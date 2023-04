Idén megindulnak külföldre a magyarok

Közeleg a tavaszi, nyári utazási láz, a Portfolio által megkérdezett szakemberek szerint akár a 2019-es rekordévet is túlszárnyalhatják a magyar utazásszervező és -közvetítő irodák. Persze csak akkor, ha idén nem történik még valami rendkívüli a világban. A törökországi földrengés és az azt követő utórengések ellenére nem lettek olcsóbbak az ottani nyaralások, ennek pedig az a legfőbb oka, hogy Antalya és Isztambul, a két fő turistacélpont többszáz kilométerre van a katasztrófa helyszínétől. Szakértők szerint a külföldi utak ára versenyképes a magyar nyaralásokkal.

„Megmutatjuk a térképen a betérő utasoknak, hogy milyen messze, közel 600 kilométerre vannak a nyaralóhelyek a földrengés helyszínétől. Ekkor a nyaralni vágyók általában megnyugodnak, és ha Törökországba akartak menni, akkor be is fizetik az előleget. Idáig két visszamondásunk volt a földrengés miatt, de több ezer foglalásuk született az elmúlt hónapokban” – érzékeltette a török utakkal kapcsolatos jelenlegi helyzetet Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketing igazgatója. „Abban bízunk, hogy amint telik-múlik az idő, és Törökországból is jobb hírek érkeznek, a földrengéstől való félelem kissé a háttérbe szorul majd, mert aki nagyon utazni akar a tengerpartra, el is fog utazni azért” – hangsúlyozta Termes Nóra.

Ugyan volt némi megtorpanás a török utak foglalásában, mert sokan nem néztek rá a térképre, azonban mindez rövid ideig tartott. Óriási a távolság a nyaralóhelyek és a földrengés sújtotta Kelet-Törökország között.

– mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.

Rendkívül nagy az érdeklődés a külföldi utak iránt. A török utak nem lesznek olcsóbbak, mert az utazási irodák már korábban lekötötték a kapacitásokat a szállodáknál és a charter légitársaságokkal, ők pedig nem csökkentettek az áraikon – hűtötte le a kivárásra játszó, török nyaralást fontolgatók kedélyeit az elnök. Megjegyezte azt is, hogy

ár-érték arányban hihetetlenül jók a török utak, nem véletlen, hogy igen nagy népszerűségnek örvendenek.

Most úgy tűnik, hogy 1 hét törökországi nyaralás 3-400 ezer forint között lesz. Ez elsőre soknak tűnhet a 180-200 ezer forintos görög ajánlatokra bukkanók számára, de Görögországban ennyiért sokszor „csak” apartmant lehet kivenni, míg a törököknél a magasabb ár 5 csillagos szállodát, sokszor all-inclusive ellátást takar. Összehasonlításképpen, júniusra 300 és 400 ezer forint közötti árral 4 csillagos szállodákat találunk Görögországban, jobbára reggelizési lehetőséggel.

Egyre többen mennének külföldre

Ahhoz képest, hogy az Európai Unióban Magyarországon az egyik legmagasabb az infláció, 25 százalék feletti, az emberek külföldi utak iránti igénye óriási. „Tavaly volt a koronavírus utáni első korlátozásoktól mentes év, idén pedig még nagyobb a magyarok utazási kedve. Időarányosan még nagyobb a kereslet. Akinek van pénze, az előszeretettel foglal utazást” – mondta Termes Nóra. Úgy tűnik az utasokkal folytatott beszélgetésekből, hogy a Covid után és az orosz-ukrán háború miatt az emberek egyre jobban vágynak az élményteli feltöltődésre, és amíg nem korlátozza őket semmi a nyaralásban, addig utaznának is – tette hozzá.

A cég tapasztalatai szerint sokkal erősebb időarányosan az utazási kedv, mint 2019-ben, a rekordévben volt.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke kiemelte: „hihetetlenül nagy az utazási kedv. Nem csoda, mert a külföldi nyaralások árai versenyképesek a magyar kikapcsolódási lehetőségekkel. Ha nem jön közbe váratlan esemény világszerte akkor idén megközelítheti a 2019-es csúcsévet az utaztatási szakma.

A jelenlegi gazdasági környezetben nem meglepő, hogy 10-20 százalékos drágulásra lehet számítani a külföldi utak esetében. Ez persze akkor igaz, ha a mostani szinteken marad a forint árfolyama

– mondta el a Portfolio árak iránti érdeklődésére Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.

A forint árfolyammozgása érzékeny pontja az utazási irodáknak is. Nem véletlen, mert azokat a kapacitásokat, amelyeket most árulnak a piacon, már tavaly év végén lekötötték, akkor még egy teljesen más euró-forint árfolyamon. Az utóbbi időben viszont nemcsak azt láthattuk, hogy pár hét alatt mekkorát tud erősödni a hazai fizetőeszköz, hanem azt is, hogy pár nap alatt simán gyengül annyit, hogy újra 400 körüli szinteken mozogjon az euróval szemben. Azóta viszont szerencsére újra erősebb szinten mozog.

A tavalyi hirtelen gyengülésből tanulva idén már bebiztosítottuk magunkat a jelentős gyengülés ellen

– mondta Termes Nóra. Hozzátette: a 400 forint fölötti árfolyam esetére jelentős tartalékot képeztünk kockázataink enyhítésére.

Összességében a szakértők tehát úgy látják, hogy habár a forint árfolyama jelentős kockázatot jelent, a magyarok utazási kedve egyre nagyobb. Annak ellenére is, hogy itthon kifejezetten magas az infláció. A külföldi utak népszerűségét az is táplálhatja, hogy habár drágulnak, egyre inkább versenyképesek a hazai nyarlásokéva, itthon ugyanis 25-45%-os a drágulás.

Címlapkép: Getty Images