ben született az észak-franciaországi Roubaix-ban, és az elit mérnöki iskolában, a Polytechnique-ban szerzett diplomát. Ezt követően a családi vállalkozásban, a Ferret Savinelben dolgozott, amely ipari építkezéssel foglalkozott, majd 1981-ben az Egyesült Államokba költözött, ahol ingatlanfejlesztéssel kezdett foglalkozni.

Később visszatért Franciaországba és 1984-ben a luxuscikkek piacára lépett, amikor átvette a Boussac Saint-Freres-t, a csődbe ment textilipari csoportot, amelynek volt egy nagyon értékes eleme: a Christian Dior. A vállalat többi üzletágának nagy részétől megszabadult, az ebből származó bevételből többségi részesedést vásárolt az LVMH-ban, amelynek két fő vállalata, a Louis Vuitton és a Moet Hennessy 1987-ben egyesült. A következő három évtizedben pedig egy igazi luxuscikk óriássá építette fel az LVMH-t. Hamar felismerte a Kínában rejlő lehetőségeket is, első pekingi üzletét 1992-ben nyitotta meg.

Az LVMH mintegy felét ő irányítja, amelynek bevétele 2022-ben 79,2 milliárd euró (83,4 milliárd dollár) volt. Olyan termékeket értékesít, mint a Louis Vuitton bőráruk, a TAG Heuer órák és a Dom Perignon pezsgő.

2. Elon Musk

Kora: 51 év

Vagyona: 187 milliárd dollár

Lakóhelye: Texas

Musk a világ legértékesebb autógyártójának, a Teslának a vezérigazgatója. Az austini, texasi székhelyű vállalat az elektromos járművek mellett otthoni napelemeket is értékesít. Musk emellett a SpaceX rakétagyártó és űrkutatási vállalat vezérigazgatója, illetve 2022 ősze óta ő a Twitter közösségimédia-platformot működtető cég tulajdonosa. Korábban már többször is volt a világ leggazdagabb embere.

3. Jeff Bezos

Kora: 59 év

Vagyona: 127 milliárd dollár

Lakóhelye: Washington állam

Bezos az Amazon, a világ legnagyobb online kereskedelmi platformjának alapítója. A seattle-i székhelyű vállalat elektronikai cikkeket, háztartási cikkeket és egyéb termékeket értékesít weboldalán keresztül. Ezen kívül felhőalapú számítástechnikai és streaming szolgáltatásokat kínálnak, továbbá alájuk tartozik a Whole Foods élelmiszerlánc is. Az Amazon 2022-ben 514 milliárd dolláros bevételt ért el. Bezos szintén volt már a világ leggazdagabb embere.

4. Bill Gates

Kora: 67 év

Vagyona: 120 milliárd dollár

Lakóhelye: Washington állam

Köztudott, hogy Gates társalapítója volt a Microsoftnak, a világ legnagyobb szoftvergyártójának. A redmondi, Washington állambeli székhelyű vállalat bevétele 2022-ben 198 milliárd dollár volt. Vagyonának többi részét a Cascade Investment holdingcégen keresztül kezeli, amely több tucat tőzsdén jegyzett vállalatban, többek között a Canadian National Railway, a Deere és az Ecolab vállalatban rendelkezik részesedéssel. Korábban több éven át ő volt a világ leggazdagabb embere.

5. Warren Buffett

Kora: 92 év

Vagyona: 107 milliárd dollár

Lakóhelye: Nebraska

Buffett az elnöke és legnagyobb részvényese a Berkshire Hathaway befektetési csoportnak, amely 1965 óta évente 19,8%-os piaci értéknövekedést ért el. Az omahai, nebraskai székhelyű vállalat tulajdonában van a Geico, a Clayton Homes és a Dairy Queen, valamint részesedése van a Coca-Colában és az American Expressben.

6. Larry Ellison

Kora: 78 év

Vagyon: 107 milliárd dollár

Lakóhely: Hawaii

Ellison az alapítója és legnagyobb részvényese az Oracle adatbáziskezelő-gyártó vállalatnak. Ellison az austini, texasi székhelyű vállalat több mint 40 százalékát birtokolja, valamint részesedése van a Teslában, egy vitorláscsapatban, az Indian Wells-i teniszversenyben és ingatlanokban, köztük a hawaii Lanai-szigeten.

7. Steve Ballmer

Kora: 66 év

Vagyona: 102 milliárd dollár

Lakóhelye: Washington állam

Ballmer a Microsoft korábbi vezérigazgatója. 2014-ben lemondott, de továbbra is részvényese marad a redmondi, washingtoni székhelyű vállalatnak, amely a Windows operációs rendszert, az Xbox játékkonzolt és a Surface táblagépeket gyártja. Ballmer emellett tulajdonosa az L.A. Clippers kosárlabdacsapatnak is.

8. Larry Page

Kora: 49 év

Vagyona: 95,8 milliárd dollár

Residence: Kalifornia

Page társalapítója az Alphabetnek, a világ legnagyobb keresőmotor-üzemeltetőjének, a Google holdingvállalatának. A Mountain View-i, kaliforniai székhelyű vállalatot 1998-ban alapították, 2022-ben 283 milliárd dolláros árbevételt ért el. A csoporthoz tartozik a Gmail, az Android és a YouTube.

9. Sergey Brin

Kora: 49 év

Vagyona: 91,6 milliárd dollár

Lakóhelye: Kalifornia

Brin társalapítója az Alphabetnek, a Google-t, a világ legnagyobb keresőmotor-üzemeltetőjét birtokló holdingnak. A Mountain View-i, kaliforniai székhelyű vállalatot 1998-ban alapították, és 2022-ben 283 milliárd dolláros bevételt jelentett. A csoport részlegei közé tartozik a Gmail, az Android és a YouTube.

