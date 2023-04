Fontos határidőre figyelmeztetnek: 300 ezer forintos bírságot kaphatnak azok a tulajdonosok, akik most nem intézkednek

Minden kút engedélyköteles, még akkor is, ha a háznál csak néha használják öntözésre. Mint egy személygépjármű: akkor is kell neki forgalmi engedély, ha az ember csak hétvégén használja, vagy kizárólag hosszabb utakra, nyaralni jár vele. A kutak engedélyére is igaz ez, ahol van kút, annak engedély is kell, nincs kivétel, függetlenül a vízhasználat céljától és nagyságától is

- húzta alá a Pénzcentrum kérdésére Rózsa Attila, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke.

A szakember szerint a legbiztosabban az önkormányzat jegyzőjénél tudunk megbizonyosodni arról, hogy a saját kutunk dokumentációja rendben van-e, ehhez elég az ingatlan helyrajzi száma, de akár a lakcím is, ahol található.

Az engedélyeket a megfelelő hatóság adja ki, az a lakossági kutak esetében a helyi önkormányzat jegyzője, nála lehet érdeklődni. Vagy, ha mélyebb a kút, nem talajvízre van telepítve, akkor pedig a területi katasztrófavédelmi igazgatóság az illetékes, ott lehet érdeklődni. Az utánajárás azok esetében különösen fontos, akik például már úgy vették a házukat, hogy megvolt a kút, viszont a dokumentumokról nem tudni semmit

- részletezte a szakember a Pénzcentrumnak.

Rózsa Attila arról beszélt: erre nincsen határidő, azonnal kellett volna intézni, amikor a kutat kifuratták. Most csak egy állami moratórium van érvényben, türelmi időt kaptak az ingatlantulajdonosok,

2023 végéig nem vetnek ki bírságot azokra, akiknek nincs rendben a kútengedélye.

Hozzátette, 2024-ben is ugyanúgy el lehet indítani az eljárást, viszont azzal számolni kell, hogy a régi, nem bizonyíthatóan akkor fúrt kutakra bírságot is ki fognak vetni a létesítési engedély mellé. A Magyar Vízkútfúrók Egyesülete nem tudja megmondani, hogy a jövő év elején indulnak-e tömeges ellenőrzések a moratórium lejártával.

A jogszabály szerint a büntetés az elkészült vízi létesítmény értékének 80 százalékáig terjedhet,

magánszemélyek esetében pedig maximálisan 300 ezer forint lehet a vízgazdálkodási bírság.

Az engedélyeztetési eljárás díjmentes, viszont a szükséges dokumentumokat egy szakemberrel kell elkészíttetni. Ha a kutunkat csak locsolásra, állatok itatására használjuk, akkor nem szükséges bevizsgáltatni a vizet; azonban ha az ivóvíz is innen érkezik, akkor akkreditált laboratóriumi minőségellenőrzés is szükséges.