10. Françoise Bettencourt Meyers

Kora: 69 év

Vagyona: 88,4 milliárd dollár

Lakóhelye: Neuilly-sur-Seine, Párizs

Bettencourt Meyers a világ legnagyobb kozmetikumgyártója, a L'Oreal 33%-át tudhatja magáénak. Ő az elnöke annak a holdingnak, amely a családi részesedést birtokolja, amely 2017-ben bekövetkezett haláláig édesanyja, Liliane tulajdonában volt. A L'Oreal tulajdonában van a Lancome és a Garnier márkák, és 2022-ben 38,3 milliárd eurós árbevétele volt.

Ki következik a top tíz leggazdagabb ember után?

11. Carlos Slim

Kora: 83 év

Vagyona: 86,6 milliárd dollár

Lakóhelye: Mexikó

Slim irányítja az America Movilt, Latin-Amerika legnagyobb mobiltelefon-szolgáltatóját. A mexikóvárosi székhelyű vállalat bevétele 2022-ben 42 milliárd dollár volt. Slimnek részesedése van a New York Timesban és kereskedelmi bankokban is. Továbbá családja konglomerátumán, a Grupo Carsón keresztül érdekeltségei vannak a mexikói építőiparban is. Korábban volt már a világ leggazdagabb embere is.

12. Mukesh Ambani

Kora: 65 év

Vagyona: 80,5 milliárd dollár

Lakóhelye: India

Ambani irányítja a Reliance Industries-t, amely a világ legnagyobb olajfinomító komplexumának tulajdonosa. A mumbai székhelyű konglomerátum egyéb vállalkozásai közé tartozik az egész Indiát lefedő 4G vezeték nélküli hálózat. A milliárdos több mint 400 millió dollár értékű lakóingatlan és a Mumbai Indians profi krikettcsapat tulajdonosa is.

13. Mark Zuckerberg

Kora: 38 év

Vagyona: 77,9 milliárd dollár

Lakóhelye: Kalifornia

Zuckerberg a Facebook - a világ legnagyobb közösségi hálózata - mögött álló Meta Platforms társalapítója és vezérigazgatója. A kaliforniai Menlo Parkban működő vállalkozás árbevétele 117 milliárd dollár volt 2022-ben, és mintegy 3,6 milliárd havi felhasználója van. A 2012-es tőzsdei bevezetés akkoriban minden idők legnagyobb technológiai IPO-ja, vagyis nyilvános, elsődleges részvénykibocsátása volt.

14. Amancio Ortega

Kora: 87 év

Vagyona: 68,5 milliárd dollár

Lakóhelye: Spanyolország

Ortega az Inditex, a világ legnagyobb ruházati kiskereskedelmi vállalatának 59%-át birtokolja. A spanyolországi Arteixo székhelyű vállalat a Zara és hét másik kiskereskedelmi márka anyavállalata, több mint 7400 üzletet üzemeltet. Amancio Ortega emellett prémium kategóriás iroda- és kiskereskedelmi ingatlanok tulajdonosa világszerte. Egy ideig ő volt a világ leggazdagabb embere, Bill Gatest megelőzve.

15. Zhong Shanshan

Kora: 68 év

Vagyona: 67,7 milliárd dollár

Lakóhelye: Kína

Zhong a Nongfu Spring, egy palackozott vízzel foglalkozó vállalat elnöke. Ő a fő részvényese a Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise-nak is, amely oltóanyagokat és hepatitisz tesztkészleteket gyárt.

16. Charles Koch

Kora: 87 év

Vagyona: 67,3 milliárd dollár

Lakóhelye: Kansas

Koch a Koch Industries elnöke és vezérigazgatója, az Egyesült Államok második legnagyobb olyan vállalata, amely szűk részvényesi körrel rendelkezik. A wichitai (Kansas) székhelyű konglomerátum olajfinomítással, csővezetékekkel, nyersanyag-kereskedelemmel, állattenyésztéssel és papírpépgyártással foglalkozik. Charles Koch a vállalat 42%-át birtokolja.

17. Julia Flesher Koch és családja

Kora: 60 év

Vagyona: 67,3 milliárd dollár

Lakóhelye: New York

Flesher Koch annak a David Kochnak az özvegye, aki Koch Industries korábbi vezetője és társtulajdonosa volt. Julia Flesher Koch és családja a Koch Industries 42%-át birtokolja.

18. Jim Walton

Kora: 74 év

Vagyona: 66,6 milliárd dollár

Lakóhelye: Arkansas

A Walmart-alapító Sam Walton legfiatalabb fia a Walton Enterprises társvezetője, amely egy másik családi holdinggal együtt a Walmart, a világ legnagyobb kiskereskedelmi vállalatának mintegy felét ellenőrzi. A bentonville-i, Arkansas állambeli székhelyű lánc több mint 10 000 üzlettel rendelkezik.

19. Rob Walton

Kora: 78 év

Vagyona: 66 milliárd dollár

Lakóhelye: Arizona

Walton a világ legnagyobb kiskereskedelmi vállalata, a Walmart egykori elnöke. Ezt a tisztséget 23 évig töltötte be, miután apja és a vállalat alapítója, Sam Walton 1992-ben elhunyt. Társtulajdonosa a Walton Enterprisesnak, a kiskereskedő legnagyobb részvényesének, továbbá ő a Denver Broncos NFL-csapat fő tulajdonosa is.

20. Alice Walton

Kora: 73 év

Vagyona: 64,6 milliárd dollár

Lakóhelye: Texas

Alice Walton Sam Walton legfiatalabb gyermeke. Társvezetője a Walton Enterprisesnak, a világ legnagyobb kiskereskedelmi vállalatának mintegy felét ellenőrző két családi holdingvállalat egyikének.

